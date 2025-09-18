Update zur multidisziplinären Versorgung von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung

Hintergrund 1 , 2 ]. Varianten der Geschlechtsentwicklung (VdG; engl. Differences of Sex Development, DSD) umfassen ein heterogenes Spektrum angeborener Zustände, bei denen chromosomale, gonadale oder anatomische Geschlechtsmerkmale von den typischen binären Ausprägungen abweichen. Diese Bedingungen betreffen ca. 1:2000 bis 1:4500 Neugeborene und stellen komplexe medizinische, ethische und psychosoziale Herausforderungen dar, die weit über die reine Diagnostik und medizinische Behandlung hinausreichen []. 3 , 4 ]. Die Versorgung von Menschen mit VdG/DSD hat in den vergangenen Jahren einen grundlegenden Paradigmenwechsel erfahren. Während historisch ein paternalistisches, primär chirurgisch-normierendes Modell vorherrschte, das auf die möglichst frühzeitige Anpassung atypischer Genitalien an binäre Normen abzielte, betonen heutige internationale Leitlinien die Bedeutung multidisziplinärer Teams, partizipativer Entscheidungsfindung und umfassender psychosozialer Betreuung []. Anzeige 1 ]. Dennoch bleibt die Versorgung von VdG-/DSD-Betroffenen hoch umstritten. Insbesondere die Frage nach Indikation, Zeitpunkt und ethischer Legitimität elektiver genitalchirurgischer Eingriffe bei Kindern im nicht einwilligungsfähigen Alter steht im Zentrum internationaler Debatten zwischen medizinischen Fachgesellschaften, Menschenrechtsorganisationen, Betroffenengruppen und Familien. Diese Kontroversen spiegeln sich in unterschiedlichen nationalen Gesetzgebungen wider, die von absoluten Operationsverboten bis hin zu differenzierten Einzelfallentscheidungen reichen []. Die aktuelle Zusammenfassung zielt darauf ab, den internationalen State-of-the-Art der klinischen Versorgung, die zentralen ethisch-rechtlichen und psychosozialen Fragen, die Versorgungssituation im deutschsprachigen wie globalen Kontext, die Empfehlungen aus Leitlinien und aktuellen Stakeholder-Statements sowie zentrale Forschungsbedarfe und Zukunftsperspektiven umfassend abzubilden.

Historische Entwicklung und Paradigmenwechsel Die medizinische Betreuung von Menschen mit VdG/DSD war jahrzehntelang geprägt von einem binär-normativen Geschlechterverständnis und dem Ziel der möglichst frühzeitigen chirurgischen „Korrektur" atypischer Genitalien. Dieses Vorgehen basierte auf der Annahme, dass eine eindeutige Geschlechtszuordnung und ein „normales" Erscheinungsbild der Genitalien für die psychosoziale Entwicklung und gesellschaftliche Akzeptanz essenziell seien. Diese Erkenntnisse führten zu einer grundlegenden Neubewertung der Versorgungskonzepte. Seit den 1990er-Jahren mehrten sich jedoch kritische Stimmen und Berichte über negative Langzeitfolgen dieser Praxis. Betroffene berichteten retrospektiv über Empfindungs- und Funktionsstörungen, sexuelle Beeinträchtigungen, Traumatisierungen durch fehlende Aufklärung/Einbeziehung sowie psychosoziale Belastungen. Diese Erkenntnisse führten zu einer grundlegenden Neubewertung der Versorgungskonzepte. Shared Decision-Making , psychosoziale Integration, partizipative Teilhabe und die Wahrung der körperlichen sowie psychischen Integrität und Autonomie sind neue Leitmotive moderner Versorgung. Der Wendepunkt kam mit dem Chicago-Consensus von 2006, der eine multidisziplinäre Herangehensweise mit größerer Transparenz, partizipativer Entscheidungsfindung und verstärkter Berücksichtigung psychosozialer Aspekte forderte. Nachfolgende internationale Kooperationsprojekte (z. B. COST-Action BM 1303) und Erkenntnisse aus Multicenterstudien (z. B. DSD Life) verstärkten diese Entwicklung und betonten die Notwendigkeit spezialisierter Zentren, evidenzbasierter Entscheidungsfindung und einer restriktiveren Haltung gegenüber elektiven chirurgischen Eingriffen ohne klare medizinische Indikation. Von politischer Seite wurde dieser grundlegende Wandel durch Forderungen internationaler Grundrechtsgremien (u. a. UN-Kinderrechtsausschuss, Europarat, Europäisches Parlament) vorangetrieben. Shared Decision-Making , psychosoziale Integration, partizipative Teilhabe und die Wahrung der körperlichen sowie psychischen Integrität und Autonomie sind neue Leitmotive moderner Versorgung.

