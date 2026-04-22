Transition bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Welche konkreten Empfehlungen lassen sich für den Transitionsprozess von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit CED von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin im betroffenen Universitätsspital ableiten?

Wie haben junge Erwachsene mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung ihre Transition von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin erlebt?

Ziel dieser Forschungsarbeit war es, das persönliche Erleben von Betroffenen bezogen auf ihren Transitionsprozess zu erfassen und zu beschreiben. Basierend auf diesen Einsichten sollten praxisnahe und konkrete Vorschläge für eine optimierte Betreuung rund um die Transition bei CED abgeleitet und ausformuliert werden.

Qualitative Forschungsprojekte zur Exploration des Erlebens der Transition von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin von jungen Erwachsenen mit CED sind noch lückenhaft. Feingold et al. [] haben die Transitionserfahrungen von Jugendlichen mit CED und deren Eltern erforscht und psychosoziale Empfehlungen für die Transitionsphase definiert. Plevinsky et al. [] haben die Transitionserfahrungen von jungen Erwachsenen mit CED qualitativ und quantitativ ergründet und festgestellt, dass die Beziehung zwischen Gesundheitsfachpersonen und Betroffenen von zentraler Bedeutung für die Zufriedenheit mit der Transition ist, dass die meisten negativen Erfahrungen auf vermeidbaren Unannehmlichkeiten wie Terminvereinbarung oder Parkplatzsuche basieren und dass positive Erfahrungen durch Autonomie sowie dem Vertrauen in die Gesundheitsfachpersonen bedingt waren. Brooks et al. [] unterstreichen die Wichtigkeit von qualitativen Studien zum Erleben und Outcome der Transition aus Sicht der Betroffenen und deren Eltern. Es besteht ein dringender Auftrag für qualitative Forschungsprojekte mit dieser Zielgruppe, um mehr über die Patient*innenperspektive, ihre Erfahrungen, Sorgen und Erwartungen zu erfahren [].

In Europa ist die Transition in die Erwachsenenmedizin von Betroffenen mit CED oftmals schlecht vorbereitet []. Dies kann in negativen Konsequenzen für die Betroffenen resultieren – wie z. B. eine schlechtere Compliance, häufigere ambulante Klinikbesuche und vermeidbare Hospitalisationen [].

Das Jugendalter ist durch zahlreiche Transitionen, sprich Veränderungen und Übergänge geprägt. Dabei sind viele Meilensteine der Transition zu meistern wie Pubertät, Unabhängigkeit und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit []. Jugendliche und junge Erwachsene mit einer CED zeichnen sich durch eine hohe Vulnerabilität bei der Transition in die Erwachsenenmedizin aus []. Bis zu 40 % der jugendlichen Patient*innen verlieren den Zugang zur spezialisierten Gesundheitsbetreuung während ihrer Transition [], welche ein dynamischer, multifaktorieller, vielschichtiger und länger dauernder Prozess [] von der kinderzentrierten Betreuung zur erwachsenenzentrierten Betreuung ist [].

Rund 25 % der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) manifestieren sich vor dem Erwachsenenalter [] mit einer zunehmenden Inzidenz in der pädiatrischen Population []. Jung erkrankte Betroffene haben schwerere Krankheitsverläufe, frühere chirurgische Interventionen sowie eine höhere Nichtadhärenz [].

Dieses Forschungsprojekt entspricht den Vorgaben der „Declaration of Helsinki“ []. Die Studienteilnahme basierte auf Freiwilligkeit und die Vertraulichkeit wurde gewahrt.

Menschen mit CED sind hohen psychosozialen Belastungen einer chronischen Erkrankung ausgesetzt [], weshalb die Berücksichtigung von ethischen Prinzipien in diesem Forschungsprozess zentral war. Aufgrund der Forschung mit sehr jungen Erwachsenen wurde eine Zuständigkeitsabklärung bei der kantonalen Ethikkommission eingereicht und als nicht bewilligungspflichtig eingestuft (BASEC-ID: Req-2024-00976).

