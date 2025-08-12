Zum Inhalt
Zusammenfassung

Tumorschmerz ist ein multifaktorielles Phänomen, das somatische, neuropathische, noziplastische und psychosoziale Mechanismen kombiniert und bei bis zu 80 % der Patient:innen mit fortgeschrittenen oder metastasierten Krebserkrankungen auftritt. Eine effektive Versorgung erfordert ein systematisches, patient:innenzentriertes Assessment mittels validierter Instrumente sowie die Berücksichtigung psychosozialer Einflussfaktoren und Symtomcluster-orientierter Therapieansätze. Das interprofessionelle Behandlungsteam muss individuelle Schmerz- und Funktionsziele definieren, nichtmedikamentöse Verfahren und invasive Techniken integrieren und Edukationsmaßnahmen für Patient:innen und Angehörige implementieren. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Management von Schmerzspitzen und Chemotherapie-induzierter peripherer Neuropathie. Die konsequente Anwendung von Leitlinienstandards und eine ganzheitliche Begleitung können die Lebensqualität langfristig verbessern.
Titel
Tumorschmerz als komplexe Herausforderung in der onkologischen Versorgung
Martina Spalt, BSc. MSc.
11.08.2025
Springer Vienna
Schmerz Nachrichten
https://doi.org/10.1007/s44180-025-00244-z