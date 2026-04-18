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Schmerz Nachrichten

Symptomatische hypermobile Gefügestörung

Manuelle Diagnoseverfahren und therapeutische Optionen mittels „Prolotherapie“

  • 17.04.2026
  • Originalien
Verfasst von
Norbert Dehoust
Erschienen in
Schmerz Nachrichten

Zusammenfassung

Chronische Beschwerden der Halswirbelsäule (HWS) sind eine Herausforderung an die Diagnostik und die Therapie. Wir möchten in diesem Artikel das Augenmerk auf die Möglichkeit einer Belastung der stabilisierenden Subsysteme (Bänder) der HWS und ihre Folgen für die Entwicklung der Symptomatologie legen. Nach einem kurzen anatomischen Überblick über die betroffenen Strukturen, erinnern wir an diagnostische manualtherapeutische Griffanlagen und stellen im Anschluss die „Prolotherapie“ (Proliferationstherapie) als mögliche Therapieoption vor.
Titel
Symptomatische hypermobile Gefügestörung
Manuelle Diagnoseverfahren und therapeutische Optionen mittels „Prolotherapie“
Verfasst von
Norbert Dehoust
Publikationsdatum
17.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-026-00282-1
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