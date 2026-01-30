Unerfüllter Kinderwunsch: assistierte Reproduktion

Etwa 15 % der Paare, welche sich ein Kind wünschen, sind von unerfülltem Kinderwunsch betroffen. Diesen Paaren kann mittels assistierter Reproduktion (ART) zur gewünschten Schwangerschaft verholfen werden. Bei der Insemination werden aufbereitete Spermien über einen Katheter direkt ins Cavum uteri injiziert. Die Befruchtung der Eizelle findet „natürlich“ in der Tube der Frau statt. Wenn die Befruchtung der Eizelle im Labor stattfindet, sprechen wir von einer künstlichen Berufung. Nach polyfollikulärer ovarialer Stimulation werden mit einer transvaginalen Follikelpunktion die Eizellen bei der Frau entnommen. Die Eizellen können entweder mittel In-vitro-Fertilisation (IVF) oder mit intrazytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) befruchtet werden. Die Embryonen werden im Labor meist bis zum Blastozystenstadium an Tag 5 kultiviert, bis ein Embryo wieder über einen Katheter in den Uterus der Frau transferiert wird. Schwangerschaftsraten hängen stark vom Alter der Frau ab. Wenn die Frau unter 35 Jahre alt ist, liegen die Chancen, bei einer IUI schwanger zu werden, bei etwa 10 %, nach Embryotransfer nach künstlicher Befruchtung bei 35–40 %.