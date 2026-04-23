Therapien und klinische Verläufe des Vogt-Koyanagi-Harada-Syndroms an einem tertiären Versorgungszentrum in Österreich: eine retrospektive Fallserie

Das Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom (VKHS) ist eine seltene, multisystemische Autoimmunerkrankung, welche primär durch eine bilaterale, granulomatöse Panuveitis charakterisiert ist. T‑Zell-vermittelte Immunreaktionen gegen Melanozyten können neben okulären Veränderungen auch zu systemischen Manifestationen im Bereich des zentralen Nervensystems, des Innenohrs, der Haut bzw. Haare führen []. Die Erkrankung wird insbesondere bei PatientInnen mit dunklerer Hautpigmentierung beobachtet und tritt gehäuft in Teilen Afrikas, Asien und dem mittleren Osten auf, es besteht zudem eine genetische Assoziation mit HLA-DR1 und HLA-DR4. Frauen sind typischerweise häufiger betroffen als Männer, die Diagnosestellung erfolgt in den meisten Fällen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren [].

Klinisch lassen sich beim VKHS vier Phasen unterscheiden, welche nacheinander durchschritten werden: Die Erkrankung beginnt mit einer, welche unspezifische, systemische Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Fieber, Meningismus und Hörstörungen beinhaltet []. Anschließend folgt die, charakterisiert durch eine Sehverschlechterung, Entzündungszeichen im vorderen Augenabschnitt, diffuse Chorioiditis, seröse Netzhautablösungen und Papillenödem. Eine fulminante Präsentation im Sinne einer Panuveitis ist in dieser Phase ebenfalls möglich []. Im Rahmen der, welche in der Regel einige Wochen später folgt und über Monate bis Jahre persistieren kann, kommt es zu Hautveränderungen wie Vitiligo, Poliosis und Alopezie sowie depigmentierten Fundus- und Limbusläsionen []. Dieist gekennzeichnet durch wiederkehrende Entzündungsschübe, die sich klinisch häufig als eine granulomatöse Uveitis anterior präsentieren. Häufig liegt in dieser Phase jedoch lediglich eine subklinische Choroiditis vor, welche unbehandelt über Jahre hinweg fortbestehen und in eine choroidale Atrophie mit fokalen, depigmentierten Fundusläsionen, dem „münden kann. Typische okuläre Komplikationen der chronisch-rezidivierenden Phase sind Katarakt, Glaukom und choroidale Neovaskularisationen [].

Bildgebende Verfahren, insbesondere optische Spectral-Domain-Kohärenztomographie („spectral-domain optical coherence tomography“, SD-OCT) sowie optische Kohärenztomographie mit verbesserter Tiefenauflösung („enhanced depth imaging optical coherence tomography“, EDI-OCT), sind mittlerweile unverzichtbar in der Diagnostik des VKHS geworden und können charakteristische Veränderungen wie seröse Netzhautablösungen in der akuten uveitischen Phase bzw. choroidale Verdünnungen und Depigmentierungen in der chronischen Phase nachweisen []. Mithilfe der Fluoreszein/Indozyaningrün-Angiographie (FLA/ICG) sowie der OCT können auch subklinische Veränderungen sowie die Zunahme der Aderhautdicke verlässlich nachgewiesen werden, welche als sensitiver Marker für Krankheitsaktivität und mögliche Rezidive angesehen wird. Diese diagnostischen Hilfsmittel spielen daher eine wichtige Rolle für Verlaufskontrollen und etwaige Therapieanpassungen [].

Aufgrund der fehlenden serologischen Nachweisbarkeit des VKHS wird dieses in erster Linie klinisch diagnostiziert, unterstützt von bildgebenden Verfahren wie OCT oder FLA/ICG []. Im Jahr 2001 wurden mit den „“ (RDC) [] Diagnosekriterien eingeführt, welche dabei helfen sollen, die vorhandenen Symptome und Befunde in drei Gruppen einzuteilen:

Komplettes VKHS : bilaterale Uveitis mit neurologischen/auditiven Symptomen (z. B. Meningismus, Tinnitus, Pleozytose im Liquor) UND Hautveränderungen (z. B. Vitiligo, Alopezie, Poliosis); keine penetrierende Verletzung/Operationen der Augen in der Anamnese, keine andere okuläre Erkrankung

Aktuellere Klassifikationssysteme der „“ aus dem Jahr 2021 [] und die „“ (CDCV) aus dem Jahr 2018 [] inkludieren moderne bildgebende Verfahren wie OCT oder FLA/ICG zur besseren Identifizierung des VKHS in frühen Stadien.

