Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Urologie in der Praxis

Unerfüllter Kinderwunsch: weibliche Faktoren und Therapiemöglichkeiten

  • 26.01.2026
  • Extended Abstract
Verfasst von
Dr. med. Sandra Brylski
Erschienen in
Urologie in der Praxis

Zusammenfassung

Hintergrund

Der unerfüllte Kinderwunsch betrifft etwa jedes 6. Paar, wobei weibliche Faktoren einen wesentlichen Anteil ausmachen. Da die Erstvorstellung der Paare ebenso in der Urologie erfolgt, ist die frühzeitige Erkennung weiblicher Ursachen von besonderer Relevanz.

Ziel

Ziel dieses Artikels ist es, die wichtigsten weiblichen Ursachen des unerfüllten Kinderwunsches darzustellen und einen praxisorientierten Überblick über aktuelle diagnostische und therapeutische Ansätze zu geben.

Ergebnisse

Weibliche Fertilitätsstörungen umfassen endokrine Dysregulationen, ovariale Faktoren, uterine Anomalien sowie tubare und peritoneale Erkrankungen. Moderne hormonelle Marker und hochauflösende Ultraschalldiagnostik ermöglichen eine differenzierte Abklärung, während individualisierte medikamentöse und operative Therapien die Schwangerschaftschancen verbessern können.

Schlussfolgerung

Ein strukturierter, leitlinienbasierter und interdisziplinärer Ansatz ist entscheidend. Für Urologinnen und Urologen ist die Berücksichtigung weiblicher Faktoren essenziell, um Paare zielgerichtet zu beraten und frühzeitig einer adäquaten Diagnostik und Therapie zuführen zu können.
Titel
Unerfüllter Kinderwunsch: weibliche Faktoren und Therapiemöglichkeiten
Verfasst von
Dr. med. Sandra Brylski
Publikationsdatum
26.01.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Urologie in der Praxis
Print ISSN: 2661-8737
Elektronische ISSN: 2661-8745
DOI
https://doi.org/10.1007/s41973-026-00321-y
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.