Zur Bearbeitung dieser Forschungsarbeit wurde ein qualitativ-deskriptives Design verfolgt. Die Stichprobenbildung erfolgte gezielt. Als Einschlusskriterien galten die Diagnose einer CED mit Erstdiagnose im Kindes- oder Jugendalter, gesundheitliche Betreuung in der Pädiatrie und in der Erwachsenenmedizin über jeweils mindestens ein Jahr, erfolgter Transfer von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin maximal fünf Jahre zurückliegend, ausreichende Deutschkenntnisse, Urteilsfähigkeit und eine vorliegende schriftliche Zustimmung. Die Rekrutierung der Studienteilnehmenden (STN) erfolgte über die Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie des involvierten Universitätsspitals. Bei Erreichung der Zielstichprobengrösse von 8–12 STN wurde die Rekrutierung beendet. Die qualitativen Primärdaten zum Erleben der Transition wurden mittels semi-strukturierten leitfadengestützten Einzelinterviews mit den STN erhoben. Der dafür entwickelte Interviewleitfaden orientierte sich am chronologischen Ablauf des Transitionsprozesses [] und wurde durch einen vereinfachten Pretest auf Verständlichkeit geprüft. Um das Wohlbefinden der STN zu erhöhen, konnten sie den Ort zur Durchführung des Interviews bestimmen []. Die Interviews wurden per Audiodatei aufgenommen. Anschliessend wurden die soziodemografischen und gesundheitlichen Daten erfasst und Gesprächsnotizen verfasst, welche Eindrücke, Auffälligkeiten sowie Befindlichkeiten rund um das Interview dokumentierten. Zur Beschreibung der Stichprobe bezogen auf die individuelle Einschätzung des aktuellen Schweregrades der CED füllten die STN den validierten benutzerfreundlichen und aussagekräftigen „Inflammatory bowel disease-Control-Fragebogen-Deutsch“ (IBD-Control-D) aus []. Zur Datenaufbereitung wurden die Audiodateien der Interviews zeitnah vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt, pseudonymisiert und mit Hilfe der Software MAXQDA transkribiert. Für die Datenanalyse wurden die sieben Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz verwendet []. Das zentrale Element besteht dabei aus dem Kategoriensystem, welches in einem iterativen Prozess entwickelt wird [] und das Endprodukt einer intensiven Auseinandersetzung mit den erhobenen Daten darstellt []. In der initiierenden Textarbeit der ersten Phase wurden die Interviews mehrmals gelesen, zentrale und aussagekräftige Textstellen markiert und Memos verfasst. In der zweiten Phase wurden Hauptkategorien deduktiv entwickelt, anhand derer in der dritten Phase sämtliches Datenmaterial codiert wurde. Die codierten Textstellen der gleichen Hauptkategorie wurden in der vierten Phase gebündelt und in der fünften Phase mittels induktiven Vorgehens in Subkategorien differenziert. Anschliessend folgte das Codieren der kompletten Transkripte mit dem überarbeiteten und verfeinerten Kategoriensystem in Phase sechs. In der siebten Phase folgte dann abschliessend die Analyse der Ergebnisse und deren sinnhafte Darstellung []. Der Analyseprozess wurde bis zur finalen Version mehrfach durchlaufen, durch die Software MAXQDA unterstützt und regelmässig im Forschungsteam diskutiert.

„Speziell hervorzuheben ist, dass ich dort immer ein Bett erhalten habe und das Mittagessen. Das war super“

Die Ergebnisse legen dar, dass Umgebungsfaktoren das Erleben beeinflussen. Dies verdeutlicht folgendes Zitat: „Speziell hervorzuheben ist, dass ich dort immer ein Bett erhalten habe und das Mittagessen. Das war super“ (B1; 11). Zudem äusserten einige Befragte, dass sie die fehlende Privatsphäre in der Pädiatrie schwierig fanden, wenn sie das Zimmer mit anderen, teilweise schreienden Kindern teilen mussten.

