Thomas Mann. Zur Medizin in seinem literarischen Werk, seine Leiden und sein Kranksein

In Deutschland und weltweit wurde 2025 zum 150. Geburtstag (6. Juni 1875) und zum 70. Todestag (12. August 1955) in zahlreichen Veranstaltungen an Thomas Mann erinnert. Aus Anlass dieses Jubiläumsjahres sollte nicht fehlen, auf die Bedeutung der Medizin im Leben und Werk des Schriftstellers hinzuweisen. Das Verhältnis von Thomas Mann zur Medizin wurde aus literaturwissenschaftlicher und medizinischer Perspektive bereits mehrfach behandelt []. Seitdem haben neuere Veröffentlichungen das Thema aktualisiert und erweitert. Daher zielt dieser Artikel darauf ab, die Thematik der Medizin in seinem literarischen Werk auf dem neuesten Stand zu referieren. Zusätzlich wird, um der Einheit von Leben und Werk gerecht zu werden, auch die persönliche Krankengeschichte von Thomas Mann und deren Einfluss auf seine Werke thematisiert.

Thomas Mann ist im Gesundheitsverständnis in seinem Werk geprägt von dem Philosophen Friedrich Nietzsche, der „um 1900 die Grenze zwischen Krankem und Gesundem empfindlich aufgeweicht hat, sodass das Leben in der Moderne – zumal das Geistesleben – von weiten Teilen der europäischen Intelligenzija überhaupt nur noch als latent kränkelnd aufgefasst werden konnte“ []. Auch die türkische Literaturwissenschaftlerin Çelik weist darauf hin, dass es für Thomas Mann „kein tieferes Wissen ohne Krankheitserfahrung gab und die ‚höhere Gesundheit‘ durch die Krankheit hindurchgegangen sein musste. Die ‚höhere Gesundheit‘ hat für Thomas Mann eine enge Beziehung mit der Krankheit und der Kunst“ []. Eine Gegenüberstellung mit heutiger Definition macht die Zeitgebundenheit der poetologischen Beschreibung von Gesundheit durch Thomas Mann deutlich. Die WHO-Definition von Gesundheit aus dem Jahr 1948 beschreibt Gesundheit als „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity“ []. Allerdings wurde diese Forderung nach völliger Gesundheit infrage gestellt mit der Feststellung: „would leave most of us unhealthy most of the time“ []. Es wird deshalb alternativ als Definition für Gesundheit vorgeschlagen: „health as the ability to adapt and to self manage“ [].

In den ersten Erzählungen sowie im Romanfindet sich das Konzept desausgestaltet, wie bereits 1913 in dem Essayformuliert: „Es hat mit dem Begriff der Gesundheit eine nicht minder heikle Bewandtnis als mit dem des Talentes. Man kann auf gesunde Art krank und auf kranke Art gesund sein“ []. Diezeigten sich bereits imund wurden in späteren Werken vombis hin zuimmer wieder aufgegriffen und variiert: „Gesundheit und Krankheit erscheinen hier nicht so sehr als unveränderliche körperliche Schicksale, sondern Zustandsoptionen und Perspektiven, die von den Individuen bis zu einem gewissen Grade nach Bedarf und Gutdünken ein- und wieder ausgehängt werden können“ []. Thomas Mann zeichnet in seiner letzten Erzählungeine Natur, die Gesundheit und Krankheit mitunter willkürlich und ohne Ansehung der Wünsche und Pläne des Individuums verteilt: „Diese schmerzhaftegegenüber den Regungen der Seele bedeutet im Umkehrschluss aber auch eine Emanzipation des Individuums, in Form nämlich eines partiellen Freiwerdens von den Determinationen eines starren psychophysischen Monismus“ []. „Zwar wird die vermeintlich wiedergewonnene Gesundheit inals Illusion enttarnt; doch als Idee steht die Gesundheit schlussendlich jenseits von Gut und Böse, ist weder banal noch verdienstvoll. Befreit vom moralischen Ballast erscheint sie am Ende von Thomas Manns Werk als eine bloße Möglichkeit menschlichen Daseins: glückhaft und selten“ [].

