Terminale Herzinsuffizienz: Therapie mit „Kunstherz“

Indikationen und Patientenselektion

1 ]. Die Indikationsstellung soll auf einer umfassenden hämodynamischen Beurteilung (Herzzeitvolumen, pulmonal-arterieller Druck) sowie dem Ausschluss relevanter Kontraindikationen basieren. Nach den Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC) aus dem Jahr 2021 gelten Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz (Klasse III–IV gemäß New York Heart Association [NYHA]), die trotz leitliniengerechter Therapie – einschließlich ACE(Angiotensin Converting Enzyme)-Hemmern, Betablockern, Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten und SGLT2-Inhibitoren – persistierende Symptome aufweisen, als geeignete LVAD-Kandidaten. Typischerweise liegt eine stark reduzierte linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF < 25 %) vor []. Die Indikationsstellung soll auf einer umfassenden hämodynamischen Beurteilung (Herzzeitvolumen, pulmonal-arterieller Druck) sowie dem Ausschluss relevanter Kontraindikationen basieren.

1 , 10 ]. Die Entscheidungsfindung sollte in einem multidisziplinären Heart-Team erfolgen, bestehend aus Kardiolog:innen, Herzchirurg:innen, Pflegefachpersonen und ggf. weiteren Fachdisziplinen [ 13 ]. Gemäß der Klassifikation des American College of Cardiology (ACC) und der American Heart Association (AHA) entspricht die LVAD-Therapie dem Management im Stadium D: Patienten mit therapierefraktärer Herzinsuffizienz, signifikanten Einschränkungen der Alltagsaktivitäten sowie rezidivierenden Hospitalisierungen trotz optimaler medikamentöser Behandlung []. Die Entscheidungsfindung sollte in einem multidisziplinären Heart-Team erfolgen, bestehend aus Kardiolog:innen, Herzchirurg:innen, Pflegefachpersonen und ggf. weiteren Fachdisziplinen [].

14 ]. Eine Klasse-IIa-Empfehlung gilt für Patienten in NYHA IIIB–IV mit einer LVEF ≤ 25 % bei Vorliegen mindestens eines der folgenden Kriterien: INTERMACS-Profile (Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) 2–4, Inotropenabhängigkeit, progrediente Multiorgandysfunktion, VO 2 peak < 12 ml/kg/min oder Abhängigkeit von temporärer MCS. Eine Klasse-IIb-Empfehlung wird bei Patienten mit erhöhtem pulmonalvaskulärem Widerstand, eingeschränkter Nierenfunktion, onkologischer Anamnese oder Suchtvorgeschichte ausgesprochen. Nach der Leitlinie der European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) aus dem Jahr 2019 ist der Ausschluss reversibler Ursachen vor der Implantation eines langfristigen mechanischen Kreislaufunterstützungssystems („long-term mechanical circulatory support“, LT-MCS) essenziell []. Eine Klasse-IIa-Empfehlung gilt für Patienten in NYHA IIIB–IV mit einer LVEF ≤ 25 % bei Vorliegen mindestens eines der folgenden Kriterien: INTERMACS-Profile (Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) 2–4, Inotropenabhängigkeit, progrediente Multiorgandysfunktion, VOpeak < 12 ml/kg/min oder Abhängigkeit von temporärer MCS. Eine Klasse-IIb-Empfehlung wird bei Patienten mit erhöhtem pulmonalvaskulärem Widerstand, eingeschränkter Nierenfunktion, onkologischer Anamnese oder Suchtvorgeschichte ausgesprochen.

14 ]. Besonderes Augenmerk sollte auf Patient:innen mit ≥ 2 Hospitalisierungen innerhalb von 12 Monaten, symptomatischer Hypotonie unter leitliniengerechte medikamentöse Therapie (GDMT), Inotropenabhängigkeit, Hochdosis-Diuretikatherapie oder rezidivierenden ventrikulären Arrhythmien gelegt werden [].

