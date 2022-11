Tageskliniken zentral und/oder disloziert. Ein Standardelement der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung

In der Umsetzung der Errichtung von Tageskliniken sollten hinsichtlich der Standortfrage die Versorgungsgrundsätze des ÖSG Berücksichtigung finden. Hier ist insbesondere die regionalisierte und wohnortnahe Versorgung und die Integration in die Gemeinde hervorzuheben [].

Neben den oben ausgeführten Rahmenbedingungen innerhalb der tagesklinischen Einrichtung, deren konkrete Ausgestaltung insgesamt die Grundsätze von Transdisziplinarität sowie Partizipation widerspiegeln sollen, empfiehlt die ÖGKJP ein zentrales Augenmerk auf die Vernetzung mit anderen Versorgungsbereichen, sowie auf die Nutzung oder gegebenfalls Bildung regionaler sozialpsychiatrischer Netzwerke, unter Einbeziehung aller wesentlichen Anbieterstrukturen (inkl. Sozial- und Behindertenbereich, Kinder- und Jugendhilfe, Schulsystem, Arbeitsintegration, extramurale Anbieter, Beratungsstellen, Jugendzentren, Freizeiteinrichtungen, …) zu legen.

Die Tagesklinik sollte an allen fünf Werktagen der Woche in entsprechendem Ausmaß geöffnet haben, um innerhalb des Angebotes Verlässlichkeit und Kontinuität zu gewährleistet. Außerhalb der Öffnungszeiten der Tagesklinik bedarf es im Akutfall einer klaren Zuständigkeit durch die versorgende stationäre KJP. In einem weiteren Schritt könnten wie von Keilen [] empfohlen, in den dezentralen Tageskliniken wechselnde Bereitschaftsdienste für Nachtstunden und Wochenenden mit einer geringen Krisenbettenanzahl angedacht werden.

Für die organisatorische Abstimmung hinsichtlich patienten:innenbezogener Angebote mit teambezogenen Elementen braucht es eine Ausarbeitung konkreter Wochenpläne. Diese sollen einerseits eine klare zeitliche Struktur zur Orientierung für Patient:innen und Personal zur Verfügung stellen. Andererseits sollten sie genug Spielraum für milieutherapeutische Prozesse offenhalten, sowie eine individuell angepasste und an Leitlinien orientierte Behandlungsplanung für die einzelnen Patient:innen ermöglichen. Zeitfenster für notwendige Vernetzungstätigkeit müssen mitberücksichtigt werden.

In der konkreten Ausgestaltung tagesklinischer Einrichtungen sollten regionale Besonderheiten berücksichtigt und Kooperation mit räumlich nahen Einrichtungen, wie Schulen und Freizeiteinrichtungen in unmittelbarer Nähe gesucht werden, um die Integration zwischen tagesklinischem Setting und sozialem Umfeld zu fördern [].

Neben Tageskliniken mit einem allgemeinen Versorgungsanspruch können je nach regionalem Bedarf und Möglichkeit tagesklinische Gruppen mit spezifischen Konzepten und Spezialaufträgen entwickelt werden. Beispiele hierfür sind Tagekliniken für Transitionspsychiatrie (welche in Österreich noch deutliche Defizite aufzeigt) [], Kleinkindertageskliniken (zur Entwicklungsförderung) und kooperative Tagesklinik (die in engem Schulterschluss mit der Stammschule und der Heilstättenschule operiert) wie derzeit zum Beispiel beide am Standort Hinterbrühl/NÖ umgesetzt werden, oder eine Eltern-Kind-Tagesklinik (wie sie bereits in Deutschland etabliert) []. Weiters könnte es zu einer Kombination bzw. engen Zusammenarbeit zwischen Tageskliniken und der Kinder- und Jugendhilfe kommen (wie bereits in der „Tagesklinik Extended Soulspace“ in Wien, PSD etabliert) [].