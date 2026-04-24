Diagnosestellung: klinische Merkmale im Mittelpunkt Die Diagnose der Trigeminusneuralgie wird in erster Linie anhand der klinischen Symptomatik gestellt. Typisch sind kurze, plötzlich einsetzende Schmerzattacken im Versorgungsgebiet eines oder mehrerer Äste des Nervus trigeminus. Besonders häufig betroffen sind der zweite Ast (Nervus maxillaris, V2) und der dritte Ast (Nervus mandibularis, V3). Die einzelnen Attacken dauern nur Sekundenbruchteile bis zu zwei Minuten. Zwischen den Schmerzattacken sind viele Patient:innen beschwerdefrei. Neben den kurzen Schmerzattacken kann in einigen Fällen aber auch ein leichter, persistierender Dauerschmerz bestehen. Dieser steht jedoch in der Regel nicht im Vordergrund des Krankheitsbildes. Fehlt die typische Attackencharakteristik mit einschießenden Schmerzen, sollte die Diagnose kritisch überprüft werden, da dann andere Ursachen von Gesichtsschmerzen wahrscheinlicher sind. Ein wesentliches diagnostisches Merkmal der Trigeminusneuralgie ist die Auslösbarkeit der Attacken durch sogenannte Trigger. Schon geringe Reize wie Berührung der Haut, Rasieren, Zähneputzen, Kauen, Schlucken oder Sprechen können eine Schmerzattacke auslösen. Diese Triggerzonen befinden sich häufig im Bereich der Nasolabialfalte, der Wange oder der Lippen. Viele Betroffene entwickeln deshalb Strategien, um solche Reize möglichst zu vermeiden. Anzeige Zu den wichtigsten Differenzialdiagnosen gehört der persistierende idiopathische Gesichtsschmerz. Dieser ist typischerweise durch einen eher diffusen, kontinuierlichen Schmerz gekennzeichnet, der nicht in kurzen Attacken auftritt. Eine weitere wichtige Differenzialdiagnose stellt die schmerzhafte Trigeminusneuropathie dar, bei der häufig ein brennender Schmerz besteht und zusätzlich sensible Defizite im betroffenen Gebiet nachweisbar sind. Zusätzliche Schmerzattacken können auftreten, stehen aber nicht im Vordergrund. Solche neuropathischen Schmerzen können beispielsweise nach einer Herpes-Zoster-Infektion oder nach einem Trauma auftreten. Ebenfalls zu berücksichtigen sind myofasziale Schmerzen der Kaumuskulatur, die meist als dumpf beschrieben werden und sich durch Druckdolenz der Muskulatur auszeichnen. Darüber hinaus sind auch sogenannte faziale Kopfschmerzen möglich, wie z. B. eine faziale Migräne, bei der migräneartige Beschwerden ausschließlich im Gesichtsbereich lokalisiert sind. Schließlich sollten bei atypischer Symptomatik immer auch lokale Ursachen wie Zahnprobleme, Erkrankungen der Nasennebenhöhlen oder orbitale Pathologien ausgeschlossen werden.

Bildgebung und diagnostische Einordnung Obwohl die Diagnose in erster Linie klinisch gestellt wird, ist eine Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie (MRT) obligat. Ziel der Untersuchung ist es, strukturelle Ursachen auszuschließen, die eine sekundäre Trigeminusneuralgie verursachen könnten. Dazu gehören beispielsweise Tumoren im Bereich des Kleinhirnbrückenwinkels, entzündliche Veränderungen oder demyelinisierende Läsionen, wie sie etwa bei Multipler Sklerose auftreten können. Darüber hinaus dient die MRT auch dazu, einen möglichen neurovaskulären Konflikt im Bereich der Wurzeleintrittszone des Trigeminusnervs zu identifizieren. Findet sich ein solcher Gefäß-Nerv-Konflikt mit Verdrängung oder Atrophie des N. trigeminus auf der betroffenen Seite, spricht man von einer klassischen Trigeminusneuralgie . Wird keine strukturelle Ursache gefunden, spricht man von einer idiopathischen Trigeminusneuralgie . Liegt dagegen eine andere zugrunde liegende Erkrankung vor, etwa eine demyelinisierende Läsion oder ein Tumor, handelt es sich um eine sekundäre Trigeminusneuralgie . Obwohl sich die Ursachen unterscheiden können, ähneln sich die grundlegenden Prinzipien der medikamentösen Therapie. Bei sekundären Formen sollte jedoch, wenn möglich, zusätzlich eine kausale Behandlung der Grunderkrankung erfolgen. Zur Standarddiagnostik sind folgende MRT-Sequenzen empfohlen: 3D-T1 nativ und mit Kontrastmittel, FLAIR, T2*, DWI und 3D-TOF-MRA. Zum Ausschluss eines Gefäß-Nerv-Konflikts ist zusätzlich eine Feinschichtung des Hirnstamms in balanced Steady-State Free Precession- (z. B. CISS, FIESTA‑C, bFFE) oder in 3D-Turbo-Spin-Echo-Technik (z. B. RESTORE, DRIVE) notwendig. Anzeige

