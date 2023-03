Stationen eines Ruhelosen

Auszug

Photo: © ZENS

×

Er war ein Rastloser — in seinem Leben, seiner Arbeit und seinem Denken. Heuer hätte Herwig Zens, Maler, Graphiker und Kunstvermittler, seinen 80. Geburtstags gefeiert. Die Rastlosigkeit forderte 2019 ihren vorzeitigen endgültigen Tribut, aber eine Fülle an Ausstellungen spiegelt die vielen Facetten seines Werks, so auch im Kunstraum Dr. David in Wien.