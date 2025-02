Therapiemöglichkeiten der Post-Prostatektomie-Inkontinenz: Von konservativen Ansätzen bis zur operativen Behandlung

Zurück zum Zitat Cornu JN, Sebe P, Ciofu C, Peyrat L, Beley S, Tligui M et al (2009) The AdVance transobturator male sling for postprostatectomy incontinence: clinical results of a prospective evaluation after a minimum follow-up of 6 months. Eur Urol 56(6):923–927CrossRefPubMed