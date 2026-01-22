Terminale Herzinsuffizienz: Therapie mit „Kunstherz“
Ventricular-Assist-Device-Therapie aus Perspektive des implantierenden Chirurgen
- 21.01.2026
- Originalie
Zusammenfassung
Die Behandlung der terminalen Herzinsuffizienz bleibt eine wachsende Herausforderung der modernen Herzmedizin. Obwohl die Herztransplantation weiterhin als effektivste Therapie gilt, begrenzt der Mangel an Spenderorganen ihre Verfügbarkeit. Linksventrikuläre Unterstützungssysteme (LVAD) haben sich daher als etablierte Option sowohl zur Überbrückung (Bridge-to-Transplant, BTT) als auch als dauerhafte Therapie (Destination Therapy, DT) entwickelt, mit Überlebensraten, die vor allem bei jüngeren Patient:innen denen der Transplantation nahekommen. Diese Übersichtsarbeit fasst die aktuelle Evidenz, technische Entwicklungen sowie chirurgische und postoperative Aspekte der LVAD-Therapie zusammen und diskutiert zudem klinische, ethische und ökonomische Herausforderungen.
Klinische Herzinsuffizienz
Die Herzinsuffizienz (HI) ist ein komplexes klinisches Syndrom infolge struktureller oder funktioneller kardialer Veränderungen, die zu einer eingeschränkten ventrikulären Füllung und/oder reduzierten Auswurfleistung führen. Sie wird gemäß der linksventrikulären Ejektionsfraktion (EF) in drei Subtypen unterteilt: Herzinsuffizienz mit reduzierter (HFrEF; EF ≤ 40 %), milder (HFmrEF; EF 40–50 %) und erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF; EF ≥ 50 %) [1, 2]. Diese Einteilung ist etabliert, erlaubt jedoch keine Rückschlüsse auf die Ätiologie. So kann eine HFrEF sowohl dilatativ als auch ischämisch bedingt sein, während bei HFpEF häufig hypertrophe oder restriktive Kardiomyopathien vorliegen. Zudem wird zwischen akuter und chronischer HI unterschieden, da sich hieraus unterschiedliche Behandlungsstrategien ergeben.
Die Prävalenz der Herzinsuffizienz nimmt weltweit kontinuierlich zu. In den Vereinigten Staaten sind derzeit etwa 5,7 Mio. Menschen betroffen. Prognostische Modelle gehen davon aus, dass diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf über 8 Mio. ansteigen wird, was einem Zuwachs von 46 % entspricht [2]. Trotz erheblicher Fortschritte in der medikamentösen Therapie bleibt die HI eine der führenden Ursachen kardiovaskulärer Morbidität und Mortalität [2, 3]. Trotzdem stagniert momentan die Zahl der Implantationen von linksventrikulären Unterstützungssystemen (LVAD) – nach einem deutlichen Anstieg in den frühen 2000er- und 2010er-Jahren –, obwohl kontinuierliche Verbesserungen in Technik, perioperativem Management und Langzeitergebnissen zu verzeichnen sind. Dieses Phänomen unterstreicht bestehende Herausforderungen in der frühzeitigen Diagnostik, der individualisierten Therapieentscheidung sowie in der rechtzeitigen Zuweisung geeigneter Patient:innen an spezialisierte Zentren [4].
Die Herzinsuffizienz verursacht erhebliche gesundheitsökonomische Kosten
Die komplexe Pathophysiologie, die klinische Heterogenität sowie multiple Komorbiditäten erschweren standardisierte Versorgungspfade. Zudem verursacht die HI erhebliche gesundheitsökonomische Kosten, die vor allem durch Hospitalisierungen, Dauermedikation und Arbeitsunfähigkeit bedingt sind [5].
Ein interdisziplinärer Behandlungsansatz ist entscheidend, der kardiologische, herzchirurgische, intensivmedizinische, pflegerische und psychosoziale Expertise integriert. Ziel ist eine evidenzbasierte, patientenzentrierte Versorgung zur Reduktion von Mortalität und Rehospitalisierungen sowie zur Verbesserung von Lebensqualität und funktioneller Kapazität.
