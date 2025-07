Update Ernährung: rheumatoide Arthritis aus der Sicht einer Diätologin

Ernährung ist stets eine adjuvante Therapie und kann eine wirksame Pharmakotherapie nicht ersetzen, die Anforderungen an die Ernährung sind komplex []. Die rheumatoide Arthritis (RA) ist durch Diät nicht heilbar, sie hat aber Einfluss auf das kardiovaskuläre Outcome, gesundheitsbezogene Ergebnisse und die mentale Gesundheit. Erste mäßige Evidenzen ergeben sich für Nahrungskomponenten, wie Probiotika, Vitamin D, ω3-Fettsäuren, und verstärkt für das Umsetzen der mediterranen Kost []. Von der Durchführung strenger Diäten (starke Kalorienrestriktion, glutenfrei, vegan) ist aus aktueller Sicht abzuraten, hohe Abbruchraten weisen auf die schwierige Handhabung in der Praxis hin []. In Bezug auf durchgeführte Studien ist ein hohes Risiko einer Voreingenommenheit nicht abzustreiten, viele Studien werden ohne mitwirkende Ernährungsfachkräfte durchgeführt. Höhere Standards betreffend Datengenauigkeit und Methodik sowie Langzeit-Follow-ups sind notwendig. Inhaltlich ist die synergistische Wirkung verschiedener Nahrungsbestandteile zu untersuchen [].