Die initiale Therapie des VKHS erfolgt mit Kortikosteroiden, ergänzend wird bei vielen PatientInnen frühzeitig eine systemische Immunsuppression angewandt, um Rezidive zu verhindern und langfristige Komplikationen zu minimieren []. Trotz der Verbesserungen in der Diagnostik und Therapie des VKHS kann eine verspätete oder inadäquate Therapie zu irreversiblen Sehverschlechterungen führen, weshalb eine frühzeitige Diagnosestellung und aggressive immunsuppressive Therapie höchste Priorität hat [].

Diese Fallserie soll die klinische Variabilität und die diagnostischen bzw. therapeutischen Herausforderungen des VKHS in einem tertiären Versorgungszentrum sowie die Verwendung multimodaler bildgebender Verfahren unterstreichen, welche zur frühzeitigen therapeutischen Intervention und Optimierung des visuellen Outcomes beitragen.

In dieser retrospektiven Fallserie werden die klinischen Verläufe und Therapien sämtlicher PatientInnen mit Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom ( n = 9) beschrieben, die im Zeitraum von 2006 bis 2022 erstmals an der Universitäts-Augenklinik der Medizinischen Universität Graz vorstellig wurden. In die Datenauswertung wurden folgende Parameter eingeschlossen: Alter, Geschlecht, Symptome bei Erstvorstellung, Initialtherapie sowie ergänzende Immunsuppression, etwaige Rezidive und deren Behandlung.

Ergebnisse

Das Durchschnittsalter der untersuchten PatientInnen betrug 37 Jahre, Frauen waren mehr als dreimal so häufig betroffen wie Männer (Verhältnis 7:2). Alle PatientInnen beschrieben eine Sehverschlechterung bei ihrer ersten Vorstellung, Kopfschmerzen wurden in 6 Fällen angegeben, 2 PatientInnen klagten über auditive Beschwerden. Die Initialtherapie erfolgte in 7 Fällen durch ein orales Glukokortikoid mit einer Dosierung von 50 bis 100 mg pro Tag, zwei PatientInnen erhielten aufgrund des ausgeprägten Befundes eine initiale intravenöse Kortisontherapie (1 mg/kg/Tag). In 5 Fällen kam es zu Rezidiven.

Die Ergänzung um eine kortisonsparende, immunsuppressive Basistherapie wurde bei insgesamt 5 PatientInnen durchgeführt, bei 4 dieser PatientInnen wurde die immunsuppressive Therapie ein zweites Mal erweitert, bei 3 PatientInnen ein drittes Mal. Der mittlere Beobachtungszeitraum aller PatientInnen betrug 45 Monate, die mittlere Therapiedauer im Beobachtungszeitraum betrug 29,2 Monate, der Median betrug 13,5 Monate. Die durchschnittliche Dauer bis zum Auftreten des ersten Rezidivs betrug 12,3 Monate, der Median lag bei 9,5 Monaten.

Fall 1: Weiblich, 33-jährig; die Erstvorstellung erfolgte im Juni 2022 mit subjektiver Sehverschlechterung am rechten Auge (OD), die bestkorrigierte Sehschärfe (BCVA, Snellen-Visus) ergab 1,0 auf beiden Augen (OU). Der vordere Augenabschnitt erschien beidseits reizfrei, in der OCT zeigten sich jedoch neurosensorische Netzhaut-Abhebungen peripapillär am linken Auge (OS). Bei der Kontrolle zwei Tage später zeigte sich eine massive Verschlechterung mit Visusabfall auf 0,4 OU, Kopfschmerzen sowie auditiven Beschwerden, in der OCT konnten seröse Netzhaut-Abhebungen und granuläre Veränderungen OU nachgewiesen werden. In der Angiographie zeigten sich multiple, hyperreflektive Läsionen auf Höhe des retinalen Pigmentepithels (RPE), mit Farbstoff-Uptake in der Spätphase (FLA), sowie diffuse, späte choroidale Hyperfluoreszenzen (ICG). Die Initialtherapie erfolgte mittels Prednisolon 75 mg p.o. mit langsamer Reduktion im Verlauf. Im November 2022 kam es zu einem Rezidiv mit Nackensteifigkeit, Kopfschmerzen und Hörminderung, die Therapie erfolgte mittels Prednisolon 10 mg p.o.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorstellung in unserer Klinik im April 2024 zeigte sich ein BCVA von 1,0 OU, es bestand eine Remission seit etwa einem Jahr ohne laufende Therapie. Die gesamte Therapiedauer im Beobachtungszeitraum mit systemischen Kortikosteroiden betrug 11 Monate.