Spezialisierte interdisziplinäre Versorgung und Qualitätsstandards Moderne VdG-/DSD-Versorgung erfordert hochspezialisierte, multidisziplinäre Teams. Diese sollen pädiatrische Endokrinologie, Urologie, Psychologie/Psychiatrie, Sozialarbeit und möglichst auch Peer-Expertise umfassen. Dennoch zeigen andere Studien zur Versorgung, dass viele Länder weiterhin erhebliche Defizite – insbesondere im niederschwelligen Zugang, der Qualität und Finanzierung psychosozialer Angebote – aufweisen, noch mehr in ressourcenarmen Ländern. Die Etablierung von Qualitätsstandards, zertifizierten Ausbildungs‑/Weiterbildungscurricula, einheitlichen Zentrums-Akkreditierungsverfahren sowie systematischer Benchmarking-Tools sind zentrale, aber bislang unzureichend umgesetzte Erfordernisse. Studien weisen darauf hin, dass strukturierte, interdisziplinäre Versorgung mit Zugang zur psychosozialen Betreuung, konsensualer Entscheidungsfindung und kontinuierlicher Begleitung zu besseren körperlichen und psychosozialen Outcomes führt. Dennoch zeigen andere Studien zur Versorgung, dass viele Länder weiterhin erhebliche Defizite – insbesondere im niederschwelligen Zugang, der Qualität und Finanzierung psychosozialer Angebote – aufweisen, noch mehr in ressourcenarmen Ländern. Die Etablierung von Qualitätsstandards, zertifizierten Ausbildungs‑/Weiterbildungscurricula, einheitlichen Zentrums-Akkreditierungsverfahren sowie systematischer Benchmarking-Tools sind zentrale, aber bislang unzureichend umgesetzte Erfordernisse.

Terminologie und Nomenklatur 18 , 19 ]. Die Diskussion um eine angemessene Terminologie spiegelt die unterschiedlichen medizinischen und Betroffenen-Perspektiven wider. Der ursprünglich 2006 eingeführte Begriff „Disorders of Sex Development“ wird von vielen Betroffenen als stigmatisierend empfunden, da das Wort „Disorder“ (Störung) eine Pathologie impliziert. Der alternativ verwendete Begriff „Varianten der Geschlechtsentwicklung“ bzw. „Differences of Sex Development“ soll neutraler sein, wird aber nicht universell akzeptiert. Eine pragmatische Herangehensweise empfiehlt, die von den Betroffenen und Familien präferierte Bezeichnung zu verwenden und bei Bedarf präzise medizinische Diagnosen zu bevorzugen. Insbesondere Familien von Kindern mit kongenitaler adrenaler Hyperplasie lehnen häufig „VdG“ oder „DSD“ als Bezeichnungen bzw. die Zuordnung per se ab und bevorzugen die spezifische medizinische Diagnose. Diese terminologischen Debatten sind nicht nur semantischer Natur, sondern beeinflussen Selbstverständnis, Akzeptanz, Zugang zu Ressourcen und gesellschaftliche Wahrnehmung erheblich [].