Konzepte von Gesundheit im Werk von Thomas Mann fanden bisher wenig Interesse, weshalb auf eine grundlegende Publikation des Literaturwissenschaftlers Michael Navratil aufmerksam gemacht wird []. Die diskutierten Konzepte von Gesundheit werden darin mit vielen Nachweisen aus seinen Werken belegt. Demnach steht für Mann Krankheit in einem dynamischen Zusammenhang mit Gesundheit und der Gegensatz Gesundheit-Krankheit ist als konzeptuelles Spektrum aufzufassen, dessen beide Pole dynamisch sind und einander mitunter modifizieren. Es wird die Leitthese formuliert, dass sich in Thomas Manns Werk drei große Konzepte der Gesundheit unterscheiden: 1. der dekadente Gesundheitsverdacht, 2. die instrumentelle Krankheitswahl und der „gute Willen zur Gesundheit“, 3. die Autonomie des Körpers [].

Krankheit

10 , 11 ]. Allerdings betonte Thomas Mann selbst mit kritischem Blick auf eine allzu medizinisch interessierte Rezeption, dass das Krankhafte nur als „Mittel zu geistigen, poetischen, symbolischen Zwecken ins Dichterische eingehen“ kann [ 12 ]. Thomas Mann war ein medizinisch kenntnisreicher Schriftsteller, und er entwarf in seinen Romanen und Erzählungen eindringliche Darstellungen von Krankheit und Krankheiten aus zeitgenössischer Sicht. Eine medizinische Genauigkeit in seinem Werk erreichte Thomas Mann, indem er Spitäler aufsuchte, die Herstellung von Röntgenaufnahmen verfolgte, an Operationen teilnahm, einschlägige Fachliteratur sorgfältig las, spezifische Informationen bei Ärzten, mit denen er verkehrte und korrespondierte, einholte und sich als weitere Quelle für die medizinischen Vorlagen auf seine Familie stützte, besonders seine Frau Katia und ihre Mutter Hedwig Pringsheim []. Allerdings betonte Thomas Mann selbst mit kritischem Blick auf eine allzu medizinisch interessierte Rezeption, dass das Krankhafte nur als „Mittel zu geistigen, poetischen, symbolischen Zwecken ins Dichterische eingehen“ kann [].

Buddenbrooks (1901) zeugt von Thomas Manns Bemühungen einer komplexen Auseinandersetzung mit Krankheit [ 12 ]. Die Funktion der Krankheitsmotive in den Buddenbrooks hat Kathrin Max vor dem Hintergrund der im ausgehenden 19. Jahrhundert bekannten Degenerationsthese mit der Frage des ‚Verfalls einer Familie‘ als biologischen Degenerationsprozess diskutiert [ 13 ]. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Degenerationstheorie zwar auf der Handlungsebene des Romans dargestellt wird, die Frage nach der Gültigkeit dennoch im Text keine eindeutige Antwort erfährt [ 13 ]. Alternativ ist entsprechend der in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreiteten und weiter entwickelten Degenerationstheorie des französischen Psychiaters Bénédict Auguste Morel zu diskutieren, dass die dargestellten Krankheitsbilder der Familienmitglieder aufgrund von Vererbung auftreten, da der gesundheitliche Niedergang nicht auf eine Altersgruppe beschränkt bleibt und von Generation zu Generation zunimmt [ 13 , 14 ]. Die Zwiegesichtigkeit von negativer oder literarisch positiver Beschaffenheit von Krankheit im Roman(1901) zeugt von Thomas Manns Bemühungen einer komplexen Auseinandersetzung mit Krankheit []. Die Funktion der Krankheitsmotive in denhat Kathrin Max vor dem Hintergrund der im ausgehenden 19. Jahrhundert bekannten Degenerationsthese mit der Frage des ‚Verfalls einer Familie‘ als biologischen Degenerationsprozess diskutiert []. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Degenerationstheorie zwar auf der Handlungsebene des Romans dargestellt wird, die Frage nach der Gültigkeit dennoch im Text keine eindeutige Antwort erfährt []. Alternativ ist entsprechend der in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreiteten und weiter entwickelten Degenerationstheorie des französischen Psychiaters Bénédict Auguste Morel zu diskutieren, dass die dargestellten Krankheitsbilder der Familienmitglieder aufgrund von Vererbung auftreten, da der gesundheitliche Niedergang nicht auf eine Altersgruppe beschränkt bleibt und von Generation zu Generation zunimmt [].