„Ich brauchte das auch nicht wirklich. Weil es ging mir auch sonst gut“

„Aber dann immer näher an dem Punkt war es so, dass mir irgendwie null geholfen wurde, mich vorzubereiten“

Bezogen auf die Vorbereitung und Unterstützungsangebote zeigten die Ergebnisse differierende Erfahrungen auf. Die Mehrheit der Befragten äusserte, dass sie keine spezifischen Vorbereitungen oder Unterstützungsangebote erhielten und maximal im Gespräch auf den Transfer vorbereitet wurden. Dies war jedoch eher oberflächlich und unspezifisch, wie folgendes Zitat illustriert: „Aber dann immer näher an dem Punkt war es so, dass mir irgendwie null geholfen wurde, mich vorzubereiten“ (B3; 3). Ein STN wurde spezifisch dazu aufgefordert, „dass die Mutter nicht immer dabei ist“ (B3; 9) und einzelne haben „eine Broschüre erhalten“ (B4; 15). Einige versicherten: „Ich brauchte das auch nicht wirklich. Weil es ging mir auch sonst gut“ (B10; 31). Aus den Interviews resultierten die Empfehlungen für ein Angebot zum „Schnuppern“ im Universitätsspital inklusive Kennenlernen des neuen Behandlungsteams, die Gewährleistung einer umfassenden Information über die Betreuung bei den Erwachsenen sowie die Optimierung der Vorbereitung auf den Transfer.

Diese Hauptkategorie thematisiert das Erleben von strukturellen Aspekten der Transition, welche in zwei Subkategorien dargestellt werden.

„Der genaue Zeitpunkt konnte ich dann schon sagen, dass ich jetzt bereit bin zum Wechseln“

Den Jugendlichen mit CED wurde in der Pädiatrie ein unterschiedliches Mass an Mitspracherecht bezogen auf den Zeitpunkt des Transfers und den Ort der Weiterbetreuung zugesprochen. Einige wurden nicht in die Entscheidung involviert: „Es wurde bestimmt“ (B10; 15). Andere hingegen schon: „Der genaue Zeitpunkt konnte ich dann schon sagen, dass ich jetzt bereit bin zum Wechseln“ (B5; 19). Das Mitspracherecht wurde insbesondere während herausfordernden Lebensphasen geschätzt, wie beispielsweise während der Ausbildung. Knapp die Hälfte konnte sich nicht mehr genau erinnern, inwiefern sie mitbestimmen durfte. Es wurde geäussert, dass der Prozess sich angekündigt hat, als sinnhaft empfunden wurde und es „in diesem Moment das Logischste“ (B7; 9) war. Als Verbesserungsvorschläge schlugen die STN vor, dass Betroffene mitentscheiden können, wann sie in welche Institution zu welchen Gastroenterolog*innen transferiert werden.

Nur jene STN mit einer zusätzlichen hämatologischen Erkrankung erlebte in der Hämatologie einen gemeinsamen Transfer mit den Ärzt*innen aus Pädiatrie und Erwachsenenmedizin und äusserte dazu: „Also das habe ich WIRKLICH mega cool gefunden“ (B10; 57). Dementsprechend empfahl sie auch einen gemeinsamen Transfer als Optimierungsmassnahme.

„Da war ich nicht ganz sicher, wer für was zuständig ist“

Rund die Hälfte der Befragten betonten, dass es „wirklich mega schnell“ (B9; 9) ging. Demgegenüber standen zwei Personen, bei welchen sich der Transfer in die Länge gezogen hat, dies möglicherweise, „weil irgendwie die Anmeldung von mir untergegangen ist“ (B1; 3) obwohl „mein ganzes Dossier rübergeschickt“ (B1; 3) wurde. Eine solche Überweisung mit Übergabedossier wurde von der Hälfte der Befragten erwähnt. Die Frage nach der Zuständigkeit bei den Erwachsenen wurde vereinzelt geäussert: „Da war ich nicht ganz sicher, wer für was zuständig ist“ (B9; 45). Eine klar kommunizierte Zuständigkeit wurde als hilfreich und beruhigend empfunden. Es wurde auch angemerkt, dass es schwierig war und lange dauerte, einen Termin bei den Erwachsenen zu erhalten. Als Verbesserungsvorschläge rund um die Organisation empfahlen die Befragten eine effiziente Organisation des Transfers, eine geklärte und kommunizierte Zuständigkeit, die Verfassung eines vollständigen Übergabedossiers, die frühzeitige Kommunikation von Abwesenheiten und Umzügen und die Vermeidung von Warteschleifen und falschem Verbinden bei Telefonaten.

