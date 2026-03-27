Urtikaria klar erkennen – kompetent handeln

Quaddeln, starker Juckreiz, verunsicherte Patient:innen – und der Druck, rasch richtig zu entscheiden?

In zwei kompakten Videos erklärt Dr.in Christine Bangert (Medizinische Universität Wien) die fünf zentralen Aspekte der Urtikaria-Abklärung – maßgeschneidert für Ärzt:innen und Pharmazeut:innen. Von der zuverlässigen Erkennung und Abgrenzung über typische Trigger und relevante Anamnesefragen bis hin zu Warnzeichen, Laborparametern und leitliniengerechtem Vorgehen: praxisnah, evidenzbasiert und direkt im Alltag einsetzbar.

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Urtikaria Informationsvideo für Ärzt:innen

Urtikaria Informationsvideo für Pharmazeut:innen