Tiergestützte Ergotherapie für Psychiatriepatient:innen: Einfluss eines Hofbesuchs auf Angst und Befindlichkeit

Einleitung 1 ]. Sie werden in unterschiedlichen Settings und mit verschiedenen Tierarten eingesetzt und kommen bei einer Vielzahl psychiatrischer Erkrankungen zum Einsatz, darunter Angststörungen, Depression, Suchterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Demenz oder Schizophrenie [ 7 , 10 , 11 , 13 , 19 , 25 ]. Während viele Programme mit Hunden [ 5 , 18 ] oder Pferden [ 15 , 23 ] durchgeführt werden, kommen in tiergestützten Interventionen auch andere Tierarten wie Katzen, Schafe, Esel oder Meerschweinchen zum Einsatz [ 4 , 16 , 22 , 24 ]. Tiergestützte Interventionen (animal-assisted interventions, AAI) haben in den vergangenen Jahren zunehmend Aufmerksamkeit in der psychiatrischen Versorgung erhalten []. Sie werden in unterschiedlichen Settings und mit verschiedenen Tierarten eingesetzt und kommen bei einer Vielzahl psychiatrischer Erkrankungen zum Einsatz, darunter Angststörungen, Depression, Suchterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Demenz oder Schizophrenie []. Während viele Programme mit Hunden [] oder Pferden [] durchgeführt werden, kommen in tiergestützten Interventionen auch andere Tierarten wie Katzen, Schafe, Esel oder Meerschweinchen zum Einsatz []. 14 ], das Erleben von Selbstwirksamkeit durch das Bewältigen konkreter Aufgaben [ 9 ] sowie die Förderung sozialer Interaktion durch die vermittelnde Rolle des Tieres [ 6 ]. Darüber hinaus gehen tiergestützte Aktivitäten häufig mit körperlicher Aktivität sowie Aufenthalt im Freien einher, was ebenfalls mit einer Verbesserung der Stimmung und einer Reduktion von Stress in Verbindung gebracht wird [ 2 , 20 ]. Die Wirkmechanismen tiergestützter Interventionen sind bislang nicht vollständig geklärt und dürften je nach Setting und Zielgruppe variieren. Diskutiert werden unter anderem sensorische Stimulation durch die Interaktion mit Tieren [], das Erleben von Selbstwirksamkeit durch das Bewältigen konkreter Aufgaben [] sowie die Förderung sozialer Interaktion durch die vermittelnde Rolle des Tieres []. Darüber hinaus gehen tiergestützte Aktivitäten häufig mit körperlicher Aktivität sowie Aufenthalt im Freien einher, was ebenfalls mit einer Verbesserung der Stimmung und einer Reduktion von Stress in Verbindung gebracht wird []. Anzeige 12 ]. Solche niedrigschwelligen Interventionen können insbesondere im stationären psychiatrischen Kontext eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Therapieangebot darstellen. Die meisten tiergestützten Programme bestehen aus mehreren Sitzungen, um nachhaltige therapeutische Effekte zu erzielen. Gleichzeitig gibt es Interventionen, die als einzelne Erfahrung konzipiert sind und vor allem auf kurzfristige Verbesserungen des emotionalen Befindens abzielen []. Solche niedrigschwelligen Interventionen können insbesondere im stationären psychiatrischen Kontext eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Therapieangebot darstellen. Am Universitätsklinikum Tulln wurde daher ein tiergestütztes ergotherapeutisches Angebot implementiert, bei dem Patient:innen im Rahmen eines begleiteten Ausflugs einen nahe gelegenen Bauernhof besuchen. In Kleingruppen verbringen die Teilnehmenden etwa zwei Stunden am sogenannten „Bauer-Liebl-Hof“, einer Green-Care zertifizierten Einrichtung (Green Care, n. d.). Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, den Einfluss dieses Hofbesuchs auf das situative Angstniveau sowie auf das momentane Befinden psychiatrischer Patient:innen zu evaluieren. Es wurde angenommen, dass der Besuch des Bauernhofs zu einer Reduktion der situativen Angst sowie zu einer Verbesserung der aktuellen Stimmung führt.

