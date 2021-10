Update zur Extrakorporalen Photopherese

Zurück zum Zitat Jaksch P, Scheed A, Keplinger M, Ernst M‑B, Dani T, Just U, Nahavandi H, Klepetko W, Knobler R (2012) A prospective interventional study on the use of extracorporeal photopheresis in patients with bronchiolitis obliterans syndrome after lung transplantation. J Heart Lung Transplant 31:950–957 PubMedCrossRefPubMedCentral