Vernetzte Pädiatrie: auch in dieser Ausgabe

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Die Pädiatrie steht derzeit im Fokus der gesundheitspolitischen Diskussion: Fakt ist, dass junge Ärzt*innen kaum mehr für eine Arbeit in einer an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) vertraglich gebundene Praxis zu gewinnen sind. Die Gründe dafür werden aber nur selten auf den Tisch gelegt: Fallfinanzierungen, die jedem Patienten peinlich sind. Resultat: Nur wenn man eine große Zahl pro Tag durchschleust , ist eine Praxis wirtschaftlich zu führen; das so wichtige Gespräch wird praktisch nicht – schon gar nicht adäquat – honoriert. …