Geschichte der LVAD-Entwicklung
Die erste klinische Anwendung eines linksventrikulären Unterstützungssystems erfolgte 1963 durch Liotta und Crawford. Kurz darauf setzte DeBakey erfolgreich ein parakorporales pneumatisches LVAD bei postoperativer LV-Insuffizienz ein. 1969 implantierte Cooley erstmals ein von DeBakey entwickeltes Total Artificial Heart (TAH) im Rahmen eines Bridge-to-Transplant-Konzepts [6, 7].
Mit der Einführung von Cyclosporin und dem Erfolg der Herztransplantation rückte die mechanische Kreislaufunterstützung zunächst in den Hintergrund, gewann jedoch mit zunehmendem Organmangel wieder an Bedeutung [8, 9].
Die ersten pulsatilen VAD-Systeme der 1. Generation wurden vorwiegend als Bridge-to-Transplant oder Bridge-to-Recovery eingesetzt. Den Durchbruch brachte die 2. Generation mit intrakorporalen kontinuierlichen Flusspumpen, die Überleben, Lebensqualität und funktionelle Kapazität deutlich verbesserten [10, 11].
Aktuelle Systeme der 3. Generation, wie das HeartMate III, nutzen vollständig magnetisch gelagerte Rotationspumpen, die Bluttrauma und thromboembolische Komplikationen weiter reduzieren [12].
LVAD als Therapie der chronischen fortgeschrittenen Herzinsuffizienz
Indikationen und Patientenselektion
Nach den Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC) aus dem Jahr 2021 gelten Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz (Klasse III–IV gemäß New York Heart Association [NYHA]), die trotz leitliniengerechter Therapie – einschließlich ACE(Angiotensin Converting Enzyme)-Hemmern, Betablockern, Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten und SGLT2-Inhibitoren – persistierende Symptome aufweisen, als geeignete LVAD-Kandidaten. Typischerweise liegt eine stark reduzierte linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF < 25 %) vor [1]. Die Indikationsstellung soll auf einer umfassenden hämodynamischen Beurteilung (Herzzeitvolumen, pulmonal-arterieller Druck) sowie dem Ausschluss relevanter Kontraindikationen basieren.
Gemäß der Klassifikation des American College of Cardiology (ACC) und der American Heart Association (AHA) entspricht die LVAD-Therapie dem Management im Stadium D: Patienten mit therapierefraktärer Herzinsuffizienz, signifikanten Einschränkungen der Alltagsaktivitäten sowie rezidivierenden Hospitalisierungen trotz optimaler medikamentöser Behandlung [1, 10]. Die Entscheidungsfindung sollte in einem multidisziplinären Heart-Team erfolgen, bestehend aus Kardiolog:innen, Herzchirurg:innen, Pflegefachpersonen und ggf. weiteren Fachdisziplinen [13].
Nach der Leitlinie der European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) aus dem Jahr 2019 ist der Ausschluss reversibler Ursachen vor der Implantation eines langfristigen mechanischen Kreislaufunterstützungssystems („long-term mechanical circulatory support“, LT-MCS) essenziell [14]. Eine Klasse-IIa-Empfehlung gilt für Patienten in NYHA IIIB–IV mit einer LVEF ≤ 25 % bei Vorliegen mindestens eines der folgenden Kriterien: INTERMACS-Profile (Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) 2–4, Inotropenabhängigkeit, progrediente Multiorgandysfunktion, VO2peak < 12 ml/kg/min oder Abhängigkeit von temporärer MCS. Eine Klasse-IIb-Empfehlung wird bei Patienten mit erhöhtem pulmonalvaskulärem Widerstand, eingeschränkter Nierenfunktion, onkologischer Anamnese oder Suchtvorgeschichte ausgesprochen.
