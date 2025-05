Subdisziplinen in der Pädiatrie in Deutschland: Eine aktuelle Bestandsaufnahme

Um detaillierte Informationen diesbezüglich zu erlangen, führten wir eine Querschnittstudie an allen deutschen Kinderkliniken ( n = 340; mit einer Rücklaufquote von 146 (42,9 %)) mittels elektronischer Umfrage durch, die die Anzahl der Subspezialisierungen der Kinder- und Jugendmedizin (Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnung) sowie die Verteilung nach Position (Chefarzt/Chefärztin, Oberarzt/Oberärztin, Facharzt/Fachärztin) und Geschlecht beschreibt. Zudem erfolgte eine zweite Datenanalyse (Daten auswertbar von 303 von 314 (96,5 %) Kinderkliniken) basierend auf den Websites der Kliniken und anderen öffentlich zugänglichen Quellen (Werte in Klammern).

Ergebnisse

Neonatologie, Intensivmedizin und Neuropädiatrie waren die mit Abstand am häufigsten vertretenen Subspezialisierungen, während Immunologie und Hämostaseologie am seltensten verfügbar waren. Nach unseren Zahlen stehen pro 100.000 Einwohner unter 18 Jahren in Deutschland 4,0 (6,4) Neonatolog*innen, 1,5 (2,6) Intensivmediziner*innen, 1,3 (2,0) Neuropädiater*innen und 1,1 (2,6) Kinderkardiolog*innen zur Verfügung, aber nur 0,2 (0,6) Kindernephrolog*innen, 0,1 (0,2) Immunolog*innen und 0,1 (0,2) Hämostaseolog*innen. Bei der Geschlechterverteilung zeigte sich, dass der Frauenanteil mit Schwerpunkt- und/oder Zusatzbezeichnung mit steigender Hierarchiestufe deutlich abnahm.