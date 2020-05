Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP)

Zurück zum Zitat Fardet L, Galicier L, Lambotte O, Marzac C, Aumont C, Chahwan D et al (2014) Development and validation of the HScore, a score for the diagnosis of reactive hemophagocytic syndrome. Arthritis Rheumatol 66(9):2613–2620. https://​doi.​org/​10.​1002/​art.​38690 CrossRefPubMed