Besonderes Augenmerk sollte auf Patient:innen mit ≥ 2 Hospitalisierungen innerhalb von 12 Monaten, symptomatischer Hypotonie unter leitliniengerechte medikamentöse Therapie (GDMT), Inotropenabhängigkeit, Hochdosis-Diuretikatherapie oder rezidivierenden ventrikulären Arrhythmien gelegt werden [14].
Für diese Patientengruppe sind eskalierende Therapiestrategien zu prüfen, darunter die LT-MCS, die Herztransplantation (HT) oder – bei Ausschluss kurativer Optionen – palliative Interventionen. Letztere umfassen beispielsweise Ultrafiltration, intermittierende Inotropikagaben oder Peritonealdialyse zur Kontrolle von Volumenüberlastung sowie Maßnahmen der terminalen palliativen Versorgung.
Zur standardisierten Einordnung von Patienten, die für die Implantation eines LT-MCS-Systems in Frage kommen, wurden die INTERMACS-Profile etabliert. Diese differenzieren den klinischen Status anhand hämodynamischer Stabilität, Symptomschwere und weiterer patientenindividueller Merkmale. Die Profile reichen von akuter Dekompensation mit kardiogenem Schock (Profil 1) bis hin zu stabilen Patienten mit fortgeschrittener Symptomatik (Profil 7) und dienen als Entscheidungsgrundlage hinsichtlich der Dringlichkeit und Art („short-term“ vs. „long-term“) einer mechanischen Unterstützung. Eine Langzeitunterstützung kann ab INTERMACS Level 2 angedacht werden, Patient:innen im kardiogenen Schock sollten zunächst als Bridge-to-Decision (Neurologie, Endorganfunktion, myokardiales Recovery) mit einem Kurzzeitunterstützungssystem wie der Impella oder dem venoarteriellen „extracorporeal life support“ (VA-ECLS) stabilisiert werden [1].
Vor einer geplanten LVAD-Implantation ist eine umfassende präoperative Evaluation obligat; irreversible Endorganschäden oder andere lebenszeitverkürzende Faktoren stellen absolute Kontraindikationen dar. Die Diagnostik umfasst Echokardiographie, invasive hämodynamische Messungen und bildgebende Verfahren zur Beurteilung der kardialen Struktur und Funktion.
Adipositas und höheres Alter (≥ 70 Jahre) gelten – im Gegensatz zur Herztransplantation – nur in ausgeprägten Fällen als relative Kontraindikationen und sind individuell zu bewerten [15].
Aufgrund des erhöhten Risikos für hämorrhagische und thromboembolische Komplikationen ist eine detaillierte hämatologische Abklärung empfehlenswert. Zu den häufigsten Störungen zählen durch LVAD induzierte Thrombozytenfunktionsdefekte sowie eine verminderte Aktivität des Von-Willebrand-Faktors. Weitere relevante Risikofaktoren, wie Thrombozytopenie, Eisenmangelzustände, heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT) sowie prothrombotische Diathesen, sollten vor dem Eingriff identifiziert und, sofern möglich, präoperativ optimiert werden [10].
Besondere Aufmerksamkeit gilt der rechtsventrikulären (RV) Funktion, da ein postoperatives RV-Versagen nach LVAD-Implantation eine schwerwiegende Komplikation mit hoher Morbidität darstellt. Gegebenenfalls ist daher ein Konzeptwechsel von einer alleinigen LVAD-Therapie hin zu temporärer RV-Unterstützung oder biventrikulärer Unterstützung erforderlich. Zudem sollten relevante Klappenerkrankungen – insbesondere Aortenklappeninsuffizienzen – präoperativ erkannt und ggf. chirurgisch korrigiert werden, da sie sich unter kontinuierlicher Flussunterstützung verschlechtern können. [14].
Nicht zuletzt wird auch der psychosoziale Background der potenziellen Patient:innen durch geschultes Fachpersonal erfasst und bewertet. Fehlende Unterstützung, Substanzabusus oder Incompliance stellen wesentliche Risikofaktoren bzgl. des Outcomes der LVAD-Therapie dar. Absolute Kontraindikation wären psychiatrische Erkrankungen oder schwere kognitive Beeinträchtigungen, die den Umgang mit dem System unmöglich machen [10].