Diagnostische Verfahren und Genetik 20 ]. Gleichzeitig entstehen neue Herausforderungen durch „variants of unknown significance“, deren klinische Relevanz unklar bleibt. Die genetische Diagnostik hat sich in den letzten Jahren maßgeblich beschleunigt und verfeinert. Während in ressourcenarmen Settings weiterhin Karyotypisierung und Hormonanalysen die Grundlage bilden, ermöglicht High-Throughput-Sequenzierung in spezialisierten Zentren eine präzise ätiologische Diagnostik bei etwa 50–70 % der Fälle. Eine genetische Diagnose ermöglicht prognostische Aussagen bezüglich Geschlechtsentwicklung, Fertilitätspotenzial und Tumorrisiko, erleichtert die genetische Beratung, unterstützt Shared-Decision-Making-Prozesse und hilft dabei, das individuell beste Management zu finden []. Gleichzeitig entstehen neue Herausforderungen durch „variants of unknown significance“, deren klinische Relevanz unklar bleibt.

Geschlechtszuweisung, Geschlechtsidentitätsentwicklung und Stigma Die Entscheidung über die initiale Geschlechtszuweisung erfolgt in der Regel sehr früh, meist anhand des Genitalbefunds; in unklaren Fällen basiert sie heutzutage auf einer umfassenden Bewertung der genetischen und hormonellen Ätiologie, verfügbaren Langzeitdaten zur Geschlechtsidentitätsentwicklung bei der jeweiligen spezifischen Diagnose sowie den Präferenzen und kulturellen Hintergründen der Familie. Pränatale Androgenexposition gilt als wichtigster Einflussfaktor für die spätere Geschlechtsidentität, wobei zusätzliche genetische und epigenetische Faktoren eine Rolle spielen. Die Mehrzahl der Betroffenen entwickelt eine Geschlechtsidentität entsprechend der ursprünglichen Zuweisung, jedoch ist die Rate späterer Geschlechtsänderungen bei VdG-/DSD-Betroffenen höher als in der Allgemeinbevölkerung. In Österreich steht beispielsweise der Personenstand „offen" oder „kein Eintrag" zur Verfügung. Allerdings fehlen Langzeitdaten zu den psychosozialen Auswirkungen solcher Entscheidungen, und die praktische Umsetzbarkeit in binär strukturierten Gesellschaften bleibt problematisch. Zunehmend wird gefordert, den Geschlechtseintrag als vorläufig und gemäß dem Shared Decision-Making flexibel zu gestalten, da die Entwicklung der Geschlechtsidentität ein komplexer Prozess ist, der neben genetischen und hormonellen Einflüssen durch psychosoziale, familiäre und kulturelle Faktoren geprägt wird. Daher wird empfohlen, in unklaren Fällen vorerst keine binäre Geschlechtszuweisung vorzunehmen. In Österreich steht beispielsweise der Personenstand „offen" oder „kein Eintrag" zur Verfügung. Allerdings fehlen Langzeitdaten zu den psychosozialen Auswirkungen solcher Entscheidungen, und die praktische Umsetzbarkeit in binär strukturierten Gesellschaften bleibt problematisch. Insbesondere Stigmatisierung, Geheimhaltung und mangelnde Aufklärung führen zu negativen psychosozialen Effekten, während offene Kommunikation und Peer-Support die Entwicklung fördern und die Internalisation negativer Körperschemata verhindern können.

Psychosoziale Aspekte und Peer-Support Psychosoziale Unterstützung wird einstimmig als zentraler Baustein moderner VdG-/DSD-Versorgung betrachtet. Entscheidend ist, dass psychosoziale Betreuung nicht rein reaktiv in Krisensituationen, sondern präventiv und kontinuierlich erfolgen muss. Zentrale Aufgaben umfassen die altersgerechte Aufklärung über die medizinische Diagnose, die Unterstützung bei der Bewältigung von Stigma und Scham, die Förderung positiver Körperwahrnehmung und die Begleitung bei der Kommunikation mit Familie, Freunden und Partnern. Besondere Bedeutung hat insofern die frühzeitige, transparente Aufklärung ohne Geheimniskultur, die nachweislich positive Effekte auf Selbstwert und psychosoziale Anpassung hat. Allerdings bestehen Herausforderungen bezüglich Qualitätssicherung, Datenschutz und angemessener Integration in professionelle Versorgungsstrukturen. Peer-Support durch Betroffene bzw. Eltern betroffener Kinder gewinnt zunehmend an Bedeutung. Strukturierte Peer-Support-Programme können emotionale Unterstützung bieten, praktische Erfahrungen vermitteln und zur Entstigmatisierung beitragen. Allerdings bestehen Herausforderungen bezüglich Qualitätssicherung, Datenschutz und angemessener Integration in professionelle Versorgungsstrukturen. Die Verfügbarkeit qualifizierter psychosozialer Fachkräfte mit VdG-/DSD-Expertise bleibt ein großes Problem. Formale Ausbildungsprogramme fehlen weitgehend, und die Finanzierung psychosozialer Leistungen ist oft unzureichend.

