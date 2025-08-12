Tumorschmerz als komplexe Herausforderung in der onkologischen Versorgung

Tumorschmerz ist ein multifaktorielles Phänomen, das somatische, neuropathische, noziplastische und psychosoziale Mechanismen kombiniert und bei bis zu 80 % der Patient:innen mit fortgeschrittenen oder metastasierten Krebserkrankungen auftritt. Eine effektive Versorgung erfordert ein systematisches, patient:innenzentriertes Assessment mittels validierter Instrumente sowie die Berücksichtigung psychosozialer Einflussfaktoren und Symtomcluster-orientierter Therapieansätze. Das interprofessionelle Behandlungsteam muss individuelle Schmerz- und Funktionsziele definieren, nichtmedikamentöse Verfahren und invasive Techniken integrieren und Edukationsmaßnahmen für Patient:innen und Angehörige implementieren. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Management von Schmerzspitzen und Chemotherapie-induzierter peripherer Neuropathie. Die konsequente Anwendung von Leitlinienstandards und eine ganzheitliche Begleitung können die Lebensqualität langfristig verbessern.