Zukünftig könnten fortschrittliche Risikostratifizierungsmodelle sowie die Integration von Parametern zur Lebensqualität und maschinellem Lernen die Patientenselektion weiter verbessern [15]. Die Identifikation jener Patienten, die den größten klinischen Nutzen bei gleichzeitig geringem Komplikationsrisiko erwarten lassen, bleibt entscheidend für den nachhaltigen Erfolg der LVAD-Therapie.
Implantationsstrategien
Patienten, die auf der Warteliste für eine Herztransplantation (HTX) stehen, bei denen jedoch vor der Organverfügbarkeit eine klinische Dekompensation zu erwarten ist, oder die derzeit modifizierbare Kontraindikationen gegen eine Transplantation aufweisen, können im Rahmen einer Bridge-to-Transplantation (BTT) oder Bridge-to-Candidacy (BTC) eine LVAD-Therapie erhalten. Ein klassisches Beispiel stellt die fixierte pulmonale Hypertonie dar, die eine absolute Kontraindikation zur HTX darstellt, jedoch unter LVAD-Unterstützung potenziell reversibel ist, wodurch die Transplantabilität wiederhergestellt werden kann. Bei potenziell reversiblen Ursachen der Herzinsuffizienz – wie Myokarditis oder peripartaler Kardiomyopathie – ist der Einsatz eines LVAD im Sinne einer Bridge-to-Recovery (BTR) indiziert. Für Patienten, die keine HTX-Kandidaten sind, aber von einer dauerhaften mechanischen Kreislaufunterstützung profitieren könnten, stellt die Destinationstherapie (DT) eine etablierte Versorgungsoption dar. Grundvoraussetzung hierfür sind eine adäquate Lebensqualität sowie eine nachgewiesene Adhärenz im Langzeitverlauf [1, 14].
Implantationstechniken
Eine LVAD-Implantation erfolgt in den meisten Zentren routinemäßig über eine mediane Sternotomie und mit vollem Herz-Lungen-Maschinen(HLM)-Support. Allerdings haben sich in den letzten Jahren, dem generellen Trend in der Herzchirurgie hin zu minimal-invasiven Techniken folgend, auch Optionen für LVAD-Implantationen ohne mediane Sternotomie und sogar ohne HLM entwickelt ([16, 17]; Abb. 1).
Abhängig von der Patientenanatomie und möglichen Eingriffen (z. B. Klappenoperationen) bestehen verschiedene Alternativen zur medianen Sternotomie. Standardzugang ist eine linkslaterale Minithorakotomie im 4. oder 5. Interkostalraum zum linksventrikulären Apex. Unter Kontrolle mittels transösophagealer Echokardiographie (TEE) wird der Nahtring so positioniert, dass die Inflowkanüle parallel zum interventrikulären Septum verläuft; die Nahttechnik variiert je nach Zentrum.
Der Outflow-Graft wird üblicherweise an die Aorta ascendens anastomosiert, die über eine obere Hemisternotomie oder rechtsanteriore Thorakotomie exponiert werden kann. Bei verkalkter Aorta ascendens kann auf die linke A. subclavia oder die Aorta descendens ausgewichen werden.
Neben den offensichtlichen kosmetischen Aspekten haben minimal-invasive Implantationstechniken den Vorteil, dass sie zu weniger intra- und postoperativen Blutungen und niedrigerem postoperativem Katecholaminaufwand führen [17]. Weiters wird eine Präservation der RV-Funktion und geringere intrathorakale Narbenbildung postuliert, was ggf. eine Transplantation im weiteren Verlauf erleichtern könnte.
Die meisten LVAD-Implantationen werden auch heute noch unter voller HLM-Unterstützung durchgeführt, aber die chirurgische Technik hat sich auch insofern weiterentwickelt, als eine Implantation an der venoarteriellen extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO) oder sogar vollständig off-pump durchgeführt werden. Gerade bei Patient:innen, die präoperativ bereits eine ECMO laufen haben, ist es meist vorteilhaft, diese für die LVAD-Implantation nicht auf eine HLM zu switchen.
