Überblick über die pädiatrische Forschung in Österreich seit 1990

Die pädiatrische Forschungslandschaft erlebte mit Gründung der St. Anna Kinderkrebsforschung (St. Anna CCRI) einen Meilenstein, der insbesondere im Bereich der pädiatrisch onkologischen Forschung in Österreich von großer Bedeutung war. Die Etablierung der Arbeitsgruppe für Wissenschaft und Forschung (AGWF) hatte das Ziel, die wissenschaftlichen Aktivitäten pädiatrischer Institutionen in Österreich zu fördern und sichtbar zu machen. Daher werden die kumulativen wissenschaftlichen Leistungen aller pädiatrischen Kliniken und Forschungsstätten in Österreich seit 1990 systematisch erfasst. Sowohl die Anzahl von Publikationen und deren Zitierungen in der Fachliteratur als auch der Impact-Faktor (IF) der Zeitschriften, in denen die Arbeiten veröffentlicht wurden, werden als Bewertungsparameter herangezogen. Der IF und die Zitierungen spielen als objektive und transparente Grundlage für die von der von der ÖGKJ ins Leben gerufenen Wissenschaftspreise eine entscheidende Rolle.