Das Erleben von organisatorischen Aspekten der Transition wird in diesem Kapitel exploriert und in zwei Subkategorien illustriert.

„Das erste Mal im Universitätsspital war ein bisschen hart bei der Infusion, weil niemand mitkommen durfte“

„weil sie [die Mutter] es selber auch wissen wollte, wie es aussieht, wie es weitergehen wird“

Die Mehrheit der Befragten wurden von einer Bezugsperson zu den Terminen im Kinderspital begleitet. Deren Anwesenheit wurde mit einem Gefühl der Sicherheit verbunden. Die Bezugspersonen wurden einbezogen und adressiert: „Sie haben das quasi alles geregelt und ich glaube die Kommunikation gemacht“ (B1; 13). Fliessend haben dann einige Jugendliche bereits in der Pädiatrie begonnen, die Termine selbstständig wahrzunehmen. Zwei Drittel der STN wurden beim Transfer von einer Bezugsperson begleitet. Dies aus dem Grund „weil sie [die Mutter] es selber auch wissen wollte, wie es aussieht, wie es weitergehen wird“ (B2; 25). Andere trauten sich dies alleine zu und entschieden: „Ich kann dies schon selber“ (B4; 31). Bei den Erwachsenen nahmen die meisten Betroffenen ihre Termine selbst wahr und die Bezugspersonen wurden nicht mehr einbezogen. Die Aussage einer Person zeigte auf, dass diese Ablösung der Bezugsperson herausfordernd war: „Das erste Mal im Universitätsspital war ein bisschen hart bei der Infusion, weil niemand mitkommen durfte“ (B5; 33). Daraus resümiert die Empfehlung, „dass sicher jemand [von den Angehörigen] mitkommen dürfte“ (B5; 67).

„Was ich jetzt sehr schwierig finde, ist, dass wie ich mich nun an alles erinnern muss, was sie sagen. Meine Mutter kann jetzt halt nicht mehr zuhören und mir dann sagen, was sie gesagt haben. Sondern ich muss mir selbst alles merken“

Übergeordnet wurde der Umgang mit den Gesundheitsfachpersonen, insbesondere den betreuenden Ärzt*innen und Pflegefachpersonen, während der gesamten Transition widersprüchlich erlebt. „Es waren alle Leute nett“ (B8; 19) konstatierte die Mehrheit der Befragten zu der Phase in der Pädiatrie, wo sie sich kompetent betreut und gut aufgehoben fühlten. Während dem Transfer betonte eine Person, dass sie die betreuenden Gesundheitsfachpersonen „nicht gekannt“ habe (B3; 3). Dennoch wurden die ersten Begegnungen mit den Gesundheitsfachpersonen positiv erlebt. Rund die Hälfte der Befragten äusserten, dass sie sich bei den Erwachsenen weniger kindlich, jedoch gut betreut fühlten und versicherten: „Das Personal ist freundlich“ (B3; 61). Dies wurde von einer Person angezweifelt, denn „die Leute waren schon lieb, aber halt irgendwie anders“ (B5; 33). Bei den Erwachsenen wurde die Grösse des Teams positiv wie auch negativ hervorgehoben. Rund die Hälfte der STN schätzten die direkte und informative Kommunikation bei den Erwachsenen, wie aus diesem Zitat ersichtlich wird: „Hier werde ICH mehr aufgeklärt. Mit MIR wird mehr gesprochen“ (B2; 37). Gleichzeitig erlebten mehrere die Kommunikation bedingt durch die Fachbegriffe herausfordernd bis überfordernd. Dies unter anderem auch aufgrund der erforderlichen Eigenverantwortung, wenn die Bezugspersonen nicht mehr anwesend waren: „Was ich jetzt sehr schwierig finde, ist, dass wie ich mich nun an alles erinnern muss, was sie sagen. Meine Mutter kann jetzt halt nicht mehr zuhören und mir dann sagen, was sie gesagt haben. Sondern ich muss mir selbst alles merken“ (B5; 63).