Die Driveline der LVAD-Systeme ist nach wie vor eine der Achillesfersen der Systeme. Typischerweise wird sie subkutan durch die vordere Rektusscheide getunnelt und tritt etwa 2 cm unterhalb des Rippenbogens aus der Haut aus. Eine korrekte Platzierung (silikonbeschichteter Teil im Hautbereich, Velouranteil subkutan) verhindert mechanische Defekte und senkt das Infektionsrisiko. Techniken wie der Doppeltunnel- oder der rektusschonende Zugang wurden zur Infektionsvermeidung entwickelt.
Klinische Ergebnisse
Überleben
Die Überlebensraten von Patienten mit LVAD haben sich durch technologische Fortschritte, insbesondere mit dem HeartMate 3 (HM3), deutlich verbessert. Mittlerweile sind die 2‑Jahres-Überlebensraten sogar mit denen der Transplantation zu vergleichen, bei den unter 50-Jährigen auch die 5‑Jahres-Daten. In der MOMENTUM-3-Studie lag das 2‑Jahres-Überleben ohne schwere Schlaganfälle oder Reoperationen bei 77,9 % (HM3) vs. 56,4 % (HeartMate II, HMII; Abb. 2).
Die 5‑Jahres-Daten der MOMENTUM-3-Studie zeigen, dass HM3 dem HMII weiterhin überlegen ist, insbesondere bei hämokompatibilitätsbezogenen Komplikationen, und eine mittlere Überlebenszeit von über 5 Jahren bei nicht transplantationsfähigen Patienten erreicht [12].
Eine der wichtigsten Studien im LVAD-Sektor der letzten Jahre ist die Aries-Studie, die zeigte, dass HM3-Patient:innen mit alleiniger Vitamin-K-Antagonisten-Therapie ein gleiches Thromboserisiko, aber 38 % weniger Blutungen aufwiesen als unter Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmern [18].
Lebensqualität
LVAD verbessern die gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL), insbesondere bei Patienten mit terminaler Herzinsuffizienz, die nicht für eine Transplantation in Frage kommen [19, 20]. Trotz anfänglicher psychischer Belastung in der Adaptationsphase zeigen viele Patienten eine gute psychosoziale Anpassung. Studien betonen die Einbeziehung von Patienten- und Angehörigenperspektiven zur umfassenden Bewertung der Lebensqualität [21, 22].
Obwohl sexuelle Dysfunktion und psychische Belastungen persistieren können, berichten viele Patienten nach LVAD-Implantation über weniger HF-Symptome, gesteigerte Alltagsaktivität und soziale Teilhabe. Fragebogendaten (z. B. Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire [KCCQ]) belegen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem präoperativen Zustand (z. B. NYHA IV, KCCQ ∅ 29 Punkte) und das auch stabil über den Unterstützungszeitraum hinweg [23, 24].
Funktioneller Status
Innerhalb von 6 Monaten nach LVAD-Implantation verbessert sich bei den meisten Patienten die NYHA-Klasse von IV auf I–II. Begleitende physiotherapeutische Programme erhöhen die körperliche Leistungsfähigkeit und funktionelle Selbstständigkeit signifikant. Studien zeigen, dass individualisierte Trainingsprogramme (z. B. VO2max-Optimierung) zur langfristigen Rehabilitationsverbesserung beitragen [25].
Komplikationen
Die häufigsten Komplikationen nach LVAD-Implantation sind:
-
Driveline-Infektion (42 %)
-
Anämie mit Transfusionsbedarf (32 %)
-
Sepsis/Bakteriämie (24 %)
-
Gastrointestinale (GI) Blutungen (22 %)
-
Rechtsherzversagen (15–40 %)
-
Zerebrovaskuläre Ereignisse (CVA) (18 %)
-
(Pumpenthrombose – seit dem HM-System eigentlich nicht mehr vorhanden)
Insbesondere Sepsis, zerebrovaskuläre Ereignisse (CVA) und Rechtsherzversagen zeigten sich als signifikante Prädiktoren für die Mortalität [26].
