Verlorene Gallensteine nach Cholezystektomie: eine hartnäckige Komplikation

Abb. 1 Nekrotisierende Cholezystitis. a Die MRT zeigt multiple Gallenblasenkonkremente ( Pfeil ) und eine Verdickung der Gallenblasenwand. b In der Kontrastmittel-verstärkten MRT erkennt man besser die Dreischichtung der Wand, welche zum Teil auch nicht mehr durchgehend intakt imponiert ( Pfeile ) Bild vergrößern

Ein 52-jähriger Patient wurde wegen akuter Oberbauchbeschwerden stationär aufgenommen, die Laborwerte zeigten deutliche Entzündungszeichen (CRP 202,6 mg/l [normal, < 5,0], Leukozyten 7,80 × 10/l [normal, 4,0–10,0]). Klinisch fand sich initial kein Hinweis auf eine Cholezystitis, unter antibiotischer Therapie kam es jedoch zu einer Verschlechterung mit Anstieg der Entzündungswerte. Es wurde daraufhin eine Sonographie und eine Magnetresonanz-Cholangiopancreaticografie (MRCP) durchgeführt (Abb.). Die kontrastmittelverstärkte MRCP zeigte multiple Gallenblasenkonkremente und eine ausgeprägte Gallenblasenwandverdickung mit Mehrschichtung als Zeichen einer akuten Cholezystitis. Die Gallenwege waren normal weit, es bestand kein Hinweis auf eine Cholangiolithiasis. Es wurde daraufhin die Indikation zu einer Cholezystektomie gestellt. Intraoperativ zeigte sich die Hinterwand der Gallenblase teilweise bereits nekrotisch, sodass die Gallenblase nur unter großen Schwierigkeiten geborgen werden konnte. Pathohistologisch zeigte sich eine nekrotisierende Cholezystitis. Der weitere postoperative Verlauf war komplikationslos.