Trans-Jugendliche: aktuelle Entwicklungen in der Forschung

Transgeschlechtliche (kurz: trans) Jugendliche gewinnen zunehmend an gesellschaftlicher und medialer Sichtbarkeit, was vermutlich auch mit steigenden Vorstellungszahlen in Spezialsprechstunden für Geschlechtsdysphorie/-inkongruenz und damit verbundenen kontrovers geführten Debatten zusammenhängt. Darüber hinaus gibt es wichtige aktuelle Entwicklungen in diesem Forschungsbereich, die noch unzureichend erforscht sind. Im folgenden Artikel werden diese zusammengefasst und fünf neue Studien aus einer Spezialsprechstunde in Deutschland ( Hamburger GIS ) vorgestellt, die sich mit aktuellen Forschungsthemen tiefergehend beschäftigen. Insgesamt unterstreichen bestehende Forschungsergebnisse, dass trans Jugendliche eine heterogene Gruppe bilden, die unterschiedliche klinische Merkmale, Behandlungsverläufe und -wünsche sowie Geschlechtsidentitäten aufweisen.