Shared Decision-Making und informiertes Einverständnis/Teilhabe 23 ]. Shared Decision-Making bildet das Herzstück patientenzentrierter VdG-/DSD-Versorgung. Dieser Ansatz erfordert die Berücksichtigung der besten verfügbaren Evidenz, individueller Werte und Präferenzen sowie des kulturellen und sozialen Kontexts bei allen wichtigen Behandlungsentscheidungen []. 10 , 16 , 24 ]. Besondere Herausforderungen entstehen bei Entscheidungen über Kinder, die selbst noch nicht einwilligungsfähig sind. Hier müssen altersgerechte Beteiligung, elterliche Verantwortung und das langfristige Wohl des Kindes sorgfältig abgewogen werden. Die Entwicklung von Instrumenten zur Bewertung der Entscheidungsfähigkeit von Kindern verschiedener Altersstufen steht noch aus [].

Chirurgische Kontroversen und ethische Dimensionen Die Debatte um elektive genitalchirurgische Eingriffe im Kindesalter bleibt der kontroverseste Aspekt der VdG-/DSD-Versorgung. Während manche Betroffenenorganisationen und Menschenrechtsgruppen ein Verbot von nicht-lebensnotwendigen Eingriffe ohne persönliche Einwilligung fordern, vertreten medizinische Teams häufig differenziertere Positionen. Allerdings fehlen auch kontrollierte Studien zu den Langzeitfolgen konservativ-abwartender Strategien. Outcomestudien zeigen keine klaren Belege für Vorteile früher elektiver Genitalchirurgie hinsichtlich psychosozialer, sexueller oder funktioneller Outcomes. Gleichzeitig sind Risiken wie Sensibilitätsverlust, Funktionsbeeinträchtigungen und psychische Belastungen bekannt. Allerdings fehlen auch kontrollierte Studien zu den Langzeitfolgen konservativ-abwartender Strategien. Patientenbefragungen ergeben ein komplexes Bild: Eine Mehrheit der Betroffenen mit 46,XX-VdG/DSD und eine kleinere Mehrheit mit 46,XY-VdG/DSD befürworten retrospektiv frühe chirurgische Eingriffe. Diese Befunde sind jedoch, wie oft in der medizinischen Forschung, durch methodische Limitationen und Selektionsbias eingeschränkt. Internationale Studien aus Ostasien, Afrika und Lateinamerika verdeutlichen, dass die Akzeptanz von VdG/DSD signifikant von kulturellen, religiösen und sozioökonomischen Faktoren geprägt wird und lokale Strategien der Aufklärung und Einbindung erforderlich sind. Kulturelle und soziale Faktoren spielen eine erhebliche Rolle bei Entscheidungen über chirurgische Eingriffe. In vielen nichtwestlichen Gesellschaften sind Stigmatisierung und sozialer Ausschluss bei sichtbaren Genitalabweichungen besonders ausgeprägt. Internationale Studien aus Ostasien, Afrika und Lateinamerika verdeutlichen, dass die Akzeptanz von VdG/DSD signifikant von kulturellen, religiösen und sozioökonomischen Faktoren geprägt wird und lokale Strategien der Aufklärung und Einbindung erforderlich sind.

