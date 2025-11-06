Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Rheuma Plus / Schweiz

Tracheobronchopathia osteochondroplastica als seltene extraartikuläre Manifestation einer rheumatoiden Arthritis?

  • 05.11.2025
  • Kasuistik
Verfasst von
Lukas Joos
Frank Rassouli
Jan Kellner
Frauke Förger
Andrea Rubbert-Roth
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz

Auszug

Wir präsentieren hier den Fall einer 53-jährigen Patientin, die mit dem Verdacht auf eine rheumatoide Arthritis zugewiesen wurde. Dies aufgrund von Arthralgien im Bereich der oberen Extremität (Finger, Ellenbogen und Schultern) seit über 6 Monaten. Der zuweisende Internist berichtet von Arthritiden der Metacarpophalangeal-Gelenke und Tenosynovitiden der Flexorensehnen. Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung in unserer Klinik waren diese bereits wieder abgeklungen. Es zeigten sich in der folgenden immunologischen Diagnostik leichtgradig erhöhte Rheumafaktoren IgM (9,8 IU/ml, Normwert < 3,5 IU/ml) sowie CCP-Antikörper (21 U/ml, Normwert < 7 U/ml) und eine erhöhte BSR (39 mm/h) bei normwertigem CRP. …
Titel
Tracheobronchopathia osteochondroplastica als seltene extraartikuläre Manifestation einer rheumatoiden Arthritis?
Verfasst von
Lukas Joos
Frank Rassouli
Jan Kellner
Frauke Förger
Andrea Rubbert-Roth
Publikationsdatum
05.11.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz
Print ISSN: 3004-9253
Elektronische ISSN: 3004-8931
DOI
https://doi.org/10.1007/s44332-025-00100-w
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.