Knapp die Mehrheit der STN fühlte sich bereit und „ vorbereitet“ (B4; 37) für den Transfer. Eine Person freute sich explizit auf den Wechsel, weil sie „erwachsener behandelt werde“ (B2; 15). Für die Bereitschaft zum Wechsel schien die Wahl des Zeitpunktes zentral zu sein: „Es war der richtige Zeitpunkt“ (B10; 25) äusserte ein Drittel der STN, welche die Transition insgesamt positiv erlebten. Einige STN fühlten sich unsicher bezüglich ihrer Bereitschaft zum Wechsel. Demgegenüber standen ein paar, welche sich „definitiv nicht“ (B3; 29) bereit fühlten für den Transfer. Unabhängig von der persönlichen Bereitschaft zum Wechsel wären einige Betroffene „schon viel lieber [im Kinderspital] geblieben“ (B5; 47).

Drei STN erlebten den Wechsel nicht als grosse Veränderung und haben „keinen grossen Unterschied bemerkt“ (B2; 21). Die anderen sechs Befragten erlebten es hingegen als Umstellung und mussten sich „ definitiv angewöhnen“ (B8; 51). Ein wesentlicher Aspekt hierbei war die zunehmende Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, welche als einschneidende Veränderung folgendermassen beschrieben wurde: „Jetzt muss ich schon mehr Verantwortung übernehmen als im Kinderspital“ (B8; 51).

„Und dann war das Erste halt auch ein bisschen ja die Angst. Wie wird es in Zukunft sein? Werde ich irgendwann ein normales Leben führen können?“

„dann war so privat auch noch einiges los, gerade dann, als ich wechseln musste“

Negatives Erleben in der Pädiatrie zeigte sich vor allem in Zusammenhang mit der Erkrankung respektive der Behandlung. Ebenfalls negativ empfunden wurden Situationen kurz vor dem Transfer, als STN feststellten, „dass ich nicht mehr dorthin gehörte“ (B7; 15). Beim Transfer fühlten sich einige Personen „ins kalte Wasser geworfen“ (B4; 3) und berichteten, dass sie „sehr nervös“ (B8; 3) waren. Mehrere STN äusserten, dass sie den Transfer kompliziert, verwirrend und herausfordernd empfanden, was teilweise gleichzeitig mit zusätzlichen Herausforderungen im Leben auftrat, weil „dann war so privat auch noch einiges los, gerade dann, als ich wechseln musste“ (B5; 3). Auch Ängste und Sorgen wurden von den Betroffenen beschrieben. In der Pädiatrie waren diese vor allem mit den Zukunftsperspektiven verbunden: „Und dann war das Erste halt auch ein bisschen ja die Angst. Wie wird es in Zukunft sein? Werde ich irgendwann ein normales Leben führen können?“ (B7; 19). Beim Transfer bezogen sich die Ängste auf die vielen unbekannten Gesundheitsfachpersonen: „Man kennt die Leute nicht“ (B3; 13). Eine Person schilderte, dass sie bei den Erwachsenen das Gefühl hatte, „dass ich vergessen wurde“ (B7; 33), woraus die konkrete Empfehlung mündete, dass es am Anfang besser wäre, „wenn es noch mehr begleitet werden würde“ (B9; 63).

„Ich war eigentlich ganz begeistert davon, dass alles gut erklärt wurde“

„Also ich muss sagen, ich hatte wirklich einen guten Übergang“

Diese Kategorie exploriert Aspekte rund um das persönliche Erleben der Transition, welche in vier Subkategorien unterteilt wurden.

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz wurde ein Kategoriensystem mit vier Hauptkategorien und zehn Subkategorien entwickelt. Hierbei beeinflussen und ergänzen sich wie bei einem Puzzle die einzelnen Hauptkategorien gegenseitig und bilden gemeinsam das Gesamtbild des Erlebens der Transition bei CED (Abb.).