Chirurgische und hormonelle Interventionen: Ethik, rechtliche Rahmenbedingungen 1 , 2 , 4 ]. Internationale Leitlinien verlangen daher die explizite multidisziplinäre Konsensfindung, die Einbeziehung von Ethikgremien und ggf. familiengerichtlicher Kontrolle, bevor irreversible Eingriffe bei nicht einwilligungsfähigen Kindern erfolgen dürfen []. 1 ]; vgl. dort ausführliche Ländervergleiche). Die rechtliche Regulierung von VdG-/DSD-bezogenen medizinischen Eingriffen bei Kindern zeigt international große Variabilität. Mehrere europäische Länder haben in den vergangenen Jahren Gesetze verabschiedet oder sind dabei, solche zu entwickeln. Malta führte 2015 als erstes Land ein weitgehendes Verbot geschlechtszuweisender Eingriffe bei Minderjährigen ein, Portugal (2018), Island (2019), Deutschland (2021) und Griechenland (2022) folgten mit unterschiedlichen Ansätzen. Das deutsche Modell erfordert für nicht lebensnotwendige Eingriffe an Geschlechtsmerkmalen bei nicht einwilligungsfähigen Kindern eine multidisziplinäre Begutachtung und familiengerichtliche Genehmigung ([]; vgl. dort ausführliche Ländervergleiche). Andere Länder wie Frankreich, Schweden oder die Schweiz führten eine prozedurale Regulierung mit festgelegten Erfordernissen und Kontrollmechanismen ein, bspw., dass die Behandlung ausschließlich in hochspezialisierten Expertisezentren durch multidisziplinäre Teams erfolgen darf, Therapieentscheidungen an diagnostische Vorgaben gekoppelt sind und multidisziplinär diskutiert werden sowie alle Patient*innen in Registern geführt werden. Anstelle eines gesetzlichen „Verbots“ tritt in diesen Ländern – nachdem ein gesetzliches Verbot einer Behandlung aufgrund der komplexen Voraussetzungen als nicht zielführend erachtet wurde – ein strenges „Gebot“, wodurch individualisierte Einzelfallentscheidungen ermöglicht werden, wenn sie im besten Interesse des Kindes gesehen werden.

Register, Versorgungsforschung und Outcome-Monitoring 28 ]. Internationale Register wie das i‑DSD (Europa) und das DSD-Translational Research Network (USA) haben wesentlich zum Verständnis von VdG/DSD beigetragen. Sie ermöglichen die Analyse seltener Diagnosen, internationale Vergleiche und die Identifikation von Versorgungstrends bzw. Versorgungsbedarfen []. 12 , 15 , 28 ]. Aktuelle Register weisen jedoch mehrere Limitationen auf: Sie sind primär auf medizinische und chirurgische Outcomes fokussiert, während psychosoziale Parameter unterrepräsentiert sind. Langzeitdaten bis ins Erwachsenenalter fehlen weitgehend, und nichtwestliche Länder sind stark unterrepräsentiert []. 2 , 16 , 17 ]. Die Entwicklung standardisierter Core-Outcome-Sets für VdG-/DSD-Forschung ist eine vordringliche Aufgabe. Diese sollten neben medizinischen Parametern auch validierte Instrumente zur Erfassung von Lebensqualität, psychosozialer Anpassung und Zufriedenheit mit Behandlungsentscheidungen umfassen [].

