Verlauf und Therapie bipolarer Störungen

Zurück zum Zitat Perugi G, Pacchiarotti I, Mainardi C, Verdolini N, Menculini G, Barbuti M, Angst J, Azorin JM, Bowden CL, Mosolov S, Young AH, Vieta E, BRIDGE-II-MIX Study Group (2019) Patterns of response to antidepressants in major depressive disorder: Drug resistance or worsening of depression are associated with a bipolar diathesis. Eur Neuropsychopharmacol 29(7):825–834. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​euroneuro.​2019.​06.​001 CrossRefPubMed