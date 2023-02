Tyrosinkinaseinhibitoren bei Patienten mit radiojodrefraktärem differenziertem Schilddrüsenkarzinom

Es musste mindestens eines dieser 3 Kriterien zutreffen, um den Patienten als radiojodrefraktär zu klassifizieren und in die Studie einschließen zu können.

Gerade das 3. Kriterium, eine maximale kumulative Aktivität von 600 mCi Radiojod als obere Grenze für die Definition des radiojodrefraktären Schilddrüsenkarzinoms heranzuziehen, wurde und wird weiterhin kontroversiell beurteilt []. Die häufig zitierte retrospektive Studie von Durante et al. postulierte eine kumulative Aktivität von 600 mCi als Maximalwert für die Anwendung der Radiojodtherapie []. Die Autoren begründeten dies mit der fehlenden Wirksamkeit konsekutiver Radiojodtherapien bei gleichzeitiger Zunahme strahleninduzierter Toxizität (Dysfunktion der Speicheldrüsen). Dieser retrospektiv ermittelte Schwellenwert für die Wirksamkeit der Radiojodtherapie berücksichtigt nicht die hohe interindividuelle Variabilität für das Ansprechen auf die Radiojodtherapie bei Patienten mit Metastasierung. In der DECISION-Studie lag die mediane Aktivität der eingeschlossenen Patienten nur bei rund 400 mCi []. Dagegen profitieren andere Patienten auch von kumulativen Aktivitäten weit über 600 mCi hinaus im Sinne einer anhaltenden Abnahme der Tumormarkers Tg und der Regression oder Stabilisierung von Tumormanifestationen. Diese oftmals jüngere Patientengruppe mit häufiger, pulmonaler Metastasierung ist nach Definition der ATA nicht als radiojodrefraktär zu betrachten []. Ein einheitlicher oberer Grenzwert für die maximale kumulative Radiojodaktivität ist aufgrund der hohen interindividuellen Variabilität der Aufnahme in kritische Nichtzielorgane (Knochenmark), der Toxizität (Speicheldrüsen) und der Altersabhängigkeit des Risikos für das Auftreten von Sekundärmalignomen nicht gegeben.

Bezüglich der Definition einer klinisch relevanten radiologischen Progredienz wurden in klinischen Studien zumeist die RECIST-Kriterien herangezogen. Der metastatische Befall eines weiteren Organsystems ist als Zeichen eines deutlichen Krankheitsfortschritts zu werten. Ein klinisch und bildgebend dokumentierter manifester Krankheitsfortschritt innerhalb eines Zeitraums von 6(–12) Monaten ist als Grundlage einer Systemtherapie zu bewerten. Der Krankheitsverlauf von Patienten mit radiojodrefraktärem Schilddrüsenkarzinom ist jedoch häufig langsam protrahiert und oft klinisch asymptomatisch. Es sollte in diesem Zusammenhang bedacht werden, dass bei den Phase-III-Studien DECISION und SELECT der Zeitraum für das Auftreten einer Progredienz mit 12–14 Monaten deutlich länger bemessen wurde [].

Ist dagegen das Befinden des Patienten durch tumorassoziierte Symptome eingeschränkt, sollte gerade bei fehlenden lokalen Behandlungsmöglichkeiten (Tab.) die Einleitung einer systemischen Therapie erwogen werden []. Bei symptomatischen Patienten ist die Unterscheidung essenziell, ob es sich um ein tumorassoziiertes Symptom (Schmerzen durch ossäre Metastasen) handelt oder eine durch Komorbiditäten bedingte Reduktion des Allgemeinzustands vorliegt. Die pulmonale Metastasierung kann beim differenzierten Schilddrüsenkarzinom ausgeprägt, jedoch ausschließlich durch kleinherdige Metastasen gekennzeichnet sein. Bei rein pulmonaler und asymptomatischer Metastasierung erscheint erst ab Tumormanifestationen > 10 mm Durchmesser die Grundlage für die Einleitung einer TKI-Therapie gegeben zu sein []. Andererseits besteht eine inverse Beziehung zwischen metabolischem Tumorvolumen und Ansprechen auf eine Therapie mit TKI. Tumorassoziierte Symptome erfordern in jedem Fall eine rasche und gezielte Therapie. Der Fall einer 76-jährigen Patientin in Abb.demonstriert die Möglichkeit, auch bei fortgeschrittener Tumorerkrankung in Abstimmung mit dem individuellen Patientenwunsch zu zufriedenstellenden Behandlungsergebnissen zu gelangen.

