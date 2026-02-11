Paracelsus Medizinische Privatuniversität Studie „Smart.Baby“ veröffentlicht 01.02.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Pädiatrie & Pädologie | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Herzgesundheit gefährdet Nächster Artikel Cochrane Review: Kuscheln direkt nach der Geburt hilft Metadaten Titel Paracelsus Medizinische Privatuniversität Studie „Smart.Baby“ veröffentlicht Publikationsdatum 01.02.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Pädiatrie & Pädologie / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 0030-9338 Elektronische ISSN: 1613-7558 DOI https://doi.org/10.1007/s00608-025-01354-1