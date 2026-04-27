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Schmerz Nachrichten

Wenn Schmerz kippt

Instabile Schmerzsituationen als Auslöser ungeplanter Ambulanzvorstellungen in der Onkologie

Verfasst von
Martina Spalt
Erschienen in
Schmerz Nachrichten

Zusammenfassung

Instabile tumorassoziierte Schmerzsituationen entstehen häufig im häuslichen Umfeld und stellen Erkrankte und Angehörige vor eine kritische Schwellenentscheidung: Reicht Selbstmanagement aus, oder ist professionelle Hilfe notwendig? Aktuelle Evidenz zeigt, dass ungeplante Ambulanz‑/Notaufnahmevorstellungen meist nicht allein durch Schmerzintensität ausgelöst werden. Vielmehr entstehen sie im Zusammenspiel von Symptomdeutung, Angst, Opioid-Beliefs, Aushandlungen zwischen Patient:innen und Angehörigen (dyadisch) und strukturellen Versorgungsbedingungen. Schmerz tritt zudem häufig nicht isoliert auf, sondern als Teil dynamischer Symptomcluster, die Unsicherheit und Entscheidungsdruck erhöhen. Angehörige übernehmen dabei zentrale Rollen im Monitoring, Medikamentenmanagement, in der Kommunikation und Emotionsregulation. Für die Pflege ergeben sich daraus klare Handlungsfelder: Safety-Netting, transparente Eskalationspfade, gezielte Edukation und dyadisch orientierte Kommunikation. Ungeplante Vorstellungen sollten als Sicherheitsentscheidungen verstanden werden, nicht als Ausdruck „falschen“ Verhaltens.
Titel
Wenn Schmerz kippt
Instabile Schmerzsituationen als Auslöser ungeplanter Ambulanzvorstellungen in der Onkologie
Verfasst von
Martina Spalt, BSc, MSc
Publikationsdatum
24.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-026-00288-9
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Bildnachweise
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