Für die Datensammlung wurden 13 Betroffene angefragt, wovon zehn an den Interviews teilnahmen, welche zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 stattfanden. Gründe für die Absage waren ein Auslandaufenthalt, psychische Instabilität und Zeitmangel während den Semesterprüfungen. Entsprechend den Einschlusskriterien konnten neun Interviews für die Datenanalyse eingeschlossen werden. Eine gute Durchmischung der Stichprobe wurde erreicht, was Alter, Abstand zum Transfer, Geschlecht, Zeitpunkt der Diagnose und Bildung angeht. Bezogen auf Diagnose, Therapie- und Wohnform war die Stichprobe suboptimal durchmischt (Tab.). Die Resultate des IBD-Control‑D von Müller et al. [] zeigen auf, dass die Mehrheit der Stichprobe ihre Krankheitskontrolle als gut bis sehr gut einstufte (Abb.).

Diskussion

15 ] als dynamischer fliessender Prozess beschrieben. Dies deckt sich mit den vorliegenden Ergebnissen, in denen das Erleben in der Pädiatrie, beim Transfer und in der Erwachsenenmedizin oft nicht klar voneinander abgrenzbar war, sondern sich als fliessende, ineinander übergehende Übergänge darstellten. Die Transition wird von Meleis [] als dynamischer fliessender Prozess beschrieben. Dies deckt sich mit den vorliegenden Ergebnissen, in denen das Erleben in der Pädiatrie, beim Transfer und in der Erwachsenenmedizin oft nicht klar voneinander abgrenzbar war, sondern sich als fliessende, ineinander übergehende Übergänge darstellten.

7 ], jedoch deutlich höher als die Rekrutierungsrate von 46 % von Feingold et al. [ 6 ]. Diese hohe Beteiligung wurde möglicherweise erreicht, weil die erste Anfrage zur Studienteilnahme durch die behandelnden und somit bekannten Gastroenterolog*innen realisiert wurde. Zudem betonten viele STN explizit, dass sie sich für das Thema interessieren und dessen Erforschung als wichtig erachten. Die Rekrutierungsrate in dieser Studie betrug 77 %, was vergleichbar ist mit 74 % in der Studie von Plevinsky et al. [], jedoch deutlich höher als die Rekrutierungsrate von 46 % von Feingold et al. []. Diese hohe Beteiligung wurde möglicherweise erreicht, weil die erste Anfrage zur Studienteilnahme durch die behandelnden und somit bekannten Gastroenterolog*innen realisiert wurde. Zudem betonten viele STN explizit, dass sie sich für das Thema interessieren und dessen Erforschung als wichtig erachten.

Als Individuum die eigene Transition erleben“ zeigt auf, dass die Transition sehr unterschiedlich mit vielen positiven wie auch negativen Erfahrungen erlebt wurde und dass die Bereitschaft zum Wechsel zentral ist. Ausserdem wurde durch die Transition die Autonomie erhöht, was Veränderungen nach sich zog, in welche die Betroffenen hineinwachsen mussten. Expert*innen scheinen sich einig, dass während der Transition die Unabhängigkeit maximiert und die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im Gesundheitsmanagement gefördert werden sollen [ 1 , 3 , 5 , 13 ]. Plevinsky et al. [ 7 ] stellten in ihrer Studie fest, dass Autonomie positive Erfahrungen förderte. Dies stimmt mit den Ergebnissen dieser Studie überein, in denen STN ihre vermehrte Selbstverantwortung befriedigend empfanden. Ergänzend konnte die vorliegende Arbeit explorieren, dass die zunehmende Autonomie auch als herausfordernde Umstellung empfunden wurde und sich die Betroffenen schrittweise daran gewöhnen mussten. Der Themenbereich „zeigt auf, dass die Transition sehr unterschiedlich mit vielen positiven wie auch negativen Erfahrungen erlebt wurde und dass die Bereitschaft zum Wechsel zentral ist. Ausserdem wurde durch die Transition die Autonomie erhöht, was Veränderungen nach sich zog, in welche die Betroffenen hineinwachsen mussten. Expert*innen scheinen sich einig, dass während der Transition die Unabhängigkeit maximiert und die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im Gesundheitsmanagement gefördert werden sollen []. Plevinsky et al. [] stellten in ihrer Studie fest, dass Autonomie positive Erfahrungen förderte. Dies stimmt mit den Ergebnissen dieser Studie überein, in denen STN ihre vermehrte Selbstverantwortung befriedigend empfanden. Ergänzend konnte die vorliegende Arbeit explorieren, dass die zunehmende Autonomie auch als herausfordernde Umstellung empfunden wurde und sich die Betroffenen schrittweise daran gewöhnen mussten.

