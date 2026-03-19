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Gynäkologie in der Praxis

Leitlinien-Update Interstitielle Zystitis und Blasenschmerzsyndrom: Vier Typen definieren die Therapie

Erschienen in:
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis | Ausgabe 1/2026
Vorheriger Artikel Fertilität als Faktor für Männergesundheit?
Titel
Leitlinien-Update
Interstitielle Zystitis und Blasenschmerzsyndrom: Vier Typen definieren die Therapie
Publikationsdatum
01.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis / Ausgabe 1/2026
Print ISSN: 3005-0758
Elektronische ISSN: 3005-0766
DOI
https://doi.org/10.1007/s41974-026-00413-0

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