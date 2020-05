Telemedizin als effizientes Werkzeug in der Konsultation von Menschen mit Alkoholabhängigkeit

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Zusammenfassung

Zur Sicherstellung der Kontinuität der Versorgung suchtkranker Patienten zwischen dem ambulanten und stationären Sektor wurde ein Pilotprojekt der Telemedizin entwickelt und etabliert – die „virtuelle Ambulanz“. Dieses Pilotprojekt schafft erste Prozesse und Strukturen für eine sektorenübergreifende Behandlung und erleichtert Menschen mit Alkoholkrankheit einen niederschwelligen Zugang zu Behandlung. Angesichts der Herausforderungen der Gesundheitsversorgung in Österreich, könnten derartige Pilotprojekte zukünftig auf andere Krankheitsbilder ausgedehnt und in einem nächsten Schritt in die Regelversorgung integriert werden.