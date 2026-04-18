Symptomatische hypermobile Gefügestörung

Chronische Beschwerden der Halswirbelsäule (HWS) sind eine Herausforderung an die Diagnostik und die Therapie. Wir möchten in diesem Artikel das Augenmerk auf die Möglichkeit einer Belastung der stabilisierenden Subsysteme (Bänder) der HWS und ihre Folgen für die Entwicklung der Symptomatologie legen. Nach einem kurzen anatomischen Überblick über die betroffenen Strukturen, erinnern wir an diagnostische manualtherapeutische Griffanlagen und stellen im Anschluss die „Prolotherapie“ (Proliferationstherapie) als mögliche Therapieoption vor.