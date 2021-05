Philips Speech, die globale Nummer 1 bei professionellen Sprachtechnologie-Lösungen, ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Wien. Über 170 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in 8 Büros von Atlanta über Brüssel bis Sydney und verfügt über fast 5 Millionen Kunden in mehr als 50 Ländern. Mit SmartMike Duo, dem nächsten Game-Changer, hat das Unternehmen bereits in 2021 eine Weltneuheit entwickelt: eine einzigartige KI-basierte Lösung, die es ermöglicht, einen Dialog von zwei Menschen getrennt aufzunehmen.