Fall 2: 1 Abb. 1 Multiple neurosensorische Netzhaut-Abhebungen und verdickte Aderhaut in der optischen Kohärenztomographie; OS – Fall 2 Bild vergrößern Weiblich, 24-jährig; Erstvorstellung im November 2020 mit akuter Sehverschlechterung OS (BCVA 1,0 OD; 0,4 OS). Klinisch waren neben Kopfschmerzen keine weiteren systemischen Symptome vorhanden, es bestanden außerdem keine Vorerkrankungen, keine systemische Dauermedikation sowie eine negative Familienanamnese bzgl. okulärer und rheumatischer Erkrankungen. Es zeigte sich ein reizfreier vorderer Augenabschnitt und Glaskörper, jedoch in der OCT multiple seröse Netzhaut-Abhebungen OS (Abb.) sowie eine Verdickung der Aderhaut OU, im Verlauf entwickelten sich seröse Netzhaut-Abhebungen auch OD. In der Angiographie konnten granulomatöse Hypofluoreszenzen (ICG) nachgewiesen werden, in erster Linie einem beginnenden VKHS entsprechend. Die Initialtherapie erfolgte mittels Prednisolon 50 mg p.o. mit langsamer Reduktion und schließlich Absetzen der Therapie.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorstellung in unserer Klinik im Februar 2022 zeigte sich ein rezidivfreier, ruhiger Befund ohne Therapie, kein Hinweis auf entzündliche Prozesse sowie Normalisierung der OCT-Befunde und Visusregeneration auf BCVA 1,0 OU. Die gesamte Therapiedauer im Beobachtungszeitraum mit systemischen Kortikosteroiden betrug 11 Monate.

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Fall 3: starry-sky leakage “ auf Höhe des retinalen Pigmentepithels (RPE) OD (Abb. 2 Abb. 2 a Multiple, hyperfluoreszierende, punktförmige Leckageherde auf der Ebene des RPE in der Fluoreszenz-Angiographie („Starry-Sky-Erscheinungsbild“) sowie makuläre Hypofluoreszenz; b hochblasiges zystoides Makulaödem im selben Auge in der optischen Kohärenztomographie; OD – Fall 3 Bild vergrößern Weiblich, 51-jährig; Erstvorstellung im Oktober 2019 mit Sehverschlechterung und Metamorphopsien OD (BCVA 0,63 OD; 1,0 OS) drei Wochen nach einem viralen Infekt. Anamnestisch bestand keine systemische Dauermedikation, es waren zudem keine systemischen Vorerkrankungen bekannt. Klinisch ließen sich in der Vorderkammer einzelne Entzündungszellen OU nachweisen, in der OCT zeigten sich multiple seröse Netzhaut-Abhebungen OD sowie eine Verdickung der Aderhaut OU. In der Angiographie (FLA) zeigten sich frühe Hypofluoreszenzen und eine charakteristische „“ auf Höhe des retinalen Pigmentepithels (RPE) OD (Abb.). Die Initialtherapie erfolgte mittels Prednisolon 75 mg p.o. mit langsamer Reduktion, im Verlauf wurde Methotrexat (MTX) 20 mg/Woche eingeleitet. Die Patientin erlitt ein erstes Rezidiv im August 2020 mit einer Visusverschlechterung OS, Zunahme der Aderhaut-Dicke OU und positiven Skotomen. Es kam zu drei weiteren Rezidiven im Verlauf mit Zunahme des Entzündungsreizes, Sehverschlechterung und Ganzkörperschmerz, im Rahmen dessen wurde die Immunsuppression zunächst mittels Adalimumab 40 mg 2‑wöchentlich adaptiert, schließlich entschied man sich aufgrund von Antikörperbildung gegen Adalimumab und fehlender Kontrolle der Erkrankung zur Einleitung der Gabe des TNF-α-Blockers Golimumab 50 mg/Monat.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorstellung in unserer Klinik im April 2025 bestand eine Remission seit ca. 2 Jahren bei aktueller Dauertherapie mittels MTX 10 mg/Woche sowie Golimumab 50 mg/Monat mit BCVA 0,8 OD bzw. 1,0p OS. Die gesamte Therapiedauer im Beobachtungszeitraum mit systemischen Kortikosteroiden betrug 55 Monate, Methotrexat wurde über 62 Monate, Adalimumab über 13 Monate und Golimumab über 32 Monate eingenommen.

Fall 4: 3 Abb. 3 EDI-OCT-Aufnahmen einer ausgeprägten Aderhautschwellung ( Stern ) bei VKHS-Rezidiv ( a , b ; OD/OS); deutliche Abnahme der Schwellung nach Wiedereinleitung von Prednisolon 75 mg, 3 Wochen später ( c , d ; OD/OS) – Fall 4 Bild vergrößern Weiblich, 34-jährig; Erstvorstellung im Jänner 2019 mit beidseitiger Sehverschlechterung (BCVA 0,16 OU) sowie Kopf- und Nackenschmerzen. Anamnestisch bestand keine systemische Dauermedikation, es waren zudem keine systemischen Vorerkrankungen bekannt. Klinisch waren ein Papillen- und Makulaödem sowie seröse Netzhaut-Abhebungen zentral in der OCT ersichtlich, es zeigte sich ein reizfreier vorderer Augenabschnitt, jedoch Entzündungszellen und Trübungen im Glaskörperraum OU. In der Angiographie konnten eine Anfärbbarkeit der Papille und Leckagen (FLA) sowie diffuse Hypofluoreszenzen (ICG) nachgewiesen werden. Die Initialtherapie erfolgte mittels 3‑tägiger i.v.-Methylprednisolon-Therapie (1 mg/kg/Tag) sowie anschließender Oralisierung mittels Prednisolon 75 mg p.o., im Verlauf langsame Reduktion und kortisonsparende Immunsuppression durch MTX 25 mg/Woche. Im April 2019 kam es zu einer Zunahme der Aderhaut-Dicke OU, therapiert wurde diese mit einer erneuten Erhöhung der Kortisondosis auf 75 mg p.o./Tag (Abb.). Es kam im Verlauf zu drei Rezidiven mit einer Bindehaut-Chemose OU, Sehverschlechterungen und erneuter Zunahme der Aderhaut-Dicke, man entschloss sich zu einer Umstellung der Immunsuppression auf zunächst Adalimumab 40 mg 2‑wöchentlich sowie schließlich Golimumab 50 mg/Monat aufgrund von Antikörperbildung gegen Adalimumab.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorstellung in unserer Klinik im April 2025 bestand eine Remission seit ca. 1,5 Jahren bei aktueller Dauertherapie mittels MTX 20 mg/Woche sowie Golimumab 50 mg/Monat mit BCVA 1,0p OU. Die gesamte Therapiedauer im Beobachtungszeitraum mit systemischen Kortikosteroiden betrug 41 Monate, Methotrexat wurde über 79 Monate, Adalimumab über 5 Monate und Golimumab über 23 Monate eingenommen.

