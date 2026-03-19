Leitlinien-Update Interstitielle Zystitis und Blasenschmerzsyndrom: Vier Typen definieren die Therapie 01.03.2026 Überaktive Blase und Dranginkontinenz Aktuell Erschienen in: Erschienen in Gynäkologie in der Praxis | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Fertilität als Faktor für Männergesundheit? Metadaten Titel Leitlinien-Update Interstitielle Zystitis und Blasenschmerzsyndrom: Vier Typen definieren die Therapie Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Schlagwörter Überaktive Blase und Dranginkontinenz Zystitis und Urethritis Erschienen in Gynäkologie in der Praxis / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 3005-0758 Elektronische ISSN: 3005-0766 DOI https://doi.org/10.1007/s41974-026-00413-0