Methode Setting und Intervention Die untersuchte Intervention ist ein tiergestütztes ergotherapeutisches Angebot, das im Universitätsklinikum Tulln als Teil des therapeutischen Programms implementiert wurde. Dabei besuchen Patient:innen in Kleingruppen einen nahe gelegenen Bauernhof („Bauer-Liebl-Hof“), eine nach Green-Care zertifizierte Einrichtung. Anzeige Der etwa zweistündige Aufenthalt findet unter Begleitung einer Ergotherapeutin sowie einer zertifizierten Fachperson für tiergestützte Interventionen statt. Die Patient:innen lernen zunächst die Umgebung und die Tiere des Hofs kennen und beobachten deren Verhalten. Anschließend werden sie schrittweise an den direkten Kontakt mit den Tieren herangeführt. Die Aktivitäten umfassen unter anderem das Betreten von Gehegen, das Berühren und Pflegen von Eseln und Schafen, das Führen eines Tieres im Gehege sowie die Versorgung von Meerschweinchen. Ziel der Intervention ist es, sensorische Erfahrungen zu ermöglichen, soziale Interaktion zu fördern sowie positive emotionale Erfahrungen und Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Ziel der Intervention ist es, positive emotionale Erfahrungen und Selbstwirksamkeit zu unterstützen Aus hygienischen Gründen wurden spezifische Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, darunter verpflichtende Hofkleidung, Schuhüberzieher sowie Desinfektionsmaßnahmen vor und nach dem Kontakt mit den Tieren. Alle Aktivitäten wurden von geschultem Personal begleitet.

Studiendesign Zur Evaluation der Intervention wurde ein interventionelles Ein-Gruppen-Prä-Post-Design verwendet. Die Teilnehmenden füllten unmittelbar vor dem Hofbesuch sowie direkt im Anschluss daran einen standardisierten Fragebogen aus. Die Prä-Erhebung dauerte etwa 15 min, die Post-Erhebung etwa 20 min. Ziel der Untersuchung war es, mögliche Veränderungen in situativer Angst sowie im momentanen emotionalen Befinden im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Intervention zu untersuchen.

Stichprobe Die Stichprobe bestand aus Patient:innen der Erwachsenenpsychiatrie des Universitätsklinikums Tulln, die entweder stationär aufgenommen waren oder ein tagesklinisches Behandlungsprogramm besuchten. Die Rekrutierung erfolgte über das Behandlungsteam (Ergotherapeut:innen, Psycholog:innen, Psychotherapeut:innen und Ärzt:innen). Einschlusskriterien waren ein Alter ab 18 Jahren sowie die Teilnahme am Hofbesuch im Rahmen des therapeutischen Programms. Ausschlusskriterien waren akute Suizidalität, akute psychotische Symptomatik, Alkoholintoxikation sowie Allergien gegen Tierhaare oder Heu bzw. Staub. Die Studie erhielt ein positives Ethikvotum der Kommission für Ethik und wissenschaftliche Integrität der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (EK Nr.: 1011/2025). Alle Teilnehmenden wurden vor der Datenerhebung über die Studie informiert und gaben eine schriftliche Einwilligung zur Teilnahme. Anzeige

Erhebungsinstrumente State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 17 ] verwendet. Die Skala misst das aktuelle Angstniveau anhand von 40 Items, die auf einer vierstufigen Likert-Skala beantwortet werden. Höhere Werte spiegeln ein höheres Maß an situativer Angst wider. Zur Erfassung situativer Angst wurde die State-Skala des State-Trait Anxiety Inventory (STAI) [] verwendet. Die Skala misst das aktuelle Angstniveau anhand von 40 Items, die auf einer vierstufigen Likert-Skala beantwortet werden. Höhere Werte spiegeln ein höheres Maß an situativer Angst wider. Aktuelle Stimmungsskala (ASTS) 3 ] eingesetzt. Die Skala misst anhand von 19 Items auf einer siebenstufigen Likert-Skala verschiedene Aspekte des aktuellen emotionalen Zustands, darunter positive und negative Stimmung. Zur Erfassung des momentanen emotionalen Befindens wurde die Aktuelle Stimmungsskala (ASTS) [] eingesetzt. Die Skala misst anhand von 19 Items auf einer siebenstufigen Likert-Skala verschiedene Aspekte des aktuellen emotionalen Zustands, darunter positive und negative Stimmung. Session Evaluation Questionnaire (SEQ) 8 ] eingesetzt. Dieser erfasst die wahrgenommene Qualität der Sitzung anhand 21 bipolarer Adjektivpaare auf einer siebenstufigen Skala (z. B. „schlecht – gut“, „unangenehm – angenehm“). Höhere Werte entsprechen einer positiveren Bewertung der Sitzung. Zur subjektiven Bewertung des Hofbesuchs wurde der Session Evaluation Questionnaire (SEQ) [] eingesetzt. Dieser erfasst die wahrgenommene Qualität der Sitzung anhand 21 bipolarer Adjektivpaare auf einer siebenstufigen Skala (z. B. „schlecht – gut“, „unangenehm – angenehm“). Höhere Werte entsprechen einer positiveren Bewertung der Sitzung. Zusätzlich wurden offene Fragen zur subjektiven Erfahrung des Hofbesuchs sowie zur Wahrnehmung der persönlichen Zielerreichung erhoben. Anzeige Statistische Auswertung 21 ]. Zur Untersuchung von Veränderungen zwischen Prä- und Post-Messung wurden t‑Tests für verbundene Stichproben durchgeführt. Zusätzlich wurden Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet. Die Effektstärke wurde anhand von Cohen’s d bestimmt. Die statistische Auswertung erfolgte mit R (Version 4.5.3) []. Zur Untersuchung von Veränderungen zwischen Prä- und Post-Messung wurden t‑Tests für verbundene Stichproben durchgeführt. Zusätzlich wurden Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet. Die Effektstärke wurde anhand von Cohen’s d bestimmt.