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Fall 5: Männlich, 28-jährig; Erstvorstellung im Juni 2015 mit einer Sehverschlechterung OS (BCVA 1,0p OD; 0,2 OS), intermittierende Kopfschmerzen waren bereits seit 5 Jahren bekannt, jedoch kam es zu einer akuten Verschlechterung zum Zeitpunkt der Vorstellung, zudem litt der Patient unter Schwindel. Anamnestisch bestand keine systemische Dauermedikation, keine systemischen Vorerkrankungen waren bekannt. Klinisch zeigte sich kein Hinweis auf eine Entzündungsreaktion im vorderen Augenabschnitt, jedoch waren in der OCT neurosensorische Netzhaut-Abhebungen und subretinale Flüssigkeit sowie eine Verdickung der Aderhaut OU nachweisbar. In der Angiographie konnten fokale Hyperfluoreszenzen sowie Pooling im Bereich der serösen Abhebungen (FLA) und granulomatöse Hypofluoreszenzen nachgewiesen werden (ICG). Die Initialtherapie erfolgte mittels 3‑tägiger i.v. Methylprednisolon-Therapie (1 mg/kg/Tag) und anschließender Oralisierung mittels Prednisolon 75 mg p.o., mit langsamer Reduktion im Verlauf.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorstellung in unserer Klinik im April 2017 zeigte sich eine BCVA von 1,0 OU, es war keine laufende Therapie vorhanden, eine Remission bestand bereits seit Oktober 2015. Das orale Glukokortikoid wurde Anfang April 2016 abgesetzt. Die gesamte Therapiedauer im Beobachtungszeitraum mit systemischen Kortikosteroiden betrug 10 Monate.

Fall 6: Weiblich, 16-jährig; Erstvorstellung in unserer Klinik im Jänner 2013 zur Verlaufskontrolle, die Patientin war zuvor im November 2012 an einer externen Augenklinik vorstellig geworden – damals bestand ein beidseitiges Verschwommensehen nach grippalem Infekt sowie seröse Netzhautablösungen OU, eine Besserung der Symptomatik konnte durch eine intravenöse Kortisontherapie (1 mg/kg/Tag) und Prednisolon-Augentropfen 0,5 % erreicht werden. Anamnestisch waren zu keinem Zeitpunkt Kopfschmerzen oder Hautveränderungen bei der Patientin vorhanden, es bestand keine systemische Dauermedikation, es waren zudem keine systemischen Vorerkrankungen bekannt. Bei der Erstvorstellung in Graz zeigte sich eine bestkorrigierte Sehschärfe von 1,25 OU, im vorderen Augenabschnitt waren Entzündungszellen (3–4+ nach SUN-Klassifikation) nachweisbar, in der OCT zeigten sich massive Aderhausschwellungen sowie granuläre Netzhaut-Veränderungen OU. Eine Angiographie wurde bereits extern durchgeführt, entsprechende Befunde lagen nicht vor. Die Initialtherapie erfolgte mittels Prednisolon 50 mg p.o., im Rahmen einer Zunahme des Entzündungsreizes und granulären Netzhautveränderungen im Mai 2013 erfolgte eine erneute intravenöse Kortisontherapie (1 mg/kg/Tag) sowie die Einleitung von MTX 25 mg/Woche. Im Verlauf konnte die Therapie schließlich abgesetzt werden.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorstellung in unserer Klinik im Oktober 2016 zeigte sich eine BCVA von 1,25 OU, zu diesem Zeitpunkt bestand eine Remission seit Juni 2015, ohne bestehender Therapie. Die gesamte Therapiedauer im Beobachtungszeitraum mit systemischen Kortikosteroiden betrug 15 Monate, Methotrexat wurde über 25 Monate eingenommen.

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Fall 7: Weiblich, 40-jährig; Erstvorstellung im Jänner 2008 mit Sehverschlechterung OS, (BCVA 1,0 OD; 0,32 OS), anamnestisch bestand eine Erkältung seit einer Woche, ein intermittierendes Stechen beider Augen sowie eine Sehverschlechterung zunächst auch rechts, diese habe sich jedoch bereits wieder gebessert. Keine Kopfschmerzen oder auditiven Beschwerden wurden beschrieben, es bestand keine systemische Dauermedikation, keine Vorerkrankungen waren bekannt. Klinisch zeigte sich ein Entzündungsreiz im vorderen Augenabschnitt OU, eine Papillenschwellung, Makulaödem sowie choroidale Herde OU, in der OCT waren neurosensorische Netzhaut-Abhebungen OU nachweisbar. In der Angiographie konnten typische „Starry-Sky-Leckagen“ sowie ein Pooling im Bereich der Netzhaut-Abhebungen (FLA) und choroidale Perfusionsstörungen (ICG) nachgewiesen werden. Die Initialtherapie erfolgte mittels Prednisolon 50 mg p.o. mit Reduktion im Verlauf; im April 2008 kam es zu einer neuerlichen Zunahme der Aderhautdicke OD und erneutem Entzündungsreiz OS, mit folglicher Erhöhung der Therapiedosis.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorstellung in unserer Klinik im Juli 2008 bestand eine Remission seit Mai 2008 mit BCVA 1,25 OD; 1,0 OS. Die gesamte Therapiedauer im Beobachtungszeitraum mit systemischen Kortikosteroiden betrug 3 Monate.