Für diese Patientengruppe sind eskalierende Therapiestrategien zu prüfen, darunter die LT-MCS, die Herztransplantation (HT) oder – bei Ausschluss kurativer Optionen – palliative Interventionen. Letztere umfassen beispielsweise Ultrafiltration, intermittierende Inotropikagaben oder Peritonealdialyse zur Kontrolle von Volumenüberlastung sowie Maßnahmen der terminalen palliativen Versorgung.

Bridge-to-Decision (Neurologie, Endorganfunktion, myokardiales Recovery) mit einem Kurzzeitunterstützungssystem wie der Impella oder dem venoarteriellen „extracorporeal life support“ (VA-ECLS) stabilisiert werden [ 1 ]. Zur standardisierten Einordnung von Patienten, die für die Implantation eines LT-MCS-Systems in Frage kommen, wurden die INTERMACS-Profile etabliert. Diese differenzieren den klinischen Status anhand hämodynamischer Stabilität, Symptomschwere und weiterer patientenindividueller Merkmale. Die Profile reichen von akuter Dekompensation mit kardiogenem Schock (Profil 1) bis hin zu stabilen Patienten mit fortgeschrittener Symptomatik (Profil 7) und dienen als Entscheidungsgrundlage hinsichtlich der Dringlichkeit und Art („short-term“ vs. „long-term“) einer mechanischen Unterstützung. Eine Langzeitunterstützung kann ab INTERMACS Level 2 angedacht werden, Patient:innen im kardiogenen Schock sollten zunächst als(Neurologie, Endorganfunktion, myokardiales Recovery) mit einem Kurzzeitunterstützungssystem wie der Impella oder dem venoarteriellen „extracorporeal life support“ (VA-ECLS) stabilisiert werden [].

Vor einer geplanten LVAD-Implantation ist eine umfassende präoperative Evaluation obligat; irreversible Endorganschäden oder andere lebenszeitverkürzende Faktoren stellen absolute Kontraindikationen dar. Die Diagnostik umfasst Echokardiographie, invasive hämodynamische Messungen und bildgebende Verfahren zur Beurteilung der kardialen Struktur und Funktion.

15 ]. Adipositas und höheres Alter (≥ 70 Jahre) gelten – im Gegensatz zur Herztransplantation – nur in ausgeprägten Fällen als relative Kontraindikationen und sind individuell zu bewerten [].

10 ]. Aufgrund des erhöhten Risikos für hämorrhagische und thromboembolische Komplikationen ist eine detaillierte hämatologische Abklärung empfehlenswert. Zu den häufigsten Störungen zählen durch LVAD induzierte Thrombozytenfunktionsdefekte sowie eine verminderte Aktivität des Von-Willebrand-Faktors. Weitere relevante Risikofaktoren, wie Thrombozytopenie, Eisenmangelzustände, heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT) sowie prothrombotische Diathesen, sollten vor dem Eingriff identifiziert und, sofern möglich, präoperativ optimiert werden [].

14 ]. Besondere Aufmerksamkeit gilt der rechtsventrikulären (RV) Funktion, da ein postoperatives RV-Versagen nach LVAD-Implantation eine schwerwiegende Komplikation mit hoher Morbidität darstellt. Gegebenenfalls ist daher ein Konzeptwechsel von einer alleinigen LVAD-Therapie hin zu temporärer RV-Unterstützung oder biventrikulärer Unterstützung erforderlich. Zudem sollten relevante Klappenerkrankungen – insbesondere Aortenklappeninsuffizienzen – präoperativ erkannt und ggf. chirurgisch korrigiert werden, da sie sich unter kontinuierlicher Flussunterstützung verschlechtern können. [].

10 ]. Nicht zuletzt wird auch der psychosoziale Background der potenziellen Patient:innen durch geschultes Fachpersonal erfasst und bewertet. Fehlende Unterstützung, Substanzabusus oder Incompliance stellen wesentliche Risikofaktoren bzgl. des Outcomes der LVAD-Therapie dar. Absolute Kontraindikation wären psychiatrische Erkrankungen oder schwere kognitive Beeinträchtigungen, die den Umgang mit dem System unmöglich machen [].