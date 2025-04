Trauma- und Ressourcenlandkarte (TRL) als diagnostisches und interventionsbegleitendes Tool

Eine Traumalandkarte, wie sie zur Vorbereitung beispielsweise für EMDR-Sitzungen verwendet wird, bildet ausschließlich traumatische Ereignisse ab. „Richtet man den Fokus der Aufmerksamkeit […] allein auf die Symptomatik, ignoriert man die Überlebenskraft Betroffener.“ (Gahleitner et al., S. 9). In den Therapie-Tools zu Posttraumatischen Belastungsstörungen (Lühr et al.) wird Traumabetroffenen ein Arbeitsblatt zur Selbsterarbeitung einer Traumalandkarte angeboten. Hier wird darauf hingewiesen, dass auf der Grundlinie der Zeitachse auch „bedeutsame positive oder stärkende Lebenserfahrungen“ (Lühr et al., S. 19) notiert werden können. Ein Arbeitsblatt wird als Ressourcenlandkarte betitelt. Dies wird grafisch als Blatt mit acht Feldern angeboten, in denen zur Erfassung der individuellen Ressourcen angeregt wird.

Die Abklärung traumatischer Erlebnisse und dessen Folgen kann emotionalen und körperlichen Stress auslösen. Dies wird bei einer traumatherapeutischen Begleitung immer berücksichtigt. Bei Traumapädagogik, -beratung und -psychotherapie wird nach einem Drei-Phasen-Modell vorgegangen. In einem ersten Schritt sind Stabilisierung und Ressourcenerschließung im Fokus sowie die Herstellung von innerer und äußerer Sicherheit. Danach erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Trauma und drittens die Reintegration des Traumas in das subjektive Selbstverständnis (Gahleitner und Rothdeutsch-Granzer).

Im Rahmen der Erstellung einer Traumalandkarte werden Koordinaten erfasst, die traumatische Erlebnisse dokumentieren. Die horizontale Achse repräsentiert die Lebenszeitachse, beginnend mit der Geburt (links) und endend beim aktuellen Alter (rechts). Die vertikale Achse quantifiziert die wahrgenommene Belastungsintensität aus gegenwärtiger Perspektive auf einer Skala von 0 bis 10 (Hofmann; Böhm; Lühr et al.). Innerhalb dieses Koordinatensystems werden, entsprechend dem Lebensalter und der individuellen Belastungshöhe, sowohl einzelne traumatische Ereignisse als auch umfassendere Traumafelder verortet. Die Grafik enthält zunächst lediglich traumatische Erfahrungen. Deren Folgen werden erst in weiteren Überarbeitungen hinzugefügt.

Trauma- und Ressourcenlandkarte (TRL)

Traumapsychotherapie beginnt mit Stabilisierung. Im Rahmen der Stabilisierungsphase der EMDR-Therapie werden „Stabilisierungstechniken und Ressourcenarbeit" (Böhm 2021, S. 92 f.) angewendet. Daher könnte es förderlich sein, die Traumalandkarte von Beginn an als Trauma- und Ressourcenlandkarte (TRL) zu erstellen. Die Erweiterung umfasst die Berücksichtigung von Ressourcen bereits bei der Erstellung der Traumalandkarte. Bei der Markierung eines traumatischen Ereignisses auf der Traumalandkarte werden die jeweiligen Ressourcen in dieser Zeit ebenfalls eingetragen. Parallel wird eine Trauma- und Ressourcendiagnostik durchgeführt. „Innere und äußere Ressourcen" (Gysi 2025, S. 62) sowie Lösungs- und Bewältigungsstrategien der Betroffenen werden erfasst. In der EMDR-Therapie wird in der Stabilisierungsphase ein hohes Maß an Psychoedukation empfohlen, um damit beispielsweise „zur Verbesserung des Verständnisses von Emotionen" (Hofmann et al. 2020, S. 66) beizutragen. So können vormals schützende und zugleich als belastend erlebte Emotionen als solche erkannt und infolgedessen als Ressource genutzt werden. Psychoedukation als ein Mittel der „intrapersonelle[n] Ebene der Stabilisierung" (Böhm 2021, S. 92 f.) begleitet die Arbeit mit einer TRL. Zweitens können Ressourcen auf der körperlichen Ebene der Stabilisierung beispielsweise mit Körperübungen aktiviert und gestärkt werden. Psychotherapeut:innen unterstützen drittens die Stabilisierung auf interpersoneller Ebene, indem sie gemeinsam mit den Patient:innen soziale Ressourcen identifizieren.