Therapeutische Grundprinzipien Die Behandlung der Trigeminusneuralgie erfolgt meist langfristig und verfolgt in erster Linie das Ziel, die Häufigkeit und Intensität der Schmerzattacken zu reduzieren. In der Praxis wird zwischen einer dauerhaften medikamentösen Prophylaxe und der Behandlung akuter Schmerzexazerbationen unterschieden. Ein wichtiger Aspekt bei der Therapie ist das häufig höhere Lebensalter der Betroffenen. Viele Patient:innen leiden zusätzlich an anderen chronischen Erkrankungen und nehmen bereits mehrere Medikamente ein. Daher spielen mögliche Wechselwirkungen sowie Nebenwirkungen der eingesetzten Wirkstoffe eine zentrale Rolle bei der Therapieplanung. 1 Substanz Einsatz Applikation Vorteile Wichtige Nebenwirkungen/Hinweise Carbamazepin 1. Wahl, Langzeit Oral (retard) Hohe initiale Wirksamkeit Schwindel, Ataxie, Hyponatriämie, Blutbild- und Leberwertveränderungen, Interaktionen, Laborkontrollen erforderlich Oxcarbazepin 1. Wahl, Langzeit Oral Ähnlich wirksam, weniger Interaktionen Hyponatriämie, Elektrolytkontrollen notwendig Gabapentin 2. Wahl Oral Gute Verträglichkeit Sedierung, Schwindel Pregabalin 2. Wahl Oral Anxiolytisch wirksam Gewichtszunahme, Ödeme Baclofen Add-on Oral Additive Wirkung möglich Müdigkeit, Schwindel Lamotrigin Add-on oder Monotherapie Oral Gute Verträglichkeit Sehr langsame Aufdosierung, Hautreaktionen beachten Botulinumtoxin A Add-on Subkutan Keine systemischen Nebenwirkungen Mögliche Gesichtsasymmetrie Phenytoin Akuttherapie, Reserve i.v., oral Rasche Wirkung bei Exazerbation Arrhythmierisiko (Monitoring), zahlreiche Interaktionen, ungünstig für Dauertherapie Lacosamid Akut und Langzeit (3. Wahl) i.v., oral Gute Verträglichkeit Monitoring bei i.v.-Gabe, Evidenz begrenzt Lidocain Spray Akut Nasal/oral Rasche lokale Wirkung Vorübergehende Hypästhesie Das einzige in Österreich zur Behandlung der Trigeminusneuralgie zugelassene Medikament ist Carbamazepin. Alle anderen wirksame Substanzen werden deshalb im klinischen Alltag off-label eingesetzt (Tab.). Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Erkrankung spontane Remissionen zeigen kann. Wenn über einen längeren Zeitraum Beschwerdefreiheit besteht, kann daher eine vorsichtige und schrittweise Reduktion der Medikation erwogen werden.