Aktivismus, Selbsthilfe‑/Selbstvertretungs-Organisationen 2 , 29 ]. Die Beziehung zwischen aktivistischen Betroffenenorganisationen, die sich öfter aus – durch den historischen Umgang bedingt – durch frühzeitige, nichtkonsensuale Therapie geschädigten Betroffenen rekrutieren und insofern verständlicherweise eine medizinkritische Haltung einnehmen, und den medizinischen Fachgesellschaften hat sich in den letzten Jahren zunehmend polarisiert. Während anfangs eine konstruktive, wenn auch spannungsreiche Zusammenarbeit bestand, sind die Positionen heute häufig antagonistisch und es findet öfter kein konstruktiver Dialog statt []. Aktivist*innen kritisieren die langsame Umsetzung von Reformempfehlungen, unzureichende Beteiligung von Betroffenen an Entscheidungsprozessen und das Festhalten an potenziell schädlichen Praktiken. Die medizinische Gemeinschaft wiederum beklagt mangelnde Berücksichtigung klinischer Expertise und die Pauschalisierung komplexer individueller Situationen, ohne spezifische medizinische Fragestellungen vonseiten aktuell Betroffener einzubeziehen. 2 ]. Diese Polarisierung kann beiden Seiten schaden: Betroffene und Familien können den Zugang zu Peer-Support verlieren, wenn sie sich von aktivistischen Positionen nicht repräsentiert fühlen. Gleichzeitig erschwert der Konflikt die notwendige Zusammenarbeit und eine differenzierte Diskussion bezüglich des Optimierungspotenzials zur Entwicklung verbesserter Versorgungsmodelle []. 30 ]. Erfolgreiche Beispiele konstruktiver Zusammenarbeit, insbesondere mit Eltern- und Selbsthilfegruppen, zeigen, dass gemeinsame Fortschritte möglich sind, wenn alle Beteiligten Transparenz, gegenseitigen Respekt und das Wohl der Betroffenen als primäres Ziel akzeptieren [].

Zukunftsperspektiven und Forschungsbedarf Die zukünftige Entwicklung der VdG/DSD-Versorgung hängt von mehreren kritischen Faktoren ab. Erstens ist dringend mehr Forschung zu den Langzeitfolgen verschiedener Behandlungsstrategien erforderlich. Insbesondere kontrollierte Studien zum Vergleich chirurgischer versus konservativer Ansätze fehlen bisher. Zweitens müssen effektive psychosoziale Interventionen weiterentwickelt und evaluiert werden. Die Wirksamkeit von Peer-Support-Programmen sollte systematisch untersucht werden. Drittens ist die Entwicklung validierter Instrumente zur Bewertung der Entscheidungsfähigkeit von Kindern verschiedener Altersstufen essenziell. Dies könnte helfen, die Balance zwischen Schutz und Autonomie besser abzugleichen. Viertens sollte die internationale Zusammenarbeit intensiviert werden, um Erkenntnisse aus verschiedenen kulturellen Kontexten zu gewinnen. Fünftens benötigt die Implementierung von Qualitätsstandards und Zertifizierungsverfahren für VdG-/DSD-Zentren höchste Priorität. Dies könnte die Versorgungsqualität standardisieren und Benchmarking ermöglichen. Weiters dient dies gemeinsam mit Behandlungsleitlinien als Grundlage für eine prozedurale Regulierung der VdG-/DSD-Versorgung.

Fazit für die Praxis Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung (VdG/DSD) erfordert eine spezialisierte, multidisziplinäre Teamstruktur, die medizinische Expertise mit psychosozialer Kompetenz und Peer-Support-Elementen integriert. Zentrale Prinzipien sind Transparenz, partizipative Entscheidungsfindung und die Priorisierung des langfristigen Wohls des Kindes bzw. – später – Erwachsenen. Elektive genitalchirurgische Eingriffe sollten ausschließlich nach stringenter multidisziplinärer Begutachtung und unter Berücksichtigung aller verfügbaren Alternativen erwogen werden. In Zweifelsfällen sollte einem abwartenden Vorgehen der Vorzug gegeben werden, bis das Kind selbst partizipieren kann. Psychosoziale Betreuung und strukturierter Peer-Support sind unverzichtbare Bestandteile hochwertiger Versorgung. Ihre angemessene Finanzierung und strukturelle Verankerung müssen politisch und institutionell gefördert werden. Die Entwicklung einheitlicher Qualitätsstandards, die Teilnahme an internationalen Registern und kontinuierliche Versorgungsforschung sind Grundvoraussetzungen für evidenzbasierte, patientenzentrierte Versorgung. Nur durch konstruktive Zusammenarbeit aller Stakeholder können nachhaltige Verbesserungen erreicht werden.

