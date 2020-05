Therapiealgorithmen für die Behandlung des Morbus Crohn im klinischen Alltag

Zurück zum Zitat D’Haens GR, Panaccione R, Higgins PD et al (2011) The London position statement of the world congress of gastroenterology on biological therapy for IBD with the European Crohn’s and colitis organization: when to start, when to stop, which drug to choose, and how to predict response? Am J Gastroenterol 106(2):199–212 (quiz 213) PubMedPubMedCentralCrossRef