Spektrum der Augenheilkunde

Vaskulitis der Retina

Klinik, Diagnostik, Management und Therapie

  • 01.02.2026
  • DFP-Fortbildung
Erschienen in:
Verfasst von
Lynn zur Bonsen
Anne Rübsam
Vitus Knecht
Prof. Dr. med. Uwe Pleyer, FEBO
Erschienen in
Spektrum der Augenheilkunde | Ausgabe 1/2026

Zusammenfassung

Entzündliche Veränderungen der Netzhautgefäße können auf ein breites Spektrum von Ursachen zurückgeführt werden. Dazu zählen Infektionen, intraokulare und systemische Autoimmunprozesse, Allgemeinerkrankungen sowie iatrogene Faktoren. Da das Endothel der Retinakapillaren die innere Blut-Retina-Schranke bildet, ist eine Störung dieser Struktur unmittelbar mit Konsequenzen für den Flüssigkeitselektrolythaushalt der Netzhaut verbunden. Als klinische Folgen können sich Leckagen der Netzhautgefäße und Makulaödem einstellen, die oft funktionell bedrohlich sind und die Lebensqualität der Patienten bedeutend einschränken. Da das Auge als „Indexorgan“ betroffen sein kann, kommt der Abklärung des Patienten durch den Ophthalmologen eine wichtige Bedeutung zu. Im Zeitalter der „Präzisionsmedizin“ bestehen Anstrengungen, neue Erkenntnisse über die pathogenetischen Mechanismen der Vaskulitis durch „‑Omics“ zu erlangen, um innovative Behandlungskonzepte zu entwickeln.
