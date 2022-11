Stillstand ist ein Fehler

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Und es lässt sich doch nicht alles berechnen und vorhersehen. „Unser“ neuer Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger sagt es überzeugt und voll Respekt für den Zufall und für nichtlineare Gedankengänge. So, wie viele andere Menschen, die sowohl in den Natur- wie in den Geisteswissenschaften oder auch in Kunst und Kultur herausragende Leistungen vollbracht haben und vollbringen, hat er nicht bestehende Modelle fortgeschrieben, sondern gegen viele konventionelle Meinungen, neue Wege beschritten. Zahlreiche fundamentale Entwicklungen sind in dieser Form erst möglich geworden. Dazu kommt die Begeisterung für das, womit man sich beschäftigt, die große Neugierde und eine gewisse Hartnäckigkeit, sich nicht beirren zu lassen von Kritikern, die einem sinn- und zweckloses Tun unterstellen. Denn erstens wird der Sinn und Zweck eben nicht immer schon ursprünglich ersichtlich – und zweitens kann die Sinnhaftigkeit von forschender Beschäftigung auf einer ganz anderen Ebene liegen, zum Beispiel in der Erschließung von neuen Denkräumen und Möglichkeiten. Oder vielleicht auch ganz anders. …