Ergebnisse Stichprobe 1 Alter M SD N Range 39,28 13,66 36 20–68 Geschlecht Weiblich N (%) Männlich N (%) N 24 (66,7) 12 (33,3) 36 Trait Anxiety M SD N 2,68 0,45 36 Tab.gibt einen Überblick über die soziodemografischen Merkmale der Stichprobe sowie den mittleren STAI-Trait-Wert der Teilnehmenden. Die Stichprobe umfasste insgesamt 33 Patient:innen der Station. Das durchschnittliche Alter betrug 38,8 Jahre ( SD = 14; Range = 20–68 Jahre). Hinsichtlich des Geschlechts identifizierten sich 22 Personen (66,7 %) als weiblich und 11 Personen (33,3 %) als männlich. Der mittlere Wert der Trait Anxiety im STAI lag bei M = 2,68 (SD = 0,45), was auf ein moderates Ausmaß an genereller Ängstlichkeit innerhalb der Stichprobe hinweist. Anzeige ASTS: Prä-Post-Ergebnisse Zur Untersuchung kurzfristiger Veränderungen der Stimmung wurde die ASTS vor und nach dem Hofbesuch erhoben. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserung der Stimmung nach der Intervention. Die negative Stimmung nahm von der Prä- ( M = 3,40, SD = 1,24) zur Postmessung ( M = 2,63, SD = 1,11) signifikant ab, t (27) = 4,86, p < 0,001, d = 0,90. Dies entspricht einem hoch signifikanten Effekt mit großer Effektstärke und deutet auf eine wesentliche Reduktion negativer Stimmung nach dem Hofbesuch hin. 1 Abb. 1 Veränderung der negativen Stimmung zwischen Prä- und Postmessung. Fehlerbalken stellen Standardfehler dar (Range 1–7) Bild vergrößern Die grafische Darstellung dieser Veränderung ist in Abb.dargestellt. STAI: Prä-Post-Ergebnisse Zur Untersuchung kurzfristiger Veränderungen der situativen Angst wurde der STAI vor und nach dem Hofbesuch erhoben. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Reduktion der Angst nach der Intervention. Das situative Angstniveau nahm von der Prä- ( M = 2,23, SD = 0,61) zur Postmessung ( M = 1,78, SD = 0,55) signifikant ab, t (32) = 5,67, p < 0,001, d = 0,95. Dies entspricht einem hochsignifikanten Effekt mit großer Effektstärke und deutet auf eine ausgeprägte Reduktion situativer Angst nach dem Hofbesuch hin. 2 Abb. 2 Veränderung der Angst zwischen Prä- und Postmessung. Fehlerbalken stellen Standardfehler dar (Range 1–4) Bild vergrößern Die grafische Darstellung dieser Veränderung ist in Abb.dargestellt. Session Evaluation SEQ-d Zur subjektiven Evaluation des Ausflugs wurde der Session Evaluation Questionnaire (SEQ-d) eingesetzt. Insgesamt bewerteten die Teilnehmenden den Hofbesuch sehr positiv. Der über alle Items berechnete Gesamtscore lag bei M = 5,42 (SD = 1,05) auf einer siebenstufigen Skala, wobei höhere Werte eine positivere Bewertung anzeigen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Hofbesuch von den Patient:innen überwiegend als angenehm, sinnvoll und lohnend erlebt wurde. Besonders hoch wurde das Item „schlecht – gut“ bewertet ( M = 6,66), was darauf hinweist, dass die Intervention insgesamt als sehr positiv wahrgenommen wurde. 2 3 Items M SD N Schlecht – gut 6,66 0,64 35 Schwierig – leicht 4,97 1,51 33 Wertlos – nützlich (rev.) 5,40 1,54 35 Oberflächlich – tief 5,54 1,70 35 Angespannt – entspannt (rev.) 5,71 1,99 34 Unangenehm – angenehm 5,20 1,84 35 Leer – voll (rev.) 5,40 1,82 35 Schwach – stark 5,54 2,13 35 Gewöhnlich – außergewöhnlich (rev.) 5,15 1,76 34 Holprig – flüssig 5,06 1,84 33 Unbequem – bequem (rev.) 4,91 2,05 34 Abb. 3 Mittelwerte der einzelnen SEQ-d-Items zur Bewertung des Hofbesuchs. Fehlerbalken zeigen die Standardabweichungen. Höhere Werte weisen auf eine positivere Bewertung der Sitzung hin (Skala 1–7) Bild vergrößern Eine detaillierte Übersicht über die Itemwerte ist in Tab.und Abb.dargestellt.