Nach jeder Markierung eines traumatischen Ereignisses werden auch Ressourcen in die Traumalandkarte eingetragen. Dabei kann das Ressourcendiagramm nach Huber (2005, S. 88 f.) als methodische Grundlage herangezogen werden. Sowohl belastende Ereignisse als auch Ressourcen werden in der Trauma- und Ressourcenlandkarte kontinuierlich über den gesamten Behandlungsverlauf ergänzt, sobald diese erinnert oder identifiziert werden. In der Vorgehensweise entsteht ein Pendeln zwischen Trauma und Ressource, ohne zu lange im traumatischen Bereich zu verweilen.

1 Abb. 1 TRL der (fiktiven) Patientin 1. (Eigene Darstellung) × Die TRL kann sich für eine Betroffene (fiktive Patientin 1) mit jahrelanger häuslicher Gewalterfahrung folgendermaßen darstellen. Die Patientin war etwa zehn Jahre alt, als ihr Stiefvater einzog und die Gewalt begann. Diese endete erst mit ihrem Auszug aus dem Elternhaus, der mit 24 Jahren möglich wurde. Als Kind fand die Patientin eine äußere Ressource in einer wohlwollenden Nachbarin, deren Tür ihr stets offenstand. Eine innere Ressource war die Möglichkeit und Freude am Lesen. Dies wurde durch die materielle Ressource einer Büchereikarte erweitert. Die TRL wird auf Papier mit bunten Stiften erstellt. Für diesen Artikel wird die Grafik in vereinfachter Form dargestellt (Abb.).

Bei der Erstellung der TRL bezeichnet Patientin 1 die Zeit vom 10. bis zum 24. Lebensjahr als sehr belastend. Als erste Belastung wurde eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen der Mutter und dem Stiefvater geschildert. Hier erfolgt noch keine detaillierte Schilderung weiterer Belastungen, sondern zunächst ein Blick auf soziale Ressourcen während dieser Zeit. In der therapeutischen Arbeit kann nach „zwischenmenschlichen Ressourcen" (Gysi 2025, S. 61), wie sozialer Einbindung, sozialer Unterstützung, im nahen Umfeld oder weiteren Netzwerken gefragt werden. Handelt es sich um eine Belastung im Erwachsenenalter werden auch Teilhabemöglichkeiten an soziokulturellen und sozialstaatlichen Ressourcen erfragt. Die Patientin erinnert sich an eine Nachbarin und zeichnet diese als soziale Ressource ein.

Danach folgt eine weitere Erzählung traumatischer Erfahrungen. Die Patientin zeichnet die erlebte Häusliche Gewalt zusammenfassend als Traumafeld vom 10. bis 24. Lebensjahr ein. Mit einem weiteren Pendeln von traumatischen Erfahrungen zu Ressourcen berichtet die Patientin, dass sie in dieser Zeit ein wenig Sicherheit in der Welt der Bücher fand. Lesend konnte sie in andere Welten eintauchen. Die Patientin konnte „persönliche Ressourcen" (Gysi 2025, S. 61) wie eigene Fähigkeiten und gesunde Hobbys aktivieren. Weitere persönliche Ressourcen wie positive Imaginationen, Entspannungsfähigkeiten, Selbstfürsorge sowie Spiritualität, Tiere oder Naturerfahrungen können erfasst werden. Diese Ressourcen waren für die Patientin jedoch weniger bedeutend. In dieser Zeit war die Freude am Lesen jene Ressource, die am stabilisierendsten wirkte. Dank der Unterstützung ihrer Nachbarin konnte die Patientin eine Büchereikarte erhalten. Die Bücherei selbst konnte als äußerer sicherer Ort wahrgenommen werden. Das Lesen wurde jedoch als bedeutendste Ressource beschrieben. Neben sozialen und persönlichen Ressourcen können auch „Lösungs- und Bewältigungsstrategien" (Gysi 2025, S. 62) abgeklärt werden. Das Lesen selbst konnte als „Fähigkeit zur Ablenkung in Not" (Gysi 2025, S. 62) mit Patientin 1 identifiziert werden.