Langzeittherapie Als Medikamente der ersten Wahl gelten Carbamazepin und Oxcarbazepin. Carbamazepin wird seit vielen Jahren als Standardtherapie eingesetzt und zeigt bei einem großen Teil der Betroffenen eine gute initiale Wirksamkeit. Die Behandlung sollte mit einer niedrigen Dosis begonnen und anschließend langsam gesteigert werden, um Nebenwirkungen zu minimieren. Retardierte Präparate führen zu gleichmäßigeren Wirkspiegeln. Typische dosislimitierende Nebenwirkungen sind Schwindel, Doppelbilder und Gangunsicherheit. Häufig kommt es unter der Therapie zu einer Hyponatriämie, weshalb regelmäßige Elektrolytkontrollen erfolgen müssen. Da Carbamazepin auch hämatologische und hepatische Nebenwirkungen verursachen kann, sind außerdem Kontrollen von Blutbild und Leberwerten erforderlich. Zudem besitzt der Wirkstoff ein relevantes Interaktionspotenzial mit anderen Medikamenten. Oxcarbazepin gilt als therapeutische Alternative mit vergleichbarer Wirksamkeit. Viele Patient:innen vertragen diese Substanz besser, da zentrale Nebenwirkungen und Arzneimittelinteraktionen seltener auftreten. Allerdings besteht auch darunter ein erhöhtes Risiko für eine Hyponatriämie, weshalb genauso regelmäßige Elektrolytkontrollen notwendig sind. Wenn die Erstlinientherapie nicht ausreichend wirksam ist oder nicht vertragen wird, kommen weitere Antikonvulsiva zum Einsatz. Gabapentin und Pregabalin werden häufig als zweite Wahl verwendet. Ihre Wirksamkeit ist in vielen Fällen etwas geringer als die der klassischen Natriumkanalblocker, sie sind jedoch oft besser verträglich. Typische Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Schwindel sowie periphere Ödeme. Pregabalin kann zusätzlich eine anxiolytische Wirkung entfalten, was bei Patient:innen mit begleitender Angstsymptomatik von Vorteil sein kann. Baclofen, ein GABA-B-Rezeptoragonist, wird häufig in Kombination mit Carbamazepin eingesetzt. Die additive Gabe kann bei unzureichender Monotherapie hilfreich sein. Allerdings sind Müdigkeit und Schwindel relativ häufige Nebenwirkungen, die die Dosierung begrenzen können. Eine weitere therapeutische Option stellt Lamotrigin dar. Der Wirkstoff ist in der Regel gut verträglich, muss jedoch aufgrund des Risikos für Hautreaktionen sehr langsam aufdosiert werden. Deshalb eignet er sich eher für langfristige Therapieumstellungen als für eine rasche Symptomkontrolle. Anzeige Neben der systemischen medikamentösen Therapie hat sich in den letzten Jahren auch die lokale Behandlung mit Botulinumtoxin A etabliert. Dabei wird das Toxin in kleinen Dosen subkutan in das schmerzhafte Gesichtsareal oder auch intraoral injiziert. Studien zeigen, dass damit eine relevante Schmerzreduktion erreicht werden kann. Ein Vorteil dieser Therapie ist das Fehlen systemischer Nebenwirkungen. Es kann jedoch eine vorübergehende asymmetrische Mimik auftreten. Die Wirkung hält meist mehrere Monate an und kann bei Bedarf wiederholt werden.

Behandlung akuter Exazerbationen Trotz einer laufenden Dauertherapie kann es zu akuten Verschlechterungen mit gehäuften Schmerzattacken kommen. In solchen Situationen sind rasch wirksame therapeutische Maßnahmen erforderlich. Eine Möglichkeit ist die intravenöse Gabe von Phenytoin. Der Wirkstoff kann die Schmerzattacken relativ schnell unterdrücken, ist jedoch aufgrund seines Nebenwirkungsprofils für eine langfristige Therapie weniger geeignet. Während der Infusion ist eine Überwachung erforderlich, da Herzrhythmusstörungen auftreten können. Als alternative Option wird zunehmend Lacosamid eingesetzt, das sowohl intravenös als auch oral verabreicht werden kann. Erste Studien deuten darauf hin, dass die Substanz eine bessere Verträglichkeit als Carbamazepin besitzt, allerdings ist die verfügbare Evidenz bislang noch begrenzt. Auch hier wird bei intravenöser Anwendung ein Monitoring empfohlen. Anzeige Für kurzfristige symptomatische Linderung kann außerdem Lidocain lokal angewendet werden. Intranasale oder intraorale Applikationen können innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Schmerzreduktion bewirken, die mehrere Stunden anhalten kann. Die Methode ist in der Regel gut verträglich, führt jedoch vorübergehend zu einer lokalen Taubheit im behandelten Bereich.

