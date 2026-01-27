Zum Inhalt

Urologie in der Praxis

Stressinkontinenz der Frau: Diagnostik und Therapie – wo stehen wir heute?

  26.01.2026
  • Extended Abstract
Verfasst von
Dr. med. Fabian Obrecht
Erschienen in
Urologie in der Praxis

Auszug

Die Stressinkontinenz (SI), oder auch Belastungsinkontinenz genannt, ist die häufigste Form der Harninkontinenz bei Frauen. Sie ist definiert als unwillkürlichen Urinverlust bei Anstrengung oder körperlicher Belastung wie Husten, Niesen oder Lachen [1]. Im Vergleich hierzu ist die Dranginkontinenz gekennzeichnet durch unwillkürlichen Urinverlust in Zusammenhang mit einem starken Harndrang, der nicht kontrolliert werden kann. Kommen beide Inkontinenzformen gleichzeitig vor, so spricht man von einer Mischinkontinenz (MI). Da sich die Behandlungsstrategien beider Inkontinenzformen unterscheiden, ist eine Differenzierung durch adäquate Anamnese und Diagnostik von grosser Bedeutung.
Dr. med. Fabian Obrecht
26.01.2026
DOI
https://doi.org/10.1007/s41973-026-00324-9