Entsprechend den Ansätzen einer sozialen Diagnostik erstellen Patient:in und Psychotherapeut:in eine TRL in einer kollaborativen Zusammenarbeit. Die TRL entsteht im Dialog. Trauma und seine Folgen sind auch als soziales Problem zu verstehen, insbesondere im Kontext von menschengemachter Gewalt. Individuelle traumatische Erlebnisse und sozialer Kontext werden zueinander in Beziehung gesetzt. Die Patient:innensicht ist wesentlich. Daher werden die „Perspektive des Subjekts und seine Bedeutungszuweisungen einbezogen." (Schörmann 2021, S. 3). Psychoedukation gilt jedoch als grundlegende, allgemeine Aufgabe (Gahleitner und Rothdeutsch-Granzer 2016). Psychotherapeut:innen bringen psychoedukatives Wissen ein. In die TRL werden zuerst traumatische Ereignisse eingezeichnet. Danach kann mit Traumafolgen ähnlich vorgegangen werden.

TRL zur Interventionsvorbereitung Eine TRL kann interventionsvorbereitend für stabilisierende Interventionen im Rahmen einer Theranostik verwendet werden. Eine Betroffene (fiktive Patientin 2), die Beziehungsgewalt, Verfolgung, einen fluchtartigen Auszug aus der gemeinsamen Wohnung und einen Überfall in der neuen Wohnung erlebt hat, kann eine TRL mit der Erfassung des Belastungsgrads im Koordinatensystem beginnen. 2 Abb. 2 TRL der (fiktiven) Patientin 2. (Eigene Darstellung in Anlehnung an Ehrhardt et al. 2023) × Die Patientin wurde gebeten, die Zeit der Gewalt bis zur Trennung aus der Partnerschaft einzuzeichnen. Mit einem Pendeln zu den Ressourcen erkannte die Patientin, dass die Arbeit in der Trafik für sie eine große soziale Ressource darstellte. Es folgt ein Wechsel zur Phase des Sich-beobachtet-Fühlens. Die Patientin fühlte sich vom Expartner verfolgt. Sie wurde von ihm in der eigenen Wohnung überfallen und festgehalten. Beim Wechsel zu den Ressourcen wurden Bewältigungsstrategien erfasst. Die Patientin arbeitete zu dieser Zeit nicht mehr in der Trafik, beschrieb jedoch die Erinnerung an die Arbeit in der Trafik als Ressource. Sie erinnerte sich daran, dort viel gemeistert zu haben, und war überzeugt, dass ihr dies Kraft gegeben hatte – sowohl für das Durchhalten während der Gefangenschaft als auch für die Befreiung und Flucht aus der Wohnung. In einem weiteren Schritt wurden Belastungen in der Zeit bis zu der aktuellen Psychotherapiesitzung besprochen und eingezeichnet. Patientin 2 schilderte Traumafolgen, die in späteren Psychotherapieeinheiten besprochen und ebenfalls eingezeichnet wurden. Aktuelle und potenzielle Ressourcen wurden erfasst und ebenfalls eingezeichnet. Obwohl die Patientin in ihrer Trafik zweimal ausgeraubt (RÜ = Raubüberfall) wurde, stellte die Arbeit dort für sie eine bedeutende Ressource dar. Die Beziehungsgewalt blieb für die Frau auch in weiterer Folge belastender als die Raubüberfälle (Abb. 2). Die Vorgehensweise erfasst nicht nur die traumatischen Erlebnisse, sondern setzt diese in Beziehung zu den verfügbaren sowie aktuell entwickelten Bewältigungsressourcen. Die TRL ermöglicht somit eine dynamische Dokumentation des therapeutischen Prozesses und kann kontinuierlich angepasst werden, um Fortschritte, Ressourcenentwicklung und Resilienzstärkung abzubilden (Ehrhardt et al. 2023). Die TRL wirkt als Visualisierungstechnik und fördert nicht nur das Erkennen von Veränderungen, sondern trägt maßgeblich zur Erhöhung der Selbstwirksamkeit und Stabilität der Patient:innen bei. Die TRL kann kontinuierlich aktualisiert werden. Sowohl erinnerbare Traumata als auch Ressourcen werden dokumentiert. Zusätzlich kann eine Verbesserung der Allgemeinsituation erfasst werden. Nach mehreren psychotherapeutischen Sitzungen ist es hilfreich eine neue TRL anzulegen, falls eine Verringerung der Traumafolgesymptome erreicht werden konnte. In der aktuellen TRL wird die empfundene Schwere traumatischer Erfahrungen mit einem reduzierten Schweregrad dargestellt. Alle Aufzeichnungen sind hilfreich, wenn der Psychotherapieverlauf differenziert geschildert werden muss. Die Theranostik mit der TRL ist ressourcenorientiert und dient der Darstellung des Therapieverlaufs sowie der Interventionsplausibilisierung.