76-jährige Patientin mit follikulärem, primär radiojodrefraktärem Schilddrüsenkarzinom. Bereits bei der Erstdiagnose 11/2018 rechtsseitig pulmonale, Leber- und Knochenmetastasen ( a , b ). Bei völliger Beschwerdefreiheit, Allgemeinbefinden ECOG 0, wurde dem dringenden Patientenwunsch entsprochen und die Umsetzung der Behandlungsempfehlung des Tumorboards zur Einleitung von Lenvatinib postponiert. Osteoprotektive Therapie mit Denosumab monatlich. c , d Die Bildgebung vom 25.02.2021 zeigt den langsamen, aber kontinuierlichen Progress in allen betroffenen Kompartments. Schließlich Einleitung der Systemtherapie mit Lenvatinib – Startdosis 24 mg tgl., Reduktion wegen starken Gewichtsverlusts, Diarrhö und Hand-Fuß-Syndrom auf eine Erhaltungsdosis von 10–14 mg tgl. alternierend ( e , f nach 3‑monatiger Therapie). Der Tumormarker Tg fiel innerhalb von 3 Monaten nach Einleitung der Systemtherapie um 70 %. Seit 18 Monaten stabiler Befund mit Zeichen eines partiellen metabolischen Ansprechens ohne neue Tumormanifestation

Die Durchführung der FDG-PET/CT wird auf Basis eines erhöhten basalen Tg-Werts oder seiner Verdoppelung als sinnvoll erachtet []. Der Nachweis FDG-positiver Läsionen ist unabhängig vom Bestehen jodpositiver Läsionen mit einer schlechteren Prognose assoziiert []. In dieser Studie wurde gezeigt, dass zwar 71,4 % der Patienten, die einen positiven FDG-PET-Scan haben, auch einen positiven Radiojodscan aufweisen, dass jedoch 40 % der FDG-positiven Patienten zum Ende der Datenerfassung (median 3,04 Jahre nach dem PET-Scan) bereits an ihrer Erkrankung verstorben waren [].

Therapie des radiojodrefraktären (gering) differenzierten Schilddrüsenkarzinoms

Für die Therapie von Patienten mit progredientem radiojodrefraktärem Schilddrüsenkarzinom stehen nun seit einigen Jahren die in dieser Indikation zugelassenen TKI Lenvatinib und Sorafenib als Erstlinientherapie zur Verfügung. Der Einsatz von Lenvatinib führte in der Phase-III-Studie SELECT [14] bei Patienten mit progredienter, radiojodrefraktärer Tumorerkrankung zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens auf 18,3 Monate im Vergleich zu 3,6 Monaten in der Placebogruppe. Die Ansprechwarte lag bei 64,8 % in der Lenvatinib- und bei 1,5 % in der Placebogruppe. Die Wirksamkeit wurde bei Patienten mit papillärem, follikulärem und gering differenziertem Schilddrüsenkarzinom festgestellt und war unabhängig von BRAF - oder RAS -Mutationsstatus oder der Vorbehandlung.

Das Spektrum der unerwünschten Wirkungen und Toxizität von Lenvatinib und Sorafenib unterscheidet sich beim Schilddrüsenkarzinom nicht vom Einsatz in anderen onkologischen Indikationen und umfasst arterielle Hypertonie, Diarrhö, Müdigkeit und Schwäche, verminderten Appetit, starke und anhaltende Gewichtsabnahme, Proteinurie sowie das Hand-Fuß-Syndrom. Die unerwünschten Wirkungen/Toxizitäten führten in den klinischen Studien mit Lenvatinib bei der Mehrzahl der Patienten in der Therapiegruppe zu einer Reduktion der Standarddosierung von 24 mg täglich. Die in der Phase-III-Studie durchschnittlich eingenommene Tagesdosis betrug 17,2 mg.

Für Patienten mit radiojodrefraktären Tumoren und Therapieversagen auf Lenvatinib oder Sorafenib erwies sich ein weiterer Multitarget-TKI Cabozantinib als eine wirksame Therapieoption. Cabozantinib inhibiert mehrere an Tumorwachstum und Angiogenese beteiligte Tyrosinkinasen, einschließlich VEGFR2, AXL, MET und RET. Die RET-Fusionsproteine sind onkogene Treiber in der Subgruppe der papillären Schilddrüsenkarzinome.

Wegen der Hemmung von RET ist Cabozantinib bereits seit vielen Jahren als wirksame Therapie des fortgeschrittenen metastasierenden medullären Schilddrüsenkarzinoms zugelassen und in einer Standarddosierung von 140 mg im Einsatz. Zu beachten sind die unterschiedliche Galenik von Cabozantinib in der Indikation des medullären und des differenzierten Schilddrüsenkarzinoms und die Handelsnamen (Cometriq® bzw. Cabometyx®, Ipsen, Paris, Frankreich). So liegt die Standarddosierung von Cabozantinib in der Indikation des differenzierten radiojodrefraktären Schilddrüsenkarzinoms bei 60 mg. Die Zulassungsstudie COSMIC-311 war eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Phase-III-Studie, bei der alle Patienten entweder mit Sorafenib, Lenvatinib oder beiden Substanzen vorbehandelt waren [18]. Unter Cabozantinib lag das mediane PFS bei 11,0 im Vergleich zu 1,9 Monaten unter Placebo (HR 0,22; p < 0,0001). Auch Cabozantinib zeigt das für einen TKI typische Toxizitäts- und Nebenwirkungsprofil mit Diarrhö (alle Grade 62 %, Grad 3–4 8 %), Hand-Fuß-Syndrom (alle Grade 42 %, Grad 3–4 10 %), Hypertonie (alle Grade 32 %, Grad 3–4 12 %), Appetitverlust (alle Grade 31 %, Grad 3–4 3 %) und Fatigue (alle Grade 29 %, Grad 3–4 9 %), sodass bei zwei Drittel der Patienten im Cabozantinibarm Dosisreduktionen erforderlich waren. Ein Therapieabbruch war bei 8,8 % der Patienten zu verzeichnen.