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Während der Transition in Beziehungen eingebunden sein“ . Die Ergebnisse dieser Studie sind kongruent mit den Schlussfolgerungen von Plevinsky et al. [ 7 ], welche diesen Beziehungen ebenfalls eine zentrale Bedeutung für die Zufriedenheit mit der Transition beimessen. Im Setting des involvierten Universitätsspitals konnten die Eltern auf freiwilliger Basis bei den Sprechstunden in der Pädiatrie, beim Transfer und in der Erwachsenenmedizin präsent sein. Aufgrund der lokalen Gegebenheiten durften die Betroffenen bei den Infusionstherapien in der Tagesklinik jedoch in aller Regel nicht von den Bezugspersonen begleitet werden, was im Gegensatz zu den Empfehlungen von Brooks et al. [ 3 ] und Pape und Ernst [ 4 ] steht, welche den Einbezug der Eltern propagieren. Wie zentral und einflussreich die Beziehungen mit den Gesundheitsfachpersonen und der Einbezug von Bezugspersonen während der Transition sind, illustriert die Kategorie „. Die Ergebnisse dieser Studie sind kongruent mit den Schlussfolgerungen von Plevinsky et al. [], welche diesen Beziehungen ebenfalls eine zentrale Bedeutung für die Zufriedenheit mit der Transition beimessen. Im Setting des involvierten Universitätsspitals konnten die Eltern auf freiwilliger Basis bei den Sprechstunden in der Pädiatrie, beim Transfer und in der Erwachsenenmedizin präsent sein. Aufgrund der lokalen Gegebenheiten durften die Betroffenen bei den Infusionstherapien in der Tagesklinik jedoch in aller Regel nicht von den Bezugspersonen begleitet werden, was im Gegensatz zu den Empfehlungen von Brooks et al. [] und Pape und Ernst [] steht, welche den Einbezug der Eltern propagieren.

Als Individuum die Organisation der Transition erleben“ zeigen die vorliegenden Ergebnisse auf, wie stark organisatorische Aspekte das Erleben der Transition beeinflussen können. Plevinsky et al. [ 7 ] stellten fest, dass die meisten negativen Erfahrungen auf vermeidbaren organisatorischen Unannehmlichkeiten wie Terminvereinbarung oder Parkplatzsuche basieren. Die mühsame Parkplatzsuche wurde in vorliegender Studie nicht aufgeführt, möglicherweise weil aufgrund des lokalen Kontextes und dem tieferen Durchschnittsalter die meisten STN mit dem öffentlichen Verkehr anreisten. Die erschwerten Terminvereinbarungen bei Plevinsky et al. [ 7 ] sind kongruent mit den Ergebnissen dieser Studie. Als weitere vermeidbare organisatorische Unannehmlichkeiten identifizierte diese Forschungsarbeit lange Warteschleifen und falsches Verbinden bei den Telefonaten, schlecht kommunizierte Umzüge der Tagesklinik und eine fehlende frühzeitige Abwesenheitsmeldung. Im Themenbereich „zeigen die vorliegenden Ergebnisse auf, wie stark organisatorische Aspekte das Erleben der Transition beeinflussen können. Plevinsky et al. [] stellten fest, dass die meisten negativen Erfahrungen auf vermeidbaren organisatorischen Unannehmlichkeiten wie Terminvereinbarung oder Parkplatzsuche basieren. Die mühsame Parkplatzsuche wurde in vorliegender Studie nicht aufgeführt, möglicherweise weil aufgrund des lokalen Kontextes und dem tieferen Durchschnittsalter die meisten STN mit dem öffentlichen Verkehr anreisten. Die erschwerten Terminvereinbarungen bei Plevinsky et al. [] sind kongruent mit den Ergebnissen dieser Studie. Als weitere vermeidbare organisatorische Unannehmlichkeiten identifizierte diese Forschungsarbeit lange Warteschleifen und falsches Verbinden bei den Telefonaten, schlecht kommunizierte Umzüge der Tagesklinik und eine fehlende frühzeitige Abwesenheitsmeldung.

