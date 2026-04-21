Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Pädiatrie & Pädologie

Überblick über die pädiatrische Forschung in Österreich seit 1990

  • 20.04.2026
  • Originalien
Verfasst von
Univ.-Prof. DDr. Thomas Lion, MSc
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie

Zusammenfassung

Die pädiatrische Forschungslandschaft erlebte mit Gründung der St. Anna Kinderkrebsforschung (St. Anna CCRI) einen Meilenstein, der insbesondere im Bereich der pädiatrisch onkologischen Forschung in Österreich von großer Bedeutung war. Die Etablierung der Arbeitsgruppe für Wissenschaft und Forschung (AGWF) hatte das Ziel, die wissenschaftlichen Aktivitäten pädiatrischer Institutionen in Österreich zu fördern und sichtbar zu machen. Daher werden die kumulativen wissenschaftlichen Leistungen aller pädiatrischen Kliniken und Forschungsstätten in Österreich seit 1990 systematisch erfasst. Sowohl die Anzahl von Publikationen und deren Zitierungen in der Fachliteratur als auch der Impact-Faktor (IF) der Zeitschriften, in denen die Arbeiten veröffentlicht wurden, werden als Bewertungsparameter herangezogen. Der IF und die Zitierungen spielen als objektive und transparente Grundlage für die von der von der ÖGKJ ins Leben gerufenen Wissenschaftspreise eine entscheidende Rolle.
Titel
Überblick über die pädiatrische Forschung in Österreich seit 1990
Verfasst von
Univ.-Prof. DDr. Thomas Lion, MSc
Publikationsdatum
20.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie
Print ISSN: 0030-9338
Elektronische ISSN: 1613-7558
DOI
https://doi.org/10.1007/s00608-026-01374-5
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.