Kurzfristige Herzunterstützungssysteme im Management des kardiogenen Schocks
Der kardiogene Schock bleibt trotz moderner Therapie ein lebensbedrohliches Syndrom mit hoher Mortalität, insbesondere nach Myokardinfarkt (40–50 %) [27]. Die 2022 aktualisierte Klassifikation der Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (Stadien A–E) ermöglicht eine standardisierte Risikostratifizierung und dynamische Verlaufsbeurteilung; höhere Stadien korrelieren mit erhöhter Sterblichkeit. Ein strukturiertes Management mit frühzeitiger Diagnostik, multidisziplinärem Shock-Team und rechtzeitigem Einsatz mechanischer Kreislaufunterstützung ab SCAI C ist entscheidend [28].
Zu den etablierten MCS-Systemen zählen Impella (CP, 5.5) und VA-ECLS. Während VA-ECLS rasch hämodynamische und respiratorische Unterstützung bietet, erhöht sie die LV-Nachlast; Impella hingegen ermöglicht aktives LV-Unloading. In der DanGer-Shock-Studie (2024) reduzierte die frühe Impella-CP-Implantation bei einem mit einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI) assoziierten Schock (SCAI C/D) die 6‑Monats-Mortalität signifikant (45,8 % vs. 58,5 %; HR 0,74; p = 0,04), jedoch mit höherer Komplikationsrate [29].
Registerdaten zeigen Vorteile der Impella bei isoliertem LV-Versagen, während VA-ECLS bei biventrikulärer Dysfunktion oder respiratorischem Versagen indiziert bleibt. Kombinationstherapien („ECMELLA/ECPELLA“) verbessern Hämodynamik und LV-Entlastung, gehen jedoch mit einem erhöhten Komplikationsrisiko einher [30].
Neue Entwicklungen im LVAD-Sektor – weg vom Monopol
Seit dem Marktrückzug der HeartWare HVAD-Pumpe (Medtronic, USA) im Jahr 2021 aufgrund erhöhter thromboembolischer Komplikationen ist das Abbott HeartMate 3 derzeit das einzige zugelassene Langzeit-LVAD in Europa. Mehrere neue Systeme befinden sich jedoch in Entwicklung oder klinischer Erprobung in den USA, Europa und Australien. Einige, wie das Corheart 6 LVAS und das BrioVAD, basieren auf ähnlicher Technologie wie das HM3, sind jedoch kompakter und benutzerfreundlicher. Andere verfolgen innovative Ansätze, etwa das CorWave-LVAD mit wellenförmigem Membranpumpmechanismus zur Reduktion von Shear-Stress und mit pulsatilem Modus. Fortschritte gibt es auch bei vollständig implantierbaren Systemen mit transkutaner Energieübertragung, wie dem FlowMaker (FineHeart). Welche dieser Entwicklungen eine CE-Zulassung erhalten und klinisch etabliert werden, bleibt abzuwarten.
Fazit für die Praxis
-
Die moderne Therapie mittels linksventrikulärem Unterstützungssystem (LVAD) stellt eine etablierte Option in der Behandlung der fortgeschrittenen Herzinsuffizienz dar, mit Überlebensraten die mittlerweile vergleichbar mit denen der Herztransplantation sind.
-
Die stetige technische Weiterentwicklung hat zu immer besseren Langzeitüberlebensraten und geringer werdenden Komplikationsraten – vor allem der Herzfrequenzvariabilität (HRAE) – geführt.
-
Zukünftige Systeme werden einen noch größeren Fokus auf die Lebensqualität legen, durch z. B. Driveline-freie Systeme, kleinere externe Komponenten, Inkorporierung von künstlicher Intelligenz (KI) bei „smart pumps“ und noch langlebigere Produkte.
