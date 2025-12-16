 Zum Inhalt

Entgleister Stoffwechsel

Anti-Aging beginnt an der Intima

Im Mittelpunkt steht ein komplexes, aber relevantes Zusammenspiel: Der entgleiste Stoffwechsel – allen voran Diabetes mellitus als Paradebeispiel einer Metabolismusstörung – ist nicht nur eine Erkrankung des Hormonhaushaltes. Er ist ein zentraler Treiber von Gefäßschäden und die Basis für viele Folgeerkrankungen. Dabei rückt auch die Gerinnung zunehmend ins Zentrum der Betrachtung, denn sie ist maßgeblich an der Entstehung von vaskulären Komplikationen beteiligt.

Während der Begriff „Anti-Aging“ längst in der Öffentlichkeit angekommen ist, wird häufig übersehen, dass wir nicht nur äußerlich altern. Viel wichtiger – weil grundlegender für unsere Gesundheit und Lebensqualität – ist das Altern im Inneren unserer Gefäße. Diese „unsichtbare Alterung“ setzt den Ton für die Versorgung aller Organe und Gewebe, denn sie bestimmen, wie gut Sauerstoff, Nährstoffe und Immunzellen an die Zielregionen gelangen.

Warum verbindet diese Seite Metabolismus, Gerinnung und Gefäßschutz? Weil das Endothel die Drehscheibe ist: Metabolische Entgleisung fördert Mikro- wie Makroangiopathien und kippt parallel die Hämostase in Richtung Hyperkoagulabilität. Das erhöht arterielle Ereignisse und VTE-Risiken, besonders bei Adipositas und Metabolischem Syndrom. Prävention und Therapie müssen deshalb Glukosekontrolle, Gewichtsmanagement, Endothelfunktion und Thromboserisiko zusammen denken.

Um diesen therapeutischen Herausforderungen zu begegnen, bündeln wir auf dieser Seite die aktuelle Evidenz. Sie finden hier den wissenschaftlichen Bogen gespannt: vom Konsensuspapier der Österreichischen Adipositasgesellschaft über die Dyslipidämie-Guidelines 2025 bis hin zur kritischen Einordnung der ESC-Guidelines zum Vorhofflimmern im Ein-Jahres-Rückblick. Schauen Sie sich das an!

Gefäßgesundheit: Warum frühe Vorsorge Leben rettet

Gefäßerkrankungen entstehen oft lautlos und werden meist erst erkannt, wenn es bereits zu spät ist. Darauf machen die Gefäßchirurgen Prim. Dr. Afshin Assadian und Dr. Miriam Kliewer vom Gefäßforum Österreich im Podcast aufmerksam. Sie betonen, dass nicht nur ältere Menschen betroffen sind: Arterienverkalkung, Aneurysmen oder venöse Probleme entwickeln sich über Jahre und bleiben lange symptomlos.

Fortbildungen zum Thema

DFP-Webcast: "LDL-C-Senkung: Effektiv, praxisnah und genderspezifische Aspekte"

Lipidmanagement spielt eine zentrale Rolle in der Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen, doch die Umsetzung aktueller Leitlinien stellt oft eine Herausforderung in der täglichen Praxis dar. Im Rahmen des DFP-Webcasts gibt Dr. Lars Stechemesser Einblicke in die Evidenz und klinische Bedeutung der LDL-C-Senkung. PD Dr. Gersina Rega-Kaun vermittelt praktische Ansätze und Strategien zur erfolgreichen Umsetzung der Leitlinien und Prof. Dr. Guy Friedrich erläutert den Einfluss genderspezifischer Aspekte auf Diagnostik und Therapie. Das DFP-e-Learning ist mit 2 DFP-Punkten approbiert.

DFP-Webcast: High Risk, No Fun: Grundlagen und Strategien des Lipidmanagements inkl. Fallbeispiele

Die direkte Verbindung von hohen LDL-Cholesterinspiegeln mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist bekannt, doch das Senken des LDL-C auf die leitlinienkonformen Zielwerte stellt oft eine große Herausforderung in der täglichen Praxis dar. Im Rahmen des DFP-Webcasts widmet sich Dr. Helmut Brath der Risikoeinschätzung sowie den Therapiemöglichkeiten zur rechtzeitigen und ausreichenden LDL-C-Kontrolle. Anschließend widmet sich Dr. Edita Pogran den Patientinnen und Patienten mit Komorbiditäten. Das DFP-e-Learning ist mit 2 DFP-Punkten approbiert.

DFP-Webcast: Neueste Aktuelle Leitlinien und Entwicklungen bei Vorhofflimmern - Update ESC 2024

Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung, doch die Umsetzung der aktuellen ESC-Guidelines stellt oft eine Herausforderung in der täglichen Praxis dar. Im Rahmen des DFP-Webcasts, führt Prof. Dr. Jan Steffel (Zürich) durch die wichtigsten Neuerungen und Empfehlungen der ESC-Guidelines. Univ.-Prof. Dr. Axel Bauer (Innsbruck) beleuchtet die kardiovaskulären Risiken und stellt innovative Technologien vor. PD Mag. Dr. Lukas Fiedler (Wr. Neustadt) bietet praktische Ansätze und Strategien zur erfolgreichen Umsetzung der Leitlinien im niedergelassenen Bereich. Das DFP-e-Learning ist mit 2 DFP-Punkten approbiert.

Ein Drama in drei Akten: Die biologische Tragödie unserer Aorta


Vom makellosen Endothel eines Kindes bis zum verkalkten „Stillstand“ im Alter: Unsere Gefäße führen einen lebenslangen, stillen Dialog mit der Zeit. Was als physiologisches Wunderwerk beginnt, wandelt sich durch chronische Entzündungsprozesse schleichend in ein starres Rohr.

Wir zeigen anhand eindrucksvoller Präparate von Prof. Dr. Oliver Peschel, wie aus der pulsierenden Elastizität eine tödliche Sprödigkeit wird. Verfolgen Sie die Geschichte einer Gefäßwand, die den Kampf gegen Hypertonie, Lipide und oxidativen Stress langsam verliert und zum Geburtsort von Gerinnsel wird.

20.11.2025 | Lipidstoffwechselstörungen | Online-Artikel

Die Zeitbombe fürs Herz: Diabetes und Dyslipidämie

Personen mit Diabetes mellitus haben häufig Komorbiditäten, die zusätzliche kardiovaskuläre Risikofaktoren darstellen. Hierzu zählen erhöhte LDL-Cholesterinwerte, bei denen eine lipidsenkende Therapie indiziert ist. Die CLEAR Outcome Studie zur kardiovaskulären Risikoreduktion einer Behandlung mit Bempedoinsäure liefert Subgruppenanalysen auch zu diesem Patientenkollektiv.

07.11.2025 | Adipositas

Der vermessene Mensch

Adipositas ist keine Randerscheinung mehr, sondern der gemeinsame Nenner zahlloser Erkrankungen. Mit dem Konsensuspapier der Österreichischen Adipositasgesellschaft (ÖAG) wird aus dem Thema ein interdisziplinäres Kernanliegen. Es markiert den Beginn eines Paradigmenwechsels.

17.11.2025 | Lipidstoffwechselstörungen | Online-Artikel

LDL-C bei Diabetes auf Zielkurs

Zum Interview: Das ESC-Update 2025 führt die neue Höchstrisikogruppe „extreme risk“ mit LDL-C von <40 mg/dl ein. Bei Statinunverträglichkeit bietet Bempedoinsäure – als Mono- oder in Kombination mit Ezetimib – ein evidenzbasiertes Therapieoption mit signifikantem kardiovaskulären Nutzen, bestätigt Prof. Dr. Peter Fasching.

21.11.2025 | ESC Congress | Online-Artikel

Gefahr fürs Herz oft verkannt

Kardiovaskuläre Erkrankungen sind als die häufigste Todesursache in Europa bekannt. Dennoch gelten viele Menschen aufgrund des unterschätzten Risikos als untertherapiert. Das Ziel einer Interimsanalyse der laufenden MILOS-Studie war es, die Übereinstimmung des von Behandelnden eingeschätzten Risikos mit dem in den ESC-Guidelines 2019 abzuleitenden Risiko zu untersuchen.

Der Schatten der Adipositas

"Adipositas ist eine chronische Erkrankung und erfordert eine kontinuierliche, lebenslange Therapie. „Iss halt weniger, mach eine Diät, dann geht das schon“ entbehrt jeglicher Evidenz. Menschen mit Adipositas sind stark stigmatisiert und deutlich seltener zum Arzt gehen." Priv.-Doz. Dr. Johanna Brix

17.11.2025 | Diabetes | Online-Artikel

Ein Patient, zwei Risiken: Was tun bei Diabetes und Antikoagulation?

Zur Kasuistik: Bei einem 76-jährigen, multimorbiden Patienten mit Vorhofflimmern und Diabetes mellitus Typ II führte die Umstellung auf ein DOAK-Therapieregime zu einem entscheidenden therapeutischen Vorteil. Durch den Fall führt Dr. Elke Boxhammer.

01.10.2025 | Diabetologie

Diabetes-Versorgung in Stufen

Die heimische Diabetes-Gesellschaft (ÖDG) wird mit Prof. Harald Sourij einen neuen Präsidenten bekommen. Im Interview erklärt er, was er sich von einer zweiten Versorgungsebene durch metabolische Expertinnen und Experten erhofft.

09.09.2025 | Ernährung

Das schlechteste Speisefett

Was fällt Ihnen beim Begriff „tierische Fette“ als Erstes ein? Butter? Schmalz? Die übergewichtigen Rauhaardackel Ihrer Nachbarin? Was es auch ist, es ist auf alle Fälle ungesund. Das wissen wir ja zum Glück spätestens, seit es Margarinewerbung gibt. Denn im Gegensatz zu Butter besteht Margarine ja aus pflanzlichen Fetten und ist demgemäß gesund, oder etwa nicht?

17.11.2025 | Lipidstoffwechselstörungen | Online-Artikel

Kombinieren ist der neue Standard in der Lipidtherapie

ESC-Update 2025: Neben Änderungen in der Risikostratifizierung steht nun nicht mehr das schrittweise Auftitrieren, sondern von Beginn an die Kombinationstherapie im Fokus – mit zahlreichen Vorteilen. Welche das sind, erläutert PD Dr. Walter Speidl.

Vorhofflimmern: Leitlinien ein Jahr danach

Vor rund einem Jahr sprachen wir mit Prof. Dr. Johann Auer über die damals aktualisierten ESC-Guidelines 2024 zum Vorhofflimmern. Nun ziehen wir Bilanz: Was hat sich seither getan und wo gibt es Fortschritte oder Lücken in deren Umsetzung.

01.06.2024 | Adipositas | DIABETESPFLEGE

Adipositas, Diabetes und ihre gemeinsamen Risikofaktoren

Viele falsche Vorurteile werden bei übergewichtigen Menschen zu leichtfertig und unreflektiert geäußert. Die Gründe für krankhaftes Übergewicht sind jedoch komplex und vielfältig. Das krankhafte Übergewicht — die Adipositas — ist eine chronische Erkrankung, die mittlerweile epidemiologische Ausmaße angenommen hat.

03.11.2025 | Vorhofflimmern

Vorhofflimmern: Betroffene müssen ihre Risiken verstehen

Zum Interview: Bei DOAK wird zu häufig die Dosis reduziert, ohne dass die entsprechenden Kriterien erfüllt sind. Das ist problematisch, da die Betroffenen nicht optimal vor einem Schlaganfall geschützt sind, erklärt Prof. PD Dr. Jolanta Siller-Matula. 

18.11.2025 | Vorhofflimmern | Online-Artikel

Diabetes mellitus und Vorhofflimmern

Zur Kasuistik: Ein 64-jähriger Patient mit Diabetes mellitus Typ II und diabetischer Nephropathie legte besonderen Wert auf eine einmal tägliche Antikoagulation, da er eine zweimal tägliche Einnahme ablehnte. Durch den Fall führt Dr. Christoph Plank.

20.11.2025 | Künstliche Intelligenz | Online-Artikel

KI deckt Plaqueprofile auf

In einer globalen multizentrischen Registerstudie CONFIRM2 wird gegenwärtig untersucht, welche atherosklerotischen Plaque-Merkmale mittels Artificial Intelligence-gestützer quantiativer Bildanalyse von CT- Datensätzen (AI-QCT) mit schweren kardiovaskulären Ereignissen (MACE) assoziiert sind und welche Erkenntnisse sich daraus für Prävention und Therapie der KHK ergeben. : Ein weiteres KI-Tool, das gerade online hochgelobt wird ist der kostenlose Lipoprotein(a)-Risikorechner, der auf wissenschaftlichen Leitlinien basiert.

Dyslipidämie-Guidelines 2025: Was ist neu?

Die europäischen Gesellschaften für Kardiologie und Atherosklerose haben 2025 ein „Focused Update“ der 2019er Leitlinie zur Behandlung von Dyslipidämien veröffentlicht. 

03.11.2025 | Vorhofflimmern

Diabetes und Vorhofflimmern – zwei häufige Komorbiditäten

Zum Interview: Das Kollektiv der Patienten mit Diabetes mellitus wächst – und damit auch die Zahl der Betroffenen mit Vorhofflimmern, erklärt Dr. Anna Rab. Entscheidend bleiben Prävention, Screening und eine leitliniengerechte Therapie.

04.05.2025 | Herzinsuffizienz

Adipositas und Herzinsuffizienz – eine Frage des Zugangs

Beide Erkrankungen – Adipositas wie Herzinsuffizienz – sind chronisch, verlaufen progredient und erfordern eine multimodale, multidisziplinäre Therapie. Doch bei der Adipositas gibt es gute Nachrichten: Der medizinische Fortschritt ist nicht aufzuhalten.

03.11.2025 | Vorhofflimmern

Antikoagulation – gewusst wie

Zum Interview: Niereninsuffizienz und Polymedikation sind bei Antikoagulation häufige Herausforderungen – vor allem bei Dosierung und Arzneimittelinteraktionen. Für Edoxaban gibt es klare Empfehlungen und umfangreiche Studiendaten, erklärt PD Dr. Georg Delle Karth.

14.10.2024 | Adipositas

Adipositas bei HFpEF und Diabetes

Eine Wiener Studie untersuchte die prognostische Rolle von Übergewicht und Adipositas bei Patient:innen mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF), sowohl mit als auch ohne begleitenden Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM): Risikofaktor oder harmlose Begleiterscheinung?

Konsensuspapier der Österreichischen Adipositasgesellschaft (ÖAG)

Nur zwei Jahre nach Erscheinen der ersten Fassung veröffentlicht die Österreichische Adipositasgesellschaft bereits ein umfassendes Update des Konsensuspapiers „Übergewicht und Adipositas bei Erwachsenen: Allgemeine Behandlungsgrundsätze und konservatives Management“. Neue klinische Studien, ein vertieftes pathophysiologisches Verständnis sowie die Zulassung neuer hochwirksamer Medikamente haben die therapeutischen Möglichkeiten deutlich erweitert und verbessert.

Open Access 01.11.2025 | Mitteilungen der APED

Typ-1-Diabetes – Stadien, Screening, Monitoring

Typ-1-Diabetes wird in internationalen Leitlinien in vier klar abgegrenzte Stadien (1–4) eingeteilt. Diese stadienbasierte Klassifikation eröffnet neue Möglichkeiten für Früherkennung, Prävention und individualisierte Betreuung.

29.08.2024 | Gestationsdiabetes

Adipositas und Diabetes in der Schwangerschaft

Erkenntnisse aus der Mutter-Kind-Kohorte PEACHES. In Deutschland waren im Jahr 2021 mehr als 2 von 5 Frauen bei der Erstuntersuchung in der Schwangerschaft übergewichtig, darunter fast jede 5. adipös. 

Für medizinisches Fachpersonal: DS-Akademie (Link öffnet in neuem Fenster)

Das kardiovaskuläre Informations- und Serviceportal DS-Akademie bietet Podcasts, Interviews, Fallberichte, Videoberichterstattung von Kongressen sowie Verlinkungen zu DFP-approbierten Webinaren und E-Learnings an. Jetzt besuchen!

