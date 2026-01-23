Unerfüllter Kinderwunsch: männliche Faktoren und Therapiemöglichkeiten

Die männliche Fertilität ging in den letzten Jahrzehnten weltweit kontinuierlich zurück. Bei etwa 50 % der Paare mit unerfülltem Kinderwunsch ist bereits heute ein männlicher Infertilitätsfaktor ursächlich beteiligt. Zahlreiche behandlungsbedürftige Ursachen – darunter ein ungünstiger Lebensstil, Varikozelen, Infektionen, hormonelle Störungen, Malignome und genetische Anomalien – können die männliche Fertilität beeinträchtigen und sollten frühzeitig erkannt werden.

Deshalb wird eine zeitgleiche andrologische Abklärung des Mannes zusammen mit seiner Partnerin empfohlen, unabhängig vom Ergebnis des Spermiogramms. So lassen sich Diagnostik und Management des unerfüllten Kinderwunsches beschleunigen, die Wahrscheinlichkeit für eine Spontankonzeption erhöhen und relevante Gesundheitsprobleme beim Mann frühzeitig erkennen.