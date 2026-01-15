Update Notfallmedizin

Der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand (HKS) ist nach wie vor die Haupttodesursache in Europa mit einer Inzidenz von 55/100.000 Einwohnern im präklinischen Setting und 1,5–2,8/1000 stationärer Patienten []. Durch sofortige Initiierung entsprechender Reanimationsmaßnahmen, auch durch medizinische Laien vor Ort, kann die Überlebensrate um das 2‑ bis 3‑Fache erhöht werden. Zum Zeitpunkt der ersten Rhythmusanalyse durch den Rettungsdienst weist nur mehr einer von fünf Patientinnen bzw. Patienten einen schockbaren Rhythmus auf. Zum Zeitpunkt des Kollaps ist die Inzidenz deutlich höher, nimmt jedoch mit jeder Minute ohne Perfusion ab []. Hochqualitative Thoraxkompressionen und die frühzeitige Defibrillation sind daher Grundpfeiler jeder Reanimation. Die einzige definitive Therapie von Kammerflimmern bleibt die Defibrillation [].

Die neuen Richtlinien des European Resuscitation Council (ERC) betonen erneut die Bedeutung der Basismaßnahmen, behandeln aber auch einige neue notfall- und intensivmedizinisch brisante Themen. Das Rad wurde trotz vieler kleiner Detailänderungen nicht neu erfunden. Die Basis unseres Vorgehens in der kardiopulmonalen Reanimation (CPR) bleibt größtenteils im Vergleich mit den zuletzt 2021 erschienen Richtlinien unverändert bestehen. Dennoch lassen sich einige, klinisch relevante „practice-changing“ Empfehlungen ableiten, welche nachfolgend in Kombination mit einer Wiederholung der bereits etablierten Vorgehensweisen beleuchtet werden.

Die vier Grundsteine, welche das Fundament der Reanimationsmaßnahmen im Advanced Life Support (ALS) bei Erwachsenen bilden, bestehen aus hochqualitativen Thoraxkompressionen, der frühzeitigen Defibrillation, der Beatmung sowie der Medikamentengabe (Abb.). Diese Maßnahmen bleiben in ihrer groben Form unverändert bestehen. Für die Herzdruckmassage werden weiterhin die bekannten Empfehlungen für qualitativ hochwertige Thoraxkompressionen postuliert. Diese bestehen aus der korrekten Position (Druckpunkt an der unteren Hälfte des Brustbeins), der korrekten Frequenz (100–120 Kompressionen pro Minute), 5–6 cm Drucktiefe, sowie der vollständigen Entlastung des Brustkorbs nach jeder Kompression. Die Anwendung des präkordialen Faustschlags wurde mit der Aktualisierung der Leitlinie nun endgültig aus den Empfehlungen entfernt. Begründet wurde dies mit der niedrigen Erfolgsrate [].

Defibrillationsstrategien

Obwohl eine Defibrillation in nur 20 % der Herzstillstände angezeigt ist, weisen mehr als 80 % der Überlebenden einen schockbaren Rhythmus auf. Zum Thema der Schockabgabe haben sich einige neue Aspekte hervorgetan. Es wird inzwischen explizit empfohlen, dass eine manuelle Rhythmusanalyse und Defibrillation nur von Helferinnen und Helfern angewendet werden sollten, die sicherstellen können, aufgrund fortgeschrittener EKG-Kenntnisse die Hands-off-Zeiten unter 5 Sekunden zu halten. Für alle anderen wird weiterhin die Verwendung eines automatisch-externen Defibrillators (AED) empfohlen. Sollte ein Wechsel von AED auf einen manuellen Defibrillator durchgeführt werden, gelten folgende Empfehlungen: Der AED soll in der Analyse- oder Schockabgabe niemals unterbrochen werden, um eine frühzeitige Schockabgabe nicht zu verhindern. Während des nächsten Zyklus der zweiminütigen Herzdruckmassage kann dann auf den manuellen Defibrillator gewechselt werden.

Es wird die Relevanz der korrekten Positionierung der Defibrillationselektroden betont. Besondere Aufmerksamkeit sollte hier der Position des lateralen Defibrillatorpads zukommen, da dieses häufig zu weit anterior positioniert wird. Weiters sollte auf die Aussparung von Brustweichteilgewebe geachtet werden. Beides trägt zur Optimierung der transmyokardialen Stromdichte und Minimierung der transthorakalen Impedanz bei. Ergänzend sollte erwähnt werden, dass die transmyokardiale Stromdichte während der Defibrillation/Kardioversion am höchsten ist, wenn das Areal des Herzens, das flimmert, genau zwischen den Pads liegt. Dies impliziert, dass die korrekte Platzierung für atriale (z. B. Periarrest-Situation) und ventrikuläre Arrhythmien eventuell voneinander abweicht.

Laut ERC 2025 soll Kammerflimmern jeder Amplitude defibrilliert werden

Erstmalig spricht die ERC eine Empfehlung bezüglich der Defibrillation bei Kammerflimmern mit niedriger Amplitude aus. Sowohl die 2015 als auch die 2021 herausgegebene Richtlinien haben sich zu diesem Punkt noch eher vage ausgesprochen: 2015 wurde empfohlen, bei Unsicherheit, ob eine Asystolie oder Kammerflimmern besteht, keine Schockabgabe durchzuführen, 2021 wurde die Schockabgabe nur bei „eindeutigem“ Vorliegen eines Kammerflimmerns empfohlen. Inzwischen legt sich das ERC fest, dass Kammerflimmern jeder Amplitude defibrilliert werden soll.

Vector-change-Strategie – in der deutschen Übersetzung des German Resuscitation Council (GRC) als Vektorenwechsel bezeichnet. Es kann demnach erwogen werden, den Vektor der Defibrillationsenergie bzw. die Position der Klebeelektroden nach der dritten Defibrillation von der ursprünglichen in eine alternative Position (beispielsweise von anterolateral nach anteroposterior) zu wechseln. Es sollen hierbei jedoch keinesfalls die Pads der initialen Position verwendet, sondern eine frische Verpackung geöffnet und ein neues Paar Elektroden platziert werden. Wenn auch der „alternative Vektor“ in der Leitlinie nicht genauer angeführt wird, scheint aus physiologischer Sicht und anhand der Daten der letzten Jahre ein initialer Wechsel auf die anteroposteriore Position am sinnvollsten (verglichen mit einem Wechsel auf eine bilaterale/biaxilläre Position; [ 5 ]). Weiterhin mit unverändert niedrigem Evidenzgrad empfohlen ist bei refraktärem Kammerflimmern, definiert als persistierendes Kammerflimmern nach drei Defibrillationsversuchen, die sog.– in der deutschen Übersetzung des German Resuscitation Council (GRC) alsbezeichnet. Es kann demnach erwogen werden, den Vektor der Defibrillationsenergie bzw. die Position der Klebeelektroden nach der dritten Defibrillation von der ursprünglichen in eine alternative Position (beispielsweise von anterolateral nach anteroposterior) zu wechseln. Es sollen hierbei jedoch keinesfalls die Pads der initialen Position verwendet, sondern eine frische Verpackung geöffnet und ein neues Paar Elektroden platziert werden. Wenn auch der „alternative Vektor“ in der Leitlinie nicht genauer angeführt wird, scheint aus physiologischer Sicht und anhand der Daten der letzten Jahre ein initialer Wechsel auf die anteroposteriore Position am sinnvollsten (verglichen mit einem Wechsel auf eine bilaterale/biaxilläre Position; []).