Pädiatrie & Pädologie

Trans-Jugendliche: aktuelle Entwicklungen in der Forschung

  • 23.09.2025
  • Originalien
Lena Herrmann, PhD
Inga Becker-Hebly
Pädiatrie & Pädologie

Transgeschlechtliche (kurz: trans) Jugendliche gewinnen zunehmend an gesellschaftlicher und medialer Sichtbarkeit, was vermutlich auch mit steigenden Vorstellungszahlen in Spezialsprechstunden für Geschlechtsdysphorie/-inkongruenz und damit verbundenen kontrovers geführten Debatten zusammenhängt. Darüber hinaus gibt es wichtige aktuelle Entwicklungen in diesem Forschungsbereich, die noch unzureichend erforscht sind. Im folgenden Artikel werden diese zusammengefasst und fünf neue Studien aus einer Spezialsprechstunde in Deutschland (Hamburger GIS) vorgestellt, die sich mit aktuellen Forschungsthemen tiefergehend beschäftigen. Insgesamt unterstreichen bestehende Forschungsergebnisse, dass trans Jugendliche eine heterogene Gruppe bilden, die unterschiedliche klinische Merkmale, Behandlungsverläufe und -wünsche sowie Geschlechtsidentitäten aufweisen.
Trans-Jugendliche: aktuelle Entwicklungen in der Forschung
Lena Herrmann, PhD
Inga Becker-Hebly
23.09.2025
Springer Vienna
Pädiatrie & Pädologie
Print ISSN: 0030-9338
Elektronische ISSN: 1613-7558
https://doi.org/10.1007/s00608-025-01323-8