Ziele und Rückmeldungen der Patient:innen Neben den standardisierten Fragebögen wurden auch offene Rückmeldungen der Patient:innen erhoben. Diese zeichnen insgesamt ein sehr positives Bild des Hofbesuchs. Mehrere Teilnehmende erwähnten insbesondere die Esel, etwa das Führen, Füttern oder Spazierengehen mit ihnen, als besonders eindrücklich. Auch Begegnungen mit anderen Tieren, beispielsweise das Streicheln eines Huhns, wurden als neue und bereichernde Erfahrung hervorgehoben. Besonders häufig wurde der direkte Kontakt mit den Tieren als prägende Erfahrung beschrieben Darüber hinaus wurden wiederholt Aspekte wie Ruhe, Naturerleben und das bewusste Wahrnehmen des Moments genannt. Einige Teilnehmende berichteten, dass der Aufenthalt am Hof zu mehr Erdung, Entspannung und Aufmerksamkeit beigetragen habe. Auch die Auswahl der therapeutischen Zielbereiche unterstreicht dieses Bild. Am häufigsten wurden Ziele gewählt, die mit positiven Emotionen, Zuneigung, Ausgeglichenheit, Selbstwertgefühl sowie dem Kontakt mit Lebewesen und neuen Erfahrungen zusammenhängen. Strukturierende oder stärker symptomorientierte Ziele, wie etwa Stressbewältigung oder Aufmerksamkeitsförderung, wurden hingegen seltener genannt. Die Teilnehmenden bewerteten den Hofbesuch zudem überwiegend als hilfreich für ihre persönlichen Ziele und deren Umsetzung im Alltag. Sowohl die Einschätzung der Zielerreichung als auch die Alltagsrelevanz fielen im Durchschnitt sehr positiv aus. Insgesamt deuten die qualitativen Rückmeldungen darauf hin, dass der Ausflug für viele Patient:innen nicht nur eine angenehme Abwechslung vom Stationsalltag darstellte, sondern auch als emotional bedeutsame Erfahrung erlebt wurde, die positive Gefühle, Verbundenheit mit Tieren und Natur sowie persönliche Ressourcen stärken konnte.