Wann sollte eine neurochirurgische Abklärung erfolgen? Wenn trotz ausreichender Dosierung von Carbamazepin oder Oxcarbazepin keine ausreichende Schmerzreduktion erreicht wird oder die Medikamente aufgrund von Nebenwirkungen nicht toleriert werden, sollte frühzeitig eine neurochirurgische Mitbeurteilung in Erwägung gezogen werden. Spätestens wenn zusätzlich eine Zweitlinientherapie versagt, ist eine solche Abklärung sinnvoll. Insbesondere bei nachgewiesenem neurovaskulärem Konflikt können operative Verfahren langfristig sehr gute Ergebnisse erzielen. Goldstandard bleibt hier die mikrovaskuläre Dekompression nach Janetta. Alternativ kommen, insbesondere bei erhöhtem Operationsrisiko, perkutane Verfahren (Thermokoagulation, Glycerinrhizolyse, Ballonkompression) oder Radiochirurgie in Frage.

Fazit Die Trigeminusneuralgie ist eine vor allem klinisch diagnostizierte Erkrankung, deren charakteristische Schmerzattacken meist eine eindeutige Zuordnung ermöglichen. Eine MRT-Untersuchung ist wichtig, um strukturelle Ursachen auszuschließen und die Form der Erkrankung genauer einzuordnen. Therapeutisch stehen mit Carbamazepin und Oxcarbazepin wirksame Erstlinienmedikamente zur Verfügung, deren Einsatz jedoch häufig durch Nebenwirkungen begrenzt wird. Weitere Antikonvulsiva, Kombinationstherapien sowie lokale Verfahren wie Botulinumtoxin erweitern die Behandlungsmöglichkeiten. Bei akuten Exazerbationen können intravenöse Medikamente oder lokale Anästhetika rasche Linderung verschaffen. Wenn trotz dieser Maßnahmen keine ausreichende Kontrolle der Schmerzen erreicht wird, sollte eine neurochirurgische Evaluation erfolgen, um langfristig wirksame operative Optionen zu prüfen.

Fazit für die schmerzmedizinische Praxis Die Diagnose der Trigeminusneuralgie ist primär klinisch und basiert auf den typischen kurzen, einschießenden Schmerzattacken im Versorgungsgebiet des N. trigeminus mit klaren Triggern.

Eine kranielle MRT ist obligat, um strukturelle Ursachen auszuschließen und eine Einordnung in klassische, idiopathische oder sekundäre Formen zu ermöglichen.

Carbamazepin und Oxcarbazepin bleiben die Therapie der ersten Wahl in der Langzeitbehandlung und zeigen bei vielen Patientinnen und Patienten eine gute initiale Wirksamkeit.

Aufgrund von Nebenwirkungen, Interaktionen und höherem Patientenalter sind regelmäßige Laborkontrollen und eine individuelle Dosisanpassung essenziell.

Bei unzureichender Wirkung oder schlechter Verträglichkeit können Gabapentin, Pregabalin, Baclofen oder Lamotrigin als Add-on oder Alternativen eingesetzt werden.

Botulinumtoxin-Injektionen stellen eine wirksame Option bei therapierefraktären Verläufen dar und haben den Vorteil fehlender systemischer Nebenwirkungen.

Akute Exazerbationen erfordern rasch wirksame Strategien, z. B. Phenytoin oder Lacosamid i.v. oder auch Lidocain lokal.

Bei fehlender Wirksamkeit oder Unverträglichkeit der medikamentösen Therapie sollte frühzeitig eine neurochirurgische Mitbeurteilung erfolgen, insbesondere bei nachgewiesenem Gefäß-Nerven-Konflikt mit Atrophie oder Verdrängung des N. trigeminus. Anzeige

Interessenkonflikt S. Leis erhielt in den letzten 3 Jahren Forschungsunterstützungen, Einladungen zu Kongressen, Honorare für Beratungs- oder Vortragstätigkeiten bzw. Unterstützungen für von ihm mit organisierte Fortbildungsveranstaltungen von: Allergan AbbVie, Eli Lilly, Lundbeck, Neuraxpharm, Novartis, Organon, Orion Pharma, Pfizer und TEVA ratiopharm.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit