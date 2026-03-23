Keine erhöhte Suizidsterblichkeit bei Krebspatient:innen in Palliativversorgung

Eine Studie der Medizinischen Universität Wien zeigt, dass Krebspatient:innen in spezialisierter Palliativversorgung keine höhere Suizidsterblichkeit aufweisen als eine onkologische Vergleichsgruppe. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass eine interdisziplinäre palliativmedizinische Betreuung bei psychosozialen und existenziellen Belastungen eine wichtige Rolle spielt.