Diskussion Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass ein einmaliger, ergotherapeutisch begleiteter Hofbesuch mit tiergestützten Elementen zu einer signifikanten und substanziellen Verbesserung des emotionalen Befindens sowie zu einer Reduktion der situativen Angst bei psychiatrischen Patient:innen führen kann. Sowohl die Ergebnisse der ASTS als auch des STAI weisen auf deutliche Effekte hin, die zudem durch große Effektstärken unterstrichen werden. Diese Befunde legen nahe, dass bereits kurze, niedrigschwellige Interventionen im Kontext von Natur- und Tiererleben relevante kurzfristige Veränderungen im Erleben von Patient:innen bewirken können. 1 , 10 , 18 ]. Gleichzeitig erweitert die vorliegende Studie diese Befunde insofern, als sie zeigt, dass solche Effekte nicht zwingend mehrwöchige oder hoch strukturierte Programme voraussetzen, sondern auch im Rahmen einer einzelnen Intervention beobachtbar sind. Dies ist insbesondere für den klinischen Alltag von Bedeutung, da viele stationäre Settings durch begrenzte Ressourcen und kurze Aufenthaltsdauern gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit der bestehenden Literatur zu tiergestützten Interventionen, die positive Effekte auf Stimmung, Angst und Stress nahelegt []. Gleichzeitig erweitert die vorliegende Studie diese Befunde insofern, als sie zeigt, dass solche Effekte nicht zwingend mehrwöchige oder hoch strukturierte Programme voraussetzen, sondern auch im Rahmen einer einzelnen Intervention beobachtbar sind. Dies ist insbesondere für den klinischen Alltag von Bedeutung, da viele stationäre Settings durch begrenzte Ressourcen und kurze Aufenthaltsdauern gekennzeichnet sind. Der direkte Kontakt mit Tieren kann zu einer unmittelbaren emotionalen Aktivierung führen 14 ]. Zweitens bieten die Interaktionen mit den Tieren konkrete, handlungsorientierte Aufgaben, die mit einem Erleben von Selbstwirksamkeit verbunden sein können [ 9 ]. Drittens fungieren Tiere häufig als soziale Katalysatoren, die Interaktion erleichtern und ein Gefühl von Verbundenheit ermöglichen [ 6 ]. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Aufenthalt am Bauernhof auch mit Naturerleben und körperlicher Aktivität verbunden war, was ebenfalls mit einer Reduktion von Stress und einer Verbesserung des Wohlbefindens assoziiert ist [ 2 , 20 ]. Die vorliegenden qualitativen Rückmeldungen, in denen insbesondere Tierkontakt, Ruhe und Naturerleben hervorgehoben wurden, stützen diese Annahmen zusätzlich. Die beobachteten Effekte lassen sich durch mehrere Wirkmechanismen erklären, die auch in der Literatur diskutiert werden. Erstens kann der direkte Kontakt mit Tieren zu einer unmittelbaren emotionalen Aktivierung führen, die positive Affekte fördert und negative Stimmungen reduziert []. Zweitens bieten die Interaktionen mit den Tieren konkrete, handlungsorientierte Aufgaben, die mit einem Erleben von Selbstwirksamkeit verbunden sein können []. Drittens fungieren Tiere häufig als soziale Katalysatoren, die Interaktion erleichtern und ein Gefühl von Verbundenheit ermöglichen []. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Aufenthalt am Bauernhof auch mit Naturerleben und körperlicher Aktivität verbunden war, was ebenfalls mit einer Reduktion von Stress und einer Verbesserung des Wohlbefindens assoziiert ist []. Die vorliegenden qualitativen Rückmeldungen, in denen insbesondere Tierkontakt, Ruhe und Naturerleben hervorgehoben wurden, stützen diese Annahmen zusätzlich. Neben den Veränderungen in Stimmung und Angst wurde der Hofbesuch auch subjektiv sehr positiv bewertet. Die hohen Werte im SEQ‑d sowie die offenen Rückmeldungen deuten darauf hin, dass die Intervention von den Patient:innen als angenehm, sinnvoll und alltagsrelevant erlebt wurde. Dies ist insbesondere im klinischen Kontext von Bedeutung, da die Akzeptanz und subjektive Relevanz von Interventionen wesentliche Voraussetzungen für deren nachhaltige Integration in therapeutische Prozesse darstellen. Trotz der vielversprechenden Ergebnisse sind einige Limitationen zu berücksichtigen. Erstens wurde kein Kontrollgruppendesign verwendet, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Teil der Effekte auf unspezifische Faktoren wie Erwartungseffekte oder soziale Interaktion zurückzuführen ist. Zweitens beziehen sich die erhobenen Daten ausschließlich auf kurzfristige Veränderungen unmittelbar nach der Intervention; Aussagen über längerfristige Effekte sind daher nicht möglich. Schließlich ist die Stichprobe relativ klein und heterogen, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränken könnte. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass tiergestützte, naturbasierte Interventionen eine sinnvolle und praktikable Ergänzung im psychiatrischen Setting darstellen können. Aufgrund der geringen Schwelle, der hohen Akzeptanz und der beobachteten Effekte erscheint es sinnvoll, entsprechende Angebote weiterzuführen und, sofern möglich, strukturell im therapeutischen Alltag zu verankern.

Danksagung Wir danken der Karl Landsteiner Privatuniversität, Krems, Österreich, für ihre Unterstützung durch den Open Access Publikationsfonds.

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt G. Mittmann, M. Neumann, D. Kremser, J. Ullmann, M. Aigner und V. Steiner-Hofbauer geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Die Durchführung der Studie wurde von der zuständigen Ethikkommission genehmigt (EK Nr: 1011/2025). Alle Teilnehmenden wurden vor der Teilnahme umfassend über Ziel und Ablauf der Studie aufgeklärt und gaben eine schriftliche Einwilligung. Die Studie wurde in Übereinstimmung mit den ethischen Richtlinien der Deklaration von Helsinki durchgeführt.

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