Durch die Transition in neue Strukturen eingebunden werden“ führt vor Augen, dass strukturelle und umgebungsbedingte Faktoren eine zentrale Rolle beim Erleben der Transition einnehmen und wie unterschiedlich und teilweise auch dürftig die Betroffenen auf den Transfer vorbereitet und dabei unterstützt wurden. In Europa ist die Vorbereitung von Jugendlichen mit CED auf ihre Transition mangelhaft [ 5 ]. Dies ist kongruent mit den Ergebnissen dieser lokal-schweizerischen Studie. Die Aussagen zu der Notwendigkeit einer optimierten Vorbereitung in der vorliegenden Forschungsarbeit sind jedoch widersprüchlich. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass diesbezüglich ein individuelles Vorgehen angezeigt ist. Es bleibt unklar, für welche Personengruppen welches Mass an Transitionsvorbereitungen optimal ist. Die von Brooks et al. [ 3 ] und van Rheenen et al. [ 5 ] beschriebenen negativen Konsequenzen bei ungenügender Begleitung während der Transition wurden in dieser Studie nicht festgestellt, was die insgesamt guten Resultate des IBD-Control‑D bezeugen. Die Kategorie „führt vor Augen, dass strukturelle und umgebungsbedingte Faktoren eine zentrale Rolle beim Erleben der Transition einnehmen und wie unterschiedlich und teilweise auch dürftig die Betroffenen auf den Transfer vorbereitet und dabei unterstützt wurden. In Europa ist die Vorbereitung von Jugendlichen mit CED auf ihre Transition mangelhaft []. Dies ist kongruent mit den Ergebnissen dieser lokal-schweizerischen Studie. Die Aussagen zu der Notwendigkeit einer optimierten Vorbereitung in der vorliegenden Forschungsarbeit sind jedoch widersprüchlich. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass diesbezüglich ein individuelles Vorgehen angezeigt ist. Es bleibt unklar, für welche Personengruppen welches Mass an Transitionsvorbereitungen optimal ist. Die von Brooks et al. [] und van Rheenen et al. [] beschriebenen negativen Konsequenzen bei ungenügender Begleitung während der Transition wurden in dieser Studie nicht festgestellt, was die insgesamt guten Resultate des IBD-Control‑D bezeugen.

Limitationen 1 ]. Dies könnte darauf hinweisen, dass differente Sichtweisen und Perspektiven bezüglich des erforschten Phänomens nicht vollständig repräsentiert sind. Als weitere Limitation muss die Homogenität der mittels IBD-Control‑D festgestellten guten bis sehr guten Krankheitskontrolle der Stichprobe angemerkt werden. Zudem erreichte die Stichprobe bezogen auf Diagnose, Therapie- und Wohnform eine eingeschränkte Heterogenität. Des Weiteren konnte das Risiko, dass die STN sozial erwünschte Antworten gaben, nicht restlos ausgeschlossen werden. Als Limitation muss aufgeführt werden, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ für die gesamte Population sind, weil die Daten an einem Universitätsspital erhoben wurden und möglicherweise gewisse kontextabhängige Faktoren eine Übertragbarkeit auf ein anderes Setting oder eine divergente Stichprobe einschränken. Die Stichprobenbildung könnte zu einer gewissen Verzerrung geführt haben, weil keine Person mit einer psychiatrischen Nebendiagnose rekrutiert werden konnte, obwohl in der untersuchten Population psychiatrische Nebenerkrankungen gehäuft auftreten []. Dies könnte darauf hinweisen, dass differente Sichtweisen und Perspektiven bezüglich des erforschten Phänomens nicht vollständig repräsentiert sind. Als weitere Limitation muss die Homogenität der mittels IBD-Control‑D festgestellten guten bis sehr guten Krankheitskontrolle der Stichprobe angemerkt werden. Zudem erreichte die Stichprobe bezogen auf Diagnose, Therapie- und Wohnform eine eingeschränkte Heterogenität. Des Weiteren konnte das Risiko, dass die STN sozial erwünschte Antworten gaben, nicht restlos ausgeschlossen werden. Anzeige