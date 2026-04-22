Stellenwert der künstlichen Intelligenz in der Diagnostik und Therapie von Knochenerkrankungen 01.05.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Heinrich Resch Erschienen in rheuma plus | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Liebe Leser, … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Nächster Artikel News-Screen Rheumatologie Metadaten Titel Stellenwert der künstlichen Intelligenz in der Diagnostik und Therapie von Knochenerkrankungen Verfasst von Univ. Prof. Dr. Heinrich Resch Publikationsdatum 01.05.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in rheuma plus / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 1868-260X Elektronische ISSN: 2191-2610 DOI https://doi.org/10.1007/s12688-026-00960-6