Umprogrammierte T-Zellen zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis

Die B‑Zellen gehören neben den T‑Zellen zu den adaptiven Zellen des Immunsystems, die pathologische Immunreaktionen in Form von Antikörpern vermitteln. Überdies agieren B‑Zellen als antigenpräsentierende Immunzellen und unterstützen chronische Immunreaktionen durch die permanente Ausschüttung inflammatorischer Zytokine und Chemokine. Bei den meisten Autoimmunerkrankungen kommt es vor, dass bestimmte B‑Zellen autoreaktive Antikörper produzieren, die körpereigene Strukturen erkennen, angreifen und zerstören []. Dies wird durch s.g. antikörpervermittelte zelluläre Zytotoxizität (ADCC), Phagozytose (ADCP), komplementabhängige Zytotoxizität (CDC) oder durch die Blockierung wichtiger Rezeptoren induziert [].

Schon lange kommt in der Rheumatherapie und bei anderen Autoimmunerkrankungen mit Rituximab ein monoklonaler Antikörper zum Einsatz, der spezifisch und im gewissen Umfang CD20-exprimierende B‑Zellen eliminieren kann []. Sein therapeutischer Effekt belegt, dass den B‑Zellen eine wichtige Funktion im Krankheitsgeschehen zukommt [], selbst wenn auch autoreaktive T‑Zellen eine tragende Rolle spielen []. Zudem wurde mit Rituximabtherapie erstmals bewiesen, dass die Depletion von B‑Zellen einen wichtigen Beitrag zur Therapie von Rheuma und anderen Autoimmunerkrankungen leisten kann.

Wie bei malignen Erkrankungen kann das Verbleiben auch nur weniger pathogener Zellen in Geweben einen Rückfall hervorrufen. Diesen Zustand nennt man in der Onkologie minimale Resterkrankung (MRD), bei der maligne Zellen nur durch hochsensitive Verfahren nachweisbar und für Therapien verfolgbar sind []. Es gibt daher bei malignen wie auch Autoimmunerkrankungen einen großen Bedarf für eine tiefere und umfassendere Depletion von B‑Zellen durch Therapien, die noch wirksamer als Antikörper sind und die nachweislich eine MRD-Situation beseitigen können.

Während diese Zulassungen das therapeutische Potenzial einer B‑Zell-Depletion durch monoklonale Antikörper bei unterschiedlichen Autoimmunerkrankungen eindrücklich belegen, bleibt festzustellen, dass Patienten in der Regel keine dauerhaften Remissionen oder ein permanentes Absetzen ihrer anderen Therapien durch diese Behandlungen erfahren. Ein Grund dafür kann sein, dass die Eliminierung autoreaktiver B‑Zellen durch die Wirkprinzipien ADCC, CDC und ADPC eines monoklonalen Antikörpers nicht vollständig und daher nicht nachhaltig genug ist [].

Um das lytische Potential von CD20-spezifischen Antikörpern für B‑Zellen zu erhöhen, kamen in der Folge Technologien zum Einsatz, die den Kohlenhydratanteil von Antikörpern durch die s.g. Defukosylierung verändern, auch „glycoengineering“ genannt []. Dies hat eine stärkere Bindung des Antikörpers an den CD16A-Rezeptor auf natürlichen Killerzellen zur Folge und verstärkt dadurch das Wirkprinzip von ADCC. Mit Ublituximab [] und Ocrelizumab [] wurden 2 derartig verstärkte CD20-spezifische, monoklonale Antikörper für verschiedene Formen der multiplen Sklerose zugelassen. Ferner wurde Inebilizumab, ein ebenfalls entsprechend verstärkter CD19-spezifischer Antikörper, für die Behandlung der Neuromyelitis-optica-Spektrum-Störung (NMOSD) zugelassen [].

Rituximab wurde ursprünglich zur Therapie maligner B‑Zell-Erkrankungen entwickelt und ist weltweit zur Behandlung des diffusen, großzelligen B‑Zell-Lymphoms (DLBCL), des follikulären Lymphoms (FL) sowie der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) zugelassen []. Bei allen diesen Erkrankungen exprimieren die entarteten Zellen den B‑Zell-Marker CD20, der auch auf einem hohen Prozentsatz normaler B‑Zellen vorkommt. Letzteres ermöglicht es Rituximab, auch normale sowie autoreaktive B‑Zellen bei Autoimmunerkrankungen zu eliminieren. Der Antikörper zeigte bei rheumatoider Arthritis (RA), mit antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA) assoziierter Vaskulitis und der Hauterkrankung Pemphigus vulgaris klinische Aktivität als Monotherapie, die zu entsprechenden Zulassungen in der Europäischen Union (durch die European Medicines Agency, EMA) und in den USA (durch die Food and Drug Administration, FDA) führte []. Kein Nutzen von Rituximab wurde hingegen in kontrollierten Studien bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes (SLE), Lupusnephritis und in einer Phase-III-Studie mit Patienten mit rekurrierender schubförmig remittierender multipler Sklerose (RRMS) beobachtet. Erst der weiterentwickelte CD20-spezifische Antikörper Ofatumumab erlangte schließlich eine Zulassung in der Indikation RRMS [].

Der 2. Arm des TCE legt fest, welche Zielzellen gebunden werden und durch die kurzzeitig angehefteten T‑Zellen eliminiert werden. Die TCE können wie gewöhnliche monoklonale Antikörper rekombinant in großen Mengen und mit standardisierter Qualität hergestellt werden, sind stabil lagerbar und für die intravenöse Infusion oder subkutane Applikation ohne Verzögerung verfügbar.

Obgleich TCE ein sehr unterschiedliches Design haben können, ist allen gemeinsam, dass sie die sog. CD3-ε-Untereinheit des T‑Zell-Rezeptors (TCR) auf T‑Zellen binden []. Diese Untereinheit ist invariant und daher auf allen Typen von T‑Zellen vorhanden: CD8-, CD4-, γ/δ‑, Natural-killer(NK)- und regulatorische T‑Zellen. Somit wird die Einzigartigkeit des TCR einer T‑Zelle überwunden und es können theoretisch alle zytotoxischen T‑Zellen im Körper eines Patienten für eine Lyse ausgesuchter Zielzellen, durch den TCE gleichgeschaltet, zum Einsatz kommen.

Es wurden bislang 12 TCE von der EMA und der FDA zur erfolgreichen Behandlung diverser onkologischer Indikationen als Monotherapie zugelassen [].

Die TCE basieren auf synthetischen Konstrukten, die im Gegensatz zu natürlichen Antikörpern mindestens 2 verschiedene Bindungsarme für Antigene haben, und werden daher auch „bispezifisch“ genannt []. Durch die kurzzeitige Verknüpfung von T‑Zellen mit Zielzellen bilden T‑Zellen eine Synapse aus, über die zum einen die T‑Zelle aktiviert wird. Zum anderen werden hierdurch T‑Zell-Proteine, die Poren in Zellmembranen ausbilden und programmierten Zelltod (Apoptose) auslösen können, in die Zielzelle injiziert []. Diese Killerproteine heißen Perforin und Granzyme. Eine TCE-aktivierte T‑Zelle kann den so vermittelten Lysevorgang mit vielen Zielzellen wiederholen und sich gleichzeitig vermehrt [].

Blinatumomab gehört zu einer Klasse von Therapien, die für die Behandlung der MRD bei akuter B‑Zell-lymphoblastischer Leukämie (ALL) zugelassen ist []. In Kombination mit Chemotherapie kann Blinatumomab bei einer Erstbehandlung selbst von Patienten mit nicht mehr konventionell nachweisbarer MRD das Überleben hoch signifikant verlängern []. Dieses Wirkprinzip heißt T‑Zell-abhängige Zytotoxizität (TDCC) und wird durch T‑Zell-Engager (TCE) wie Blinatumomab vermittelt. Der ausgeprägte Überlebensvorteil bei Patienten ohne nachweisbare MRD belegt, dass TCE noch sensitiver darin sind, Restmengen an B‑Zellen aufzuspüren, als die besten diagnostischen Tests und diese Restzellen dann auch eliminieren können.

Als eine Therapie mit lebenden Zellen erfolgt die Herstellung von CAR-T-Zellen individualisiert für jeden Patienten. Hierdurch ergeben sich ein vergleichsweise hoher Zeitaufwand und hohe Kosten, die zudem bei begrenzter Produktionskapazität Hürden für eine flächendeckende Verfügbarkeit von CAR-T-Zellen darstellen, insbesondere für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen []. Die CAR-T-Zellen wurden daher erstmals in der Hämatologie nur bei rezidivierenden und refraktären Leukämiepatienten eingesetzt, die alle anderen Therapien ausgeschöpft hatten. Aufgrund der individualisierten Herstellung wird folglich nach einer erfolgreichen klinischen Prüfung nicht ein bestimmtes therapeutisches Produkt zugelassen, sondern der Prozess selbst, mit dem CAR-T-Zellen für einzelne Patienten hergestellt werden können. Es wurden bislang 5 CAR-T-Zell-Therapien in der Onkologie zugelassen, die alle eine sehr hohe Ansprechrate und eine lange andauernde Remission bei ansonsten nicht mehr therapiebaren malignen B‑Zell-Erkrankungen zeigen []. Die CAR-T-Zell-Therapien haben sich somit als eine hochwirksame Behandlungsmethode bei einer kleinen Fraktion hämatoonkologischer Erkrankungen durchgesetzt.

Nach aktuell mehrwöchiger Herstellung (Ansätze zur Beschleunigung sind in Erprobung) wird eine sog. Lymphodepletion – ein Zyklus einer milden Chemotherapie – durchgeführt, um den Patienten für eine Akzeptanz der gentechnisch veränderten T‑Zellen vorzubereiten. Daraufhin werden die CAR-T-Zellen in den Patienten infundiert, expandieren dort und töten Zielzellen im Blut und in Geweben ab, wobei sich die CAR-T-Zellen mehr oder weniger unkontrolliert vermehren.

Das Gen für das CAR-Konstrukt wird für die Einschleusung in die isolierten T‑Zellen in Lenti- oder Adenoviren verpackt.

Die für die CAR-T-Zell-Therapien verwendeten T‑Zellen sind autolog, entstammen also dem Patienten, der damit behandelt wird, und werden zunächst durch Leukapherese aus dessen Blut gewonnen. Das Gen für das CAR-Konstrukt wird für die Einschleusung in die isolierten T‑Zellen in Lenti- oder Adenoviren verpackt und die T‑Zellen damit infiziert. Hierdurch wird eine kleine Fraktion von T‑Zellen permanent umprogrammiert und exprimiert längerfristig den CAR. Nach Übertragung des CAR-Gens müssen die hergestellten CAR-T-Zellen im Labor massiv expandiert werden.

Ein 2. Prinzip, T‑Zellen für die Eliminierung von B‑Zellen umzuprogrammieren, bedient sich der Gentherapie und nützt T‑Zellen mit chimären Antigenrezeptoren (CAR-T-Zellen; []). Dabei wird zunächst das Gen für einen synthetischen, chimären T‑Zell-Rezeptor entworfen, der ausschließlich die ζ‑Untereinheit des TCR mit dem höchsten Aktivierungspotenzial im TCR-Komplex enthält. Die ζ‑Kette wird mit einer Domäne des TCR-kostimulatorischen CD28 oder 4‑1BB/CD137 fusioniert und erhält eine Transmembransequenz. Auf der Oberfläche der T‑Zelle trägt das CAR-Konstrukt ein Antikörperfragment, das die Zielzelle z. B. durch Bindung an CD19, erkennt.

Klinische Behandlungserfolge

Die klinischen Daten von TCE und CAR-T-Zell-Therapien in der Onkologie legen nahe, dass umprogrammierte T‑Zellen wesentlich wirksamer als monoklonale Antikörper sind, die zwar NK-Zellen für ADCC benutzen, aber keine T‑Zellen engagieren können. Die T‑Zellen sind darauf spezialisiert, virusinfizierte Zellen und Krebszellen überall im Körper aufzuspüren und effizient zu eliminieren. Wenn dies vollständig passiert, kann eine Heilung erfolgen.

Dieses Wirkprinzip kann nun durch TCE und CAR-T-Zellen auch auf andere pathologische Zielzellen, wie z. B. autoreaktive B‑Zellen, ausgedehnt werden. Die großen Erfolge von CAR-T-Zellen und TCE sowohl bei der Behandlung von refraktären Krebserkrankungen als auch der MRD haben klinische Forscher dazu veranlasst, das Potenzial dieser Therapieansätze auch bei Autoimmunerkrankungen zu untersuchen und zu evaluieren, ob eine noch umfänglichere B‑Zell-Depletion durch TDCC den therapeutischen Erfolg verbessern kann.

30 ]. Am besten untersucht ist CD19, das die breiteste Expression im B‑Zell-Kompartiment hat, nämlich von den sog. Pro-B-Zellen bis hin zu den Plasmablasten. Im Vergleich zu CD19 zeigt CD20 eine limitiertere Expression. Für die Eliminierung langlebiger Plasmazellen und Plasmablasten bietet sich das B‑Zell-Maturierungsantigen (BCMA) an. Die Expression von CD19, CD20 und BCMA im B‑Zell-Entwicklungskontinuum ist in Abb. 2 Abb. 2 Expression von CD19, CD20 und B‑Zell-Maturierungsantigen (BCMA) während der Entwicklung von B‑Zellen Bild vergrößern Für die Erkennung und Depletion von B‑Zellen kommen verschiedene B‑Zell-Antigene infrage []. Am besten untersucht ist CD19, das die breiteste Expression im B‑Zell-Kompartiment hat, nämlich von den sog. Pro-B-Zellen bis hin zu den Plasmablasten. Im Vergleich zu CD19 zeigt CD20 eine limitiertere Expression. Für die Eliminierung langlebiger Plasmazellen und Plasmablasten bietet sich das B‑Zell-Maturierungsantigen (BCMA) an. Die Expression von CD19, CD20 und BCMA im B‑Zell-Entwicklungskontinuum ist in Abb.dargestellt. Die BCMA-spezifischen TCE und CAR-T-Zellen sind bei der Behandlung des multiplen Myeloms hoch wirksam, einer Krebsart, die sich von Plasmazellen ableitet.

Mit den zahlreichen für die Krebstherapie zugelassenen TCE und CAR-T-Zell-Therapien stehen jetzt etliche Therapeutika zur Verfügung, die für die Therapie von Autoimmunerkrankungen erprobt werden können. Die Krebsmedikamente sind allerdings nicht unbedingt für die hohen Ansprüche an Verträglichkeit und Bequemlichkeit der Verabreichung bei Autoimmunerkrankungen ausgelegt. Die Auswahl des richtigen Zielantigens auf B‑Zellen ist ein wichtiges Ziel der frühen Forschung mit den zugelassenen onkologischen Therapien, denn es muss jetzt evaluiert werden, welche Autoimmunerkrankung auf welche Art von spezifischer B‑Zell-Depletion durch ein bestimmtes B‑Zell-Antigen am besten anspricht.

Merke. TCE- und CAR-T-Zell-Therapien können auch bei Autoimmunerkrankungen erprobt werden.

27 , 31 ‐ 33 ]. Dasselbe gilt für die Wirksamkeit von CD19- und BCMA-spezifischen TCE, die unter anderem bei Patienten mit RA, SSc und Myasthenia gravis untersucht wurden [ 34 ‐ 36 ]. Beispielhafte klinische Veränderungen im Krankheitsgeschehen, wie sie durch eine CD19-spezifische CAR-T-Zell-Therapie bzw. einen CD19-spezifischen TCE ausgelöst werden, sind in Abb. 3 Abb. 3 a Beispielhafte Verbesserung der Muskelentzündung nach CD19-CAR-T-Zell-Therapie. b Beispielhafte Verbesserung der interstitiellen Lungenerkrankung nach CD19-CAR-T-Zell-Therapie. c Beispielhafte Verbesserung der Gelenkentzündung nach CD19-T-Zell-Engager-Therapie. CAR chimärer Antigenrezeptor. (Aus [ 36 ]. © Die Autoren. https://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​ Aufnahmen einer Positronenemissions‑/Computertomographie unter Verwendung eines Fibroblast-activation-Protein-Inhibitors (FAPI-PET/CT) als Tracer.Beispielhafte Verbesserung der Muskelentzündung nach CD19-CAR-T-Zell-Therapie.Beispielhafte Verbesserung der interstitiellen Lungenerkrankung nach CD19-CAR-T-Zell-Therapie.Beispielhafte Verbesserung der Gelenkentzündung nach CD19-T-Zell-Engager-Therapie.chimärer Antigenrezeptor. (Aus []. © Die Autoren. Bild vergrößern Bisher wurden CD19-spezifische CAR-T-Zell-Therapien bei Patienten mit refraktärem systemischem Lupus erythematodes (SLE), systemischer Sklerose (SSc), idiopathischer entzündlicher Myositis (IIM), ANCA-assoziierter Vaskulitis, Myasthenia gravis und multipler Sklerose mit eindrücklichem klinischen Erfolg getestet []. Dasselbe gilt für die Wirksamkeit von CD19- und BCMA-spezifischen TCE, die unter anderem bei Patienten mit RA, SSc und Myasthenia gravis untersucht wurden []. Beispielhafte klinische Veränderungen im Krankheitsgeschehen, wie sie durch eine CD19-spezifische CAR-T-Zell-Therapie bzw. einen CD19-spezifischen TCE ausgelöst werden, sind in Abb.gezeigt.

36 ]. Blinatumomab wurde in extrem geringer Dosis lediglich 2‑mal durch kontinuierliche i.v.-Infusion für jeweils 5 Tage mit einer Woche Unterbrechung verabreicht und die Patienten anschließend für 12 Wochen beobachtet. Zur Leukämietherapie wird Blinatumomab insgesamt über 8 Wochen verabreicht, also mehr als 4‑mal so lang. Die tägliche Dosis von Blinatumomab in der RA-Studie lag bei nur 9 µg, was um den Faktor 4 unterhalb der Dosis für die Leukämietherapie lag. Abgesehen von einem transienten Anstieg des C‑reaktiven Proteins (CRP) nach der ersten Dosis wurden keine nennenswerten Nebenwirkungen, insbesondere kein Zytokinfreisetzungssyndrom und keine Neurotoxizität, beobachtet. Trotz der sehr geringen Dosierung induzierte Blinatumomab robuste klinische Signale (Abb. 3 Die erste Studie mit dem CD19-CD3-bispezifischen TCE Blinatumomab bei RA wurde bei 6 Patienten mit multitherapierefraktärer, schwerer Erkrankung am Universitätsklinikum in Erlangen durchgeführt []. Blinatumomab wurde in extrem geringer Dosis lediglich 2‑mal durch kontinuierliche i.v.-Infusion für jeweils 5 Tage mit einer Woche Unterbrechung verabreicht und die Patienten anschließend für 12 Wochen beobachtet. Zur Leukämietherapie wird Blinatumomab insgesamt über 8 Wochen verabreicht, also mehr als 4‑mal so lang. Die tägliche Dosis von Blinatumomab in der RA-Studie lag bei nur 9 µg, was um den Faktor 4 unterhalb der Dosis für die Leukämietherapie lag. Abgesehen von einem transienten Anstieg des C‑reaktiven Proteins (CRP) nach der ersten Dosis wurden keine nennenswerten Nebenwirkungen, insbesondere kein Zytokinfreisetzungssyndrom und keine Neurotoxizität, beobachtet. Trotz der sehr geringen Dosierung induzierte Blinatumomab robuste klinische Signale (Abb.). So wurde eine ausgeprägte Depletion aller untersuchten B‑Zell-Phänotypen im Blut nachgewiesen. Es wurden dabei sowohl naive wie auch verschiedene Gedächtnis-B-Zell-Typen und Plasmablasten bis zur Nachweisgrenze eliminiert. Um eine entsprechende B‑Zell-Depletion durch eine normale Antikörpertherapie zu erreichen, wäre eine etwa 10.000-mal höhere Dosis erforderlich. Dies zeigt den Unterschied in der Potenz von T‑Zellen gegenüber NK-Zellen (ADCC) und den anderen Wirkmechanismen von regulären Antikörpern.

Es wurde eine ausgeprägte Depletion aller untersuchten B‑Zell-Phänotypen im Blut nachgewiesen

3 Die überaus geringe Exposition mit Blinatumomab im Vergleich zu Leukämiepatienten war in allen 6 RA-Patienten sehr effektiv (Abb.). Es wurde eine Abnahme der Zahl empfindlicher und geschwollener Gelenke sowie eine Verbesserung des Allgemeinzustands und des zusammengesetzten Krankheitsaktivitätsindexes (DAS28-CRP) beobachtet, der nach 3 Monaten eine Remission anzeigte. Nach der 3‑monatigen Beobachtungszeit erhielten 5 Patienten ausschließlich Abatacept und ein Patient Methotrexat zur weiteren Therapie. Bei der Analyse von Gewebe durch Power-Doppler-Ultraschall und eine Positronenemissions‑/Computertomographie unter Verwendung eines Fibroblast-activation-Protein-Inhibitors (FAPI-PET/CT) wurden bemerkenswerte Remissionen beobachtet und in Biopsien aus synovialen Geweben zeigte sich, dass B‑Zellen durch den TCE unter die Nachweisgrenze depletieren werden konnten. Letztlich wurde auch ein starker Abfall der Spiegel verschiedener Autoantikörper wie z. B. dem Rheumafaktor im peripheren Blut gemessen.

Die ersten Ergebnisse der TCE- und CAR-T-Zell-Therapien sind sehr ermutigend