Tracheobronchopathia osteochondroplastica als seltene extraartikuläre Manifestation einer rheumatoiden Arthritis?

Wir präsentieren hier den Fall einer 53-jährigen Patientin, die mit dem Verdacht auf eine rheumatoide Arthritis zugewiesen wurde. Dies aufgrund von Arthralgien im Bereich der oberen Extremität (Finger, Ellenbogen und Schultern) seit über 6 Monaten. Der zuweisende Internist berichtet von Arthritiden der Metacarpophalangeal-Gelenke und Tenosynovitiden der Flexorensehnen. Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung in unserer Klinik waren diese bereits wieder abgeklungen. Es zeigten sich in der folgenden immunologischen Diagnostik leichtgradig erhöhte Rheumafaktoren IgM (9,8 IU/ml, Normwert < 3,5 IU/ml) sowie CCP-Antikörper (21 U/ml, Normwert < 7 U/ml) und eine erhöhte BSR (39 mm/h) bei normwertigem CRP. …