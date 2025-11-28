Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
psychopraxis. neuropraxis

Neuroonkologie Temsirolimus zeigt positive Resultate bei Glioblastom

  • 01.12.2025
  • Aktuell
Erschienen in:
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 6/2025
Vorheriger Artikel Neue Medikamente und Versorgungspfade
Nächster Artikel Leuchtturmprojekt für frauenspezifische Suchtbehandlung und integrierte Versorgung in Wien
Titel
Neuroonkologie
Temsirolimus zeigt positive Resultate bei Glioblastom
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 6/2025
Print ISSN: 2197-9707
Elektronische ISSN: 2197-9715
DOI
https://doi.org/10.1007/s00739-025-01132-5

Weitere Artikel der Ausgabe 6/2025

Hypomagnesiämie induziertes cerebelläres Syndrom (HICS)

  • Neurologie

Leuchtturmprojekt für frauenspezifische Suchtbehandlung und integrierte Versorgung in Wien

  • Aktuell

Neue Medikamente und Versorgungspfade

  • Aktuell

PET-Imaging bei Demenzerkrankungen

  • Open Access
  • Neurologie

Herausgeberbrief

  • Herausgeberbrief

ICD-Diagnosen als Psychotherapieindikation in Österreich

  • Open Access
  • Psychiatrie