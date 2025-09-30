Störfaktoren im Hormonsystem: Pathophysiologie und Organeffekte endokriner Disruptoren

Bislang vorliegende Erkenntnisse verdeutlichen die Dringlichkeit, die Verbreitung endokriner Disruptoren und vergleichbarer Schadstoffe in unseren Ökosystemen zumindest kritisch zu hinterfragen. Nur durch koordinierte globale Maßnahmen lässt sich einer weiteren Ausbreitung effektiv entgegenwirken und lassen sich potenziell schwerwiegende, bislang unvorhersehbare ökologische und gesundheitliche Auswirkungen vermeiden oder zumindest eindämmen. Insgesamt gestaltet sich die Übertragung vorliegender Forschungsergebnisse auf reale Alltagssituationen häufig schwierig, was die Entwicklung und Umsetzung verbindlicher Regulierungen für potenziell gefährliche Substanzen deutlich erschwert.