Fall 8: Weiblich, 36-jährig; Erstvorstellung im Februar 2007 mit beidseitiger Sehverschlechterung (BCVA 0,3 OD; 0,4 OS) sowie Kopf- und Nackenschmerzen. Das VKHS wurde bei der Patientin bereits zwei Jahre zuvor an einer externen Augenklinik diagnostiziert, es kam bereits zu zwei Rezidiven vor Erstvorstellung in unserem Haus. Der vordere Augenabschnitt erschien klinisch reizfrei, in der OCT waren seröse Netzhaut-Ablösungen sowie Aderhautverdickungen OU nachweisbar. In der Angiographie zeigten sich „Starry-Sky-Leckagen“ (FLA). Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren zudem kreisrunde Hautveränderungen im Bereich der Brust vorhanden. Die bestehende Dauertherapie bei Erstvorstellung in Graz bestand aus Prednisolon 5 mg p.o. sowie Tacrolimus 4 mg/Tag, die Initialtherapie bei Erstvorstellung extern erfolgte mittels Prednisolon 100 mg p.o., die erste erweiterte Immuntherapie bestand aus Mycophenolat-Mofetil 2 g/Tag mit Umstellung auf Tacrolimus 4 mg/Tag im Verlauf. Im Rahmen des dritten Rezidivs nach Vorstellung in Graz erfolgte schließlich die Einleitung von Cyclophosphamid 1 g/Monat sowie Prednisolon 75 mg unsererseits.

Die weitere Therapie und Verlaufskontrollen erfolgten wiederum extern, uns sind keine weiteren Daten zu der Patientin vorliegend. Die Patientin wurde zudem im Beobachtungszeitraum nur drei Mal in unserem Haus vorstellig, eine genaue Erhebung der jeweiligen Therapiedauer der einzelnen Medikamente war nicht möglich.

Fall 9: Männlich, 26-jährig; Erstvorstellung im April 2006 mit beidseitiger Sehverschlechterung seit einigen Tagen (BCVA 0,32 OD; 0,4 OS), Kopfschmerzen seit ca. 2 Wochen, sowie subjektivem „Flimmern“ OU und Tinnitus. Zum Zeitpunkt der Vorstellung waren keine dermatologischen Veränderungen ersichtlich, es bestand keine systemische Dauermedikation, es waren zudem keine systemischen Vorerkrankungen bekannt. Klinisch zeigten sich feine, speckige Endothelbeschläge sowie 3+-Zellen im vorderen Augenabschnitt (SUN-Klassifikation). Zudem konnten eine Papillenschwellung mit Makulaödem OU sowie in der OCT neurosensorische Netzhaut-Abhebungen OU nachgewiesen werden. In der Angiographie zeigten sich multiple hyperfluoreszente Läsionen auf Höhe des RPE mit Pooling in der Spätphase (FLA). Die Initialtherapie erfolgte mittels Prednisolon 75 mg p.o., im Verlauf wurden aufgrund eines Rezidivs mit Zunahme der neurosensorischen Netzhaut-Abhebungen im August 2008 Mycophenolat-Mofetil 1 g/Tag und später Azathioprin 50 mg/Tag eingeleitet, wobei beides nicht vertragen (Bauchschmerzen, Übelkeit) und folglich wieder abgesetzt wurde.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorstellung in unserer Klinik im November 2011 bestand eine BCVA von 1,0 OU ohne laufender Dauertherapie, eine Remission bestand seit Jänner 2007. Die gesamte Therapiedauer im Beobachtungszeitraum mit systemischen Kortikosteroiden betrug 16 Monate, Mycophenolat-Mofetil wurde über 2 Wochen, Azathioprin über 2 Monate eingenommen.