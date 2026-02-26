Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Schweizer Gastroenterologie

„Targeted therapies“ für die eosinophile Ösophagitis

  • 25.02.2026
  • Originalien
Verfasst von
Prof. Dr. med. Luc Biedermann
Erschienen in
Schweizer Gastroenterologie

Zusammenfassung

Die eosinophile Ösophagitis (EoE) hat sich von der vermeintlichen „orphan disease“ zu einer häufigen chronischen Erkrankung entwickelt. Jede Therapie möchte gezielt die immunvermittelte Inflammation behandeln, um eine Kontrolle von Symptomen zu erwirken und Komplikationen wie Bolusimpaktationen sowie ein fibrostenotisches Remodeling zu verhindern. Als „targeted therapies“ lassen sich in der EoE insbesondere folgende drei Behandlungskonzepte fassen: (1) galenisch optimierte, lokal wirksame topische Steroide, (2) kausale Trigger-Elimination durch strukturierte Eliminationsdiäten und (3) zielgerichtete Biologika wie Dupilumab. Der Artikel ordnet diese Optionen hinsichtlich Effektivität, Sicherheit, praktischer Umsetzung und Patientenselektion ein und gibt einen kurzen Ausblick auf zukünftige Therapieansätze und Fragestellungen. Entscheidend ist eine patienten- und phänotypzentrierte Auswahl (Präferenz? Machbarkeit? Motivation? Adhärenz? Inflammatorisch vs. fibrostenotisch? Komorbiditäten?), da „one size fits all“ in der EoE kaum zielführend sein kann.
Titel
„Targeted therapies“ für die eosinophile Ösophagitis
Verfasst von
Prof. Dr. med. Luc Biedermann
Publikationsdatum
25.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schweizer Gastroenterologie
Print ISSN: 2662-7140
Elektronische ISSN: 2662-7159
DOI
https://doi.org/10.1007/s43472-026-00187-y
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.