Der Tod in Venedig (1912) schildert Thomas Mann die asiatische Cholera in der seltenen Manifestation der trockenen Form, Cholera sicca, in ihrer Symptomatik, Verbreitung und ihrem Verlauf: „Fälle der Genesung waren sehr selten; achtzig vom Hundert der Befallenen starben, und zwar auf entsetzliche Weise, denn das Übel trat mit äußerster Wildheit auf und zeigte häufig jene gefährlichste Form, welche ‚die trockene‘ benannt ist. Hierbei vermochte der Körper das aus den Blutgefäßen massenhaft abgesonderte Wasser nicht einmal auszutreiben. Binnen weniger Stunden verdorrt der Kranke und erstickt am pechartig zähe gewordenen Blut unter Krämpfen und heiseren Klagen. Wohl ihm, wenn, was zuweilen geschah, der Ausbruch nach leichtem Übelbefinden in Gestalt tiefer Ohnmacht erfolgte, aus der er nicht mehr oder kaum noch erwachte“ [ 15 ]. In seinen Vorstudien zu dieser Beschreibung informierte sich Thomas Mann an den Erläuterungen der Cholera im Brockhaus Konversations-Lexikon (14. vollständig neubearbeitete Auflage 1882–1885 und neue revidierte Jubiläums-Ausgabe 1908), was seine genaue zeithistorische Quellensuche für die medizinischen Darstellungen verdeutlicht [ 16 ]. Vor dem Hintergrund der uns noch so gegenwärtigen Corona-Pandemie erfährt die literarische Darstellung der Cholera-Epidemie im Tod in Venedig eine Universalität durch die übergreifenden Themen von literarischer Beschreibung von Krankheit, Pandemieerfahrung und Sterblichkeit, wie das kürzlich in einer Dissertation hervorgehoben wurde [ 17 ]. Francesco Rossi hat im Thomas Mann-Handbuch einen Artikel veröffentlicht, in dem der gesamte Forschungsstand zur literarischen Deutungsanalyse des Romans zusammengefasst ist [ 18 ]. In(1912) schildert Thomas Mann die asiatische Cholera in der seltenen Manifestation der trockenen Form, Cholera sicca, in ihrer Symptomatik, Verbreitung und ihrem Verlauf: „Fälle der Genesung waren sehr selten; achtzig vom Hundert der Befallenen starben, und zwar auf entsetzliche Weise, denn das Übel trat mit äußerster Wildheit auf und zeigte häufig jene gefährlichste Form, welche ‚die trockene‘ benannt ist. Hierbei vermochte der Körper das aus den Blutgefäßen massenhaft abgesonderte Wasser nicht einmal auszutreiben. Binnen weniger Stunden verdorrt der Kranke und erstickt am pechartig zähe gewordenen Blut unter Krämpfen und heiseren Klagen. Wohl ihm, wenn, was zuweilen geschah, der Ausbruch nach leichtem Übelbefinden in Gestalt tiefer Ohnmacht erfolgte, aus der er nicht mehr oder kaum noch erwachte“ []. In seinen Vorstudien zu dieser Beschreibung informierte sich Thomas Mann an den Erläuterungen der Cholera im(14. vollständig neubearbeitete Auflage 1882–1885 und neue revidierte Jubiläums-Ausgabe 1908), was seine genaue zeithistorische Quellensuche für die medizinischen Darstellungen verdeutlicht []. Vor dem Hintergrund der uns noch so gegenwärtigen Corona-Pandemie erfährt die literarische Darstellung der Cholera-Epidemie imeine Universalität durch die übergreifenden Themen von literarischer Beschreibung von Krankheit, Pandemieerfahrung und Sterblichkeit, wie das kürzlich in einer Dissertation hervorgehoben wurde []. Francesco Rossi hat imeinen Artikel veröffentlicht, in dem der gesamte Forschungsstand zur literarischen Deutungsanalyse des Romans zusammengefasst ist [].

Der Zauberberg (1924) sind die Krankheit Tuberkulose und deren Therapie im Lungensanatorium in Davos zentrale Themen. Sie „werden im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Aspekten erzählt (u. a. Philosophie, Psychoanalyse, Mythologie, Musik, Zeitgeschichte, Medizin, Biologie) und sind von zahlreichen intra- und intertextuellen Bezügen begleitet“ [ 19 ]. Mehrfache eigene Erfahrungen mit Sanatoriumsaufenthalten und der Besuch bei seiner an Tuberkulose erkrankten Frau Katia im Sanatorium in Davos waren wichtige Anregungen für den bereits 1913 begonnenen Roman [ 19 , 20 ]. Beim Besuch bei seiner Frau im Sanatorium bekam er einen Katarrh, der vom leitenden Arzt als beginnende Tuberkulose diagnostiziert wurde, weshalb ihm ein sechsmonatiger Kuraufenthalt empfohlen wurde, den er aber nach einem Telefonat mit seinem Hausarzt ablehnte [ 19 ]. Die Rezeption des Romans Der Zauberberg durch Literaturkritik und Mediziner war uneinheitlich und kontrovers, wie von dem Pneumologen Christian Virchow umfassend zusammengefasst wurde [ 21 ]. In einem offenen, in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift veröffentlichten Brief stellte sich Thomas Mann der ärztlichen Kritik und entgegnete, dass die Fachkritik nicht imstande wäre, das „Gedankengeflecht über Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit“ zu sehen [ 22 ] und das Dargestellte als genialer Weg „zum Menschen und zur Liebe“ zu verstehen sei [ 23 ]. So wird dem Roman auch heute noch eine ungebrochene Aktualität zugesprochen aufgrund der Überwindung des Todesgedankens zugunsten des Lebensgedankens mit dem Hinweis auf Worte von Thomas Mann, dass es „noch ein romantisches Buch, ein Buch der Sympathie mit dem Tode“ sei und doch „der Weg hinaus aus einer individuellen Schmerzenswelt in eine Welt neuer sozialer und menschlicher Moralität“ [ 24 ]. Im Roman(1924) sind die Krankheit Tuberkulose und deren Therapie im Lungensanatorium in Davos zentrale Themen. Sie „werden im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Aspekten erzählt (u. a. Philosophie, Psychoanalyse, Mythologie, Musik, Zeitgeschichte, Medizin, Biologie) und sind von zahlreichen intra- und intertextuellen Bezügen begleitet“ []. Mehrfache eigene Erfahrungen mit Sanatoriumsaufenthalten und der Besuch bei seiner an Tuberkulose erkrankten Frau Katia im Sanatorium in Davos waren wichtige Anregungen für den bereits 1913 begonnenen Roman []. Beim Besuch bei seiner Frau im Sanatorium bekam er einen Katarrh, der vom leitenden Arzt als beginnende Tuberkulose diagnostiziert wurde, weshalb ihm ein sechsmonatiger Kuraufenthalt empfohlen wurde, den er aber nach einem Telefonat mit seinem Hausarzt ablehnte []. Die Rezeption des Romansdurch Literaturkritik und Mediziner war uneinheitlich und kontrovers, wie von dem Pneumologen Christian Virchow umfassend zusammengefasst wurde []. In einem offenen, in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift veröffentlichten Brief stellte sich Thomas Mann der ärztlichen Kritik und entgegnete, dass die Fachkritik nicht imstande wäre, das „Gedankengeflecht über Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit“ zu sehen [] und das Dargestellte als genialer Weg „zum Menschen und zur Liebe“ zu verstehen sei []. So wird dem Roman auch heute noch eine ungebrochene Aktualität zugesprochen aufgrund der Überwindung des Todesgedankens zugunsten des Lebensgedankens mit dem Hinweis auf Worte von Thomas Mann, dass es „noch ein romantisches Buch, ein Buch der Sympathie mit dem Tode“ sei und doch „der Weg hinaus aus einer individuellen Schmerzenswelt in eine Welt neuer sozialer und menschlicher Moralität“ [].

Doktor Faustus (1947) ist „nicht nur ein Künstler‑, Nietzsche- und allegorischer Deutschlandroman, sondern auch ein hochkomplexer Syphilisroman, der einen Großteil der Kulturgeschichte der Syphilis aufnimmt“ [ 25 ]. Die syphilitische Infektion des Musikers Adrian Leverkühn, die er freiwillig eingeht und die seinen Teufelspakt besiegelt, in der Hoffnung, durch die Krankheit genial zu werden, wird poetologisch als Metapher für den individuellen Untergang des Künstlers und den nationalsozialistischen Untergang gestaltet: „Was im individuellen Kreis buchstäblich erzählt wird – Adrian Leverkühns Durchbruch zu enthemmter Kreativität und neuer musikalischer Ordnung, seine syphilitische Infektion, die zu schöpferischem Rausch, aber später zum Kollaps führt –, ist im geschichtlichen Kreis als Metapher bzw. Allegorie zu verstehen, nämlich für Deutschlands Drang zur ‚neuen Ordnung‘, für die Infektion mit dem Faschismus, die eine nationale Berauschung und zeitweilige Triumphe zur Folge hat, aber auf nationaler Ebene auch zum Kollaps führt“ [ 26 ]. Gemäß des zeitgenössischen Wissenstands werden Symptome und Krankheitsverlauf der Syphilis wiedergegeben: 1. Beginn mit ‚einer lokalen Krankheit‘, dem Primärinfekt der primären Syphilis, die zu einem erfolglosen Besuch bei zwei Ärzten führte. 2. Danach konsultierte er keinen weiteren Arzt mehr, da die sekundäre Syphilis keine ‚manifesten‘ Symptome hervorrief. 3. Schließlich kommt es zu Gewichtsabnahme, abwechselnden Entzündungen des Magens, der Bronchien und des Rachens, Unerträglichkeit des Lichtes, ataktischem Gang, Sprachstörungen und Verstärkung seiner Migräne als Manifestationen des Befalls des Zentralnervensystems, der tertiären Lues bzw. Neurosyphilis [ 26 , 27 ]. Der vielschichtige Altersroman(1947) ist „nicht nur ein Künstler‑, Nietzsche- und allegorischer Deutschlandroman, sondern auch ein hochkomplexer Syphilisroman, der einen Großteil der Kulturgeschichte der Syphilis aufnimmt“ []. Die syphilitische Infektion des Musikers Adrian Leverkühn, die er freiwillig eingeht und die seinen Teufelspakt besiegelt, in der Hoffnung, durch die Krankheit genial zu werden, wird poetologisch als Metapher für den individuellen Untergang des Künstlers und den nationalsozialistischen Untergang gestaltet: „Was im individuellen Kreis buchstäblich erzählt wird – Adrian Leverkühns Durchbruch zu enthemmter Kreativität und neuer musikalischer Ordnung, seine syphilitische Infektion, die zu schöpferischem Rausch, aber später zum Kollaps führt –, ist im geschichtlichen Kreis als Metapher bzw. Allegorie zu verstehen, nämlich für Deutschlands Drang zur ‚neuen Ordnung‘, für die Infektion mit dem Faschismus, die eine nationale Berauschung und zeitweilige Triumphe zur Folge hat, aber auf nationaler Ebene auch zum Kollaps führt“ []. Gemäß des zeitgenössischen Wissenstands werden Symptome und Krankheitsverlauf der Syphilis wiedergegeben: 1. Beginn mit ‚einer lokalen Krankheit‘, dem Primärinfekt der primären Syphilis, die zu einem erfolglosen Besuch bei zwei Ärzten führte. 2. Danach konsultierte er keinen weiteren Arzt mehr, da die sekundäre Syphilis keine ‚manifesten‘ Symptome hervorrief. 3. Schließlich kommt es zu Gewichtsabnahme, abwechselnden Entzündungen des Magens, der Bronchien und des Rachens, Unerträglichkeit des Lichtes, ataktischem Gang, Sprachstörungen und Verstärkung seiner Migräne als Manifestationen des Befalls des Zentralnervensystems, der tertiären Lues bzw. Neurosyphilis [].

Es geht nicht um Krankheiten im klinischen Sinn, sondern um eine poetologische Sinngebung