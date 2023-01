Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

12.01.2023 | Für Sie gelesen Ultraschallgezielte ZKV-Anlage: Erfahrung und Geschlecht der Operateure maßgeblich verfasst von: OA PD Dr. Gerhard Fritsch Erschienen in: Anästhesie Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten

share TEILEN

Auszug Adrian M, Borgquist O, Kander T et al (2022) Mechanical complications after central venous catheterisation in the ultrasound-guided era: a prospective multicentre cohort study. British Journal of Anaesthesia. 129(6): 843e850. …