Stockholm3 : Une Simple Évolution ou une Révolution ?

Le cancer de la prostate (CaP) est le plus fréquent des cancers chez l’homme en Suisse, avec un impact clinique démontré, tant sur la survie que la qualité de vie.

Le dosage du PSA (antigène spécifique de la prostate) reste un outil central dans la détection du CaP malgré sa performance diagnostique sous-optimale. Sa faible spécificité entraine une augmentation d’examens inutiles et un haut taux de surdiagnostic. L’IRM prostatique a émergé comme un outil clé pour améliorer la détection précoce, le diagnostic et le traitement du CaP.

Le test Stockholm3 (STHLM3), une alternative innovante au PSA seul, combine différents biomarqueurs sanguins, des facteurs génétiques et données cliniques, afin d’évaluer le risque de CaP significatif. Selon l’évidence récente, le test STHLM3 améliore d’environ 20 % la sensibilité de détection des CaP cliniquement significatifs par rapport au PSA seul. Cependant, selon le seuil d’interprétation utilisé, cette amélioration s’accompagne d’une augmentation des détections de cancers non significatifs et d’une hausse des IRM et biopsies réalisés.

Bien que le test Stockholm3 démontre une meilleure performance diagnostique que le PSA pour la détection des cancers cliniquement significatifs, son rôle dans un itinéraire clinique moderne, les seuils d’interprétation et le rapport cout-efficacité devraient être clarifiés avant une utilisation indiscriminée.