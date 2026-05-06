Vasektomie Reversal

Die Vasektomie stellt eine hoch effektive Methode der dauerhaften männlichen Kontrazeption dar, ist jedoch grundsätzlich reversibel. Etwa 5–7 % der Männer entwickeln im Verlauf den Wunsch nach einer Wiederherstellung der Fertilität, meist im Zusammenhang mit veränderten Lebensumständen; darüber hinaus kann ein chronisches Post-Vasektomie-Schmerzsyndrom eine weitere Indikation darstellen. Die mikrochirurgische Vasovasostomie (VVS) und die Vasoepididymostomie (VES) sind etablierte Verfahren zur Wiederherstellung der Samenleiterkontinuität. Die Wahl des operativen Vorgehens richtet sich nach intraoperativen Befunden, insbesondere nach der Beschaffenheit der Nebenhodenflüssigkeit sowie dem Nachweis von Spermien. Eine VES ist vor allem bei Verdacht auf eine epididymale Obstruktion indiziert, insbesondere wenn die Vasektomie länger als zehn Jahre zurückliegt. Die Durchgängigkeits- und Schwangerschaftsrate liegen nach VVS bei etwa 88% bzw. 47%, während für die VES niedrigere Erfolgsraten beschrieben sind (Durchgängigkeitsrate ca. 64 %, Schwangerschaftsrate ca. 31 %). Neue Verfahren, insbesondere robotisch assistierte Techniken, zeigen erste vielversprechende Ergebnisse, sind jedoch derzeit noch nicht als Standard etabliert. Zur Verbesserung der Patientenselektion wurden kürzlich prädiktive Scoringsysteme entwickelt, die eine frühzeitige Identifikation von Patienten mit erhöhtem Risiko für Vasektomiereue ermöglichen und die präoperative Aufklärung unterstützen.