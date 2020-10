Zurück zum Zitat McManus I, Keeling A, Paice E. Stress, burnout and doctors’ attitudes to work are determined by personality and learning style: a twelve year longitudinal study of UK medical graduates. BMC Med. 2004;2:29. https://​doi.​org/​10.​1186/​1741-7015-2-29. CrossRefPubMedPubMedCentral