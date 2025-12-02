Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

Kein erhöhtes Rezidivrisiko Vaginale Östrogentherapie wohl auch nach Schlaganfall sicher

  • 01.12.2025
  • Aktuell
Erschienen in:
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 4/2025
Vorheriger Artikel menoQueens
Nächster Artikel Menopause kein Beschleuniger der MS-​Progression
Titel
Kein erhöhtes Rezidivrisiko
Vaginale Östrogentherapie wohl auch nach Schlaganfall sicher
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 1995-6924
Elektronische ISSN: 2520-8500
DOI
https://doi.org/10.1007/s41975-025-00424-8

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2025

Hormones, hanches, hypothalamus ... et un peu d’humour

  • Editorial

Menopause kein Beschleuniger der MS-​Progression

  • Aktuell

Elinzanetant zur Behandlung vasomotorischer Symptome – Ergebnisse aus den OASIS-Studien

  • Open Access
  • Schon gewusst…?

menoQueens

  • menoQueens

Bewegung und körperliches Training in der Menopause

  • Menopause

Moderne Mayr-Medizin in der gynäkologischen